Wo ihr jetzt eine PS5 kaufen könnt, erfahrt ihr hier im Ticker auf MeinMMO. Wir zeigen euch hier die Händler und Angebote zur PlayStation 5, die jetzt liefern. Hier könnt ihr nachlesen, wenn ihr bei MediaMarkt, Amazon und Co eine PS5 kaufen könnt.

Update am 10. Januar um 08:15 Uhr: Einen schönen guten Morgen an alle. Es ist im Moment so einfach wie noch nie, seitdem die PS5 auf dem Markt ist, sie zu kaufen. Von Anfang an ist Sonys neuste Konsole sehr beliebt und war jederzeit überall binnen weniger Minuten ausverkauft. Eine globale Pandemie und weitere weit reichende Umstände sorgten dafür, dass die PS5 auch bis zwei Jahre nach ihrer Erscheinung im November 2020 vielerorts Mangelware war. Erst im Dezember 2022 hat Sony eine Aktion ins Leben gerufen, die allen Kunden gerecht werden soll. Sämtliche im vergangenen Monat bestellten Konsolen sollen noch bis Ende Januar ausgeliefert werden. Käufer, die erst nach Weihnachten bestellt haben, erhalten ihre PS5 bis spätestens Ende Februar. In der nachfolgenden Liste findet ihr alle Händler, die an Sonys Bestell-Aktion teilnehmen.

Übrigens: Falls ihr bei MediaMarkt oder Saturn bestellt und eine Filiale in der Nähe habt, dann besteht auch eine recht hohe Chance, dass ihr euer Bundle schon nach wenigen Tagen abholen könnt, und nicht bis Ende Januar oder Februar warten müsst. Bei beiden Händlern läuft derzeit außerdem eine weitere Gaming-Aktion. Beim Kauf von 3 Games bekommt ihr das günstigste geschenkt.

Bei diesen Händlern könnt ihr ab jetzt ein PS5-Bundle bestellen. Die Lieferung oder Abholung erfolgt bis spätestens 28.02.2023 Online Amazon

MediaMarkt (auch lokal in den Filialen)

Saturn (auch lokal in den Filialen)

Otto

PlayStation Direct Die hier gelisteten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt Ihr MeinMMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.

Aber nicht alle Händler machen bei der Aktion mit und führen die klassischen Drops, wie wir sie kennen, fort. Wer also nicht warten möchte, bekommt seine Konsole auf diesem Wege etwas schneller. Daher halten wir euch weiter über alle Drops und weitere Aktionen und Angebote auf dem Laufenden. Stand jetzt könnt ihr bei folgenden Händlern sofort bestellen: