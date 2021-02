Offenbar gibt es endlich Bewegung rund um die 4. Bestell-Welle. Die ersten Online-Händler bieten nach langer Zeit wieder die PlayStation 5 zum Kauf an. MeinMMO zeigt euch, wo kaufwillige Interessenten in den nächsten Tagen lauern sollten.

Update 11:20 Uhr: Auch telefonisch bekommt man aktuell im Prinzip bei keinem der namenhaften Anbieter eine konkrete Auskunft. Der generelle Tenor lautet entweder „Wir wissen nichts“ oder „Wir wissen nichts, behaltet einfach unsere Webseite im Auge“. Zudem klagen einige kaufwillige Interessenten über teils widersprüchliche Angaben, die von unterschiedlichen Mitarbeitern desselben Anbieters getätigt werden.

Update 10:30 Uhr: Berichten zufolge waren heute früh offenbar bei MediaMarkt.at bereits neue Bestellungen möglich. Aktuell wird die PS5 dort aber (wieder) als ausverkauft geführt.

Danke an unseren Leser koxe19

Auch einige Berichte über Verkäufe beim Schweizer Anbieter Fust und neue Bestellungen bei manchen britischen sowie irischen Händlern machen die Runde. Mal sehen, ob sich auch bei uns in Deutschland heute etwas tut.

Update 9:50 Uhr: Bei den vergangenen Wellen wurden die Bestellungen vorwiegend morgens und vormittags freigegeben. Es heißt nicht, dass es diesmal genau so sein wird, doch es könnte sich trotzdem lohnen, die entsprechenden Seiten heute und morgen zu eben diesen Zeiten intensiver im Auge zu behalten.

Update 9:30 Uhr: Auf Anfrage von Gameswirtschaft hat Medimax erklärt, dass es keine Vorankündigungen zu PS5-Verkäufen geben wird – aufgrund der Erfahrungen mit Server-Überlastungen und Bot-Angriffen im Zuge der vorherigen Wellen.

Selbiges hört man offenbar ebenfalls von anderen Anbietern. Auch dort fürchtet man, die Systeme könnten unter dem Kunden-Ansturm erneut in die Knie gehen oder komplett zusammenbrechen. Prognosen zu genaueren Zeiten und Vorwarnungen werdet dadurch also entsprechend erschwert. Wir von MeinMMO werden trotzdem versuchen, euch in den nächsten Stunden und Tagen hier bestmöglich auf dem Laufenden zu halten.

Update 9:00 Uhr: Wie Gameswirtschaft berichtet, hörten sie heute früh aus dem Groß- und Einzelhandel, dass es teils zu erheblichen Verzögerungen bei der Anlieferung der PlayStation 5 kommt. Schuld sind offenbar das Wetter und die Lage auf den Straßen. Mindestens ein großer Online-Anbieter soll deshalb umgeplant haben und will zur Sicherheit erst in der nächsten Woche die PS5 anbieten. Um welchen Händler es sich dabei konkret handelt, ist nicht bekannt.

[Originalmeldung]

Was hat es mit der 4. Welle auf sich? Das letzte Mal wurde die PlayStation 5 bei uns am 3. Dezember 2020 in einer größeren Welle zum Kauf angeboten. Seitdem war Sonys neue Konsole im Prinzip ausverkauft, lediglich auf eBay oder bei vereinzelten, kleinen Aktionen konnte man mit sehr viel Glück noch eine abgreifen. Viele Besteller aus den ersten Wellen warteten auch noch im neuen Jahr auf ihre PS5.

Doch nun wurden endlich viele ausstehende Bestellungen ausgeliefert, die Händler bekommen frischen Nachschub und so wie es aussieht, steht jetzt die nächste größere Bestellwelle an – die nunmehr vierte.

PS5 im Februar 2021 bestellen oder kaufen – Alles zur 4. Welle

Wir werden heute und auch morgen die Lage genau und regelmäßig im Blick behalten. Sollte es neue Entwicklungen zu Zeiten oder bestimmten Händlern geben, werden wir euch schnellstmöglich hier darüber informieren. Bis dahin könnt ihr euch an folgenden Infos orientieren:

Wann startet die 4. Welle? Die Seite Gameswirtschaft geht davon aus, dass der Großteil der Ware noch vor dem Wochenende, also

am heutigen Donnerstag, den 11. Februar

und am Freitag, den 12. Februar

zum Verkauf angeboten wird. Danach erst wieder Mitte nächster Woche und dann in Schüben bis Ende Februar. Die 4. Welle dürfte sich also auf den gesamten Februar verteilen.

Tatsächlich verdichten sich dafür die Anzeichen, dass eine neue Welle kommt. So wurden offenbar zahlreiche Händler im DACH-Raum mit frischer Ware beliefert. Zudem stiegen schon gestern, am 10.02., bereits einige Händler im deutschsprachigen Raum in den Verkauf wieder ein – darunter GameStop. Das Kontingent war dort aber innerhalb weniger Minuten vergriffen.

Doch auch dort könnte sich ein erneuter Blick lohnen. So bemüht sich GameStop nach eigener Aussage um weitere Kontingente.

Wie zuverlässig sind die Infos? Gameswirtschaft gilt als eine zuverlässige, gut informierte Quelle mit guten Beziehungen zur Wirtschaft und lag bisher in den meisten Fällen mit ihren Analysen und Vorhersagen rund um die PS5-Situation in Deutschland richtig.

Welche Händler nehmen wieder Bestellungen an? Die Seiten folgender Anbieter solltet ihr ab sofort intensiv und regelmäßig im Auge behalten, falls ihr euch eine PlayStation 5 sichern wollt:

Ob tatsächlich all diese Händler die PS5 in den nächsten Stunden und Tagen anbieten werden, ist unklar, doch bei den genannten habt ihr die größten Chancen, noch eine abzustauben.

Was ihr noch probieren könnt: Beispielsweise bei Otto war es bei den vorherigen Wellen ohne weiteres möglich, auch bequem per Telefon zu bestellen, anstatt auf der Internet-Seite zu lauern und die F5-Taste zu missbrauchen.

Es könnte sich also unter Umständen lohnen, es bei Händlern wie Otto, MediaMarkt oder Saturn auch mal telefonisch zu versuchen.

Hie findet ihr die Nummern:

MediaMarkt: 0221 22243 333

Saturn: 0221 22 243 123

Otto: 040 3603 3603

Beachtet zudem: Wie die vorangehenden Wellen und auch die jüngsten Bestellungen vom 10. Februar gezeigt haben: Ihr müsst schnell sein und auch etwas Glück haben.

Denn zum einen ist die Nachfrage immer noch gewaltig, die Kontingente sind aber begrenzt. Zudem ging die PS5 zuletzt ohne Vorwarnung seitens entsprechender Händler in den Verkauf. Eine Vorhersage zu genauen Zeiten zu treffen, ist unter diesen Umständen also praktisch unmöglich. Bei den letzten Wellen ging der Verkauf aber oft schon vormittags los.

Wir werden euch hier jedoch stets in Updates über die neuesten Entwicklungen informieren. Zudem haben sich eure Kommentare im Zuge der letzten Wellen als enorm wertvoll erwiesen. Helft also bitte auch weiterhin fleißig mit und uns sowie andere Leser also nach Möglichkeit wissen, wenn die PS5 irgendwo kurzfristig verfügbar wird, damit wir es hier in den Artikel aufnehmen können.