Sony kündigt Preiserhöhung für die PS5 an – Das müsst ihr ab sofort zahlen

Wer eine PS5 kaufen möchte, muss ab sofort mehr für die Konsole von Sony zahlen. Denn Sony hat angekündigt, die Preise ab sofort zu erhöhen. MeinMMO erklärt, was das für euch ab sofort bedeutet.

Wer eine PS5 kaufen möchte, hatte es bisher nicht leicht, denn die Konsole gibt es bisher nur selten zu kaufen oder man muss mit einem Drop großes Glück haben. Es gibt verschiedene Gründe, warum der Kauf einer PS5 so schwierig ist.

Jetzt hat Sony eine weitere Neuigkeit für alle Personen, die eine PS5 kaufen wollen: Man werde aus wirtschaftlichen Gründen die Preise für die PS5 und die PS5 Digital Edition erhöhen. Und die Preiserhöhungen gelten ab sofort.

MeinMMO erklärt euch, wie viel ihr ab sofort für eine PS5 zahlen müsst und was ihr sonst beachten müsst.

Ihr zahlt für die PS5 und die PS5 Digital Edition ab sofort 50 Euro mehr

Was sind die neuen Preise für die PS5? Sony erhöht die Preise für die PS5 in Europa für jede Konsole um 50 Euro. Die neuen Preise, die ihr jetzt in Deutschland zahlen müsst, sehen daher so aus:

PlayStation 5 mit Disc-Laufwerk: 549,99 Euro

PlayStation 5 Digital Edition: 449,99 Euro

Was genau hat Sony erklärt? In einer Mitteilung am frühen Morgen hatte Sony angekündigt, dass man die Preise für die PS5-Konsolen erhöhen werde. So heißt es in der Mitteilung:

Die globale wirtschaftliche Lage ist eine Herausforderung, mit der zweifellos viele weltweit konfrontiert sind. Wir erleben weltweit hohe Inflationsraten und ungünstige Währungstrends, die sich auf die Verbraucher auswirken und viele Branchen unter Druck setzen. (via blog.playstation.com)

Die Preiserhöhung gilt für Europa, den Nahen Osten, für Afrika und für den asiatischen Raum. In den USA sollen die Preise fürs Erste nicht angepasst werden. Gleichzeitig erklärte man bei Sony, dass man die Lieferschwierigkeiten bei der PS5 deutlich verbessern wolle.

