Sony stellt eigenen Pro-Controller für die PS5 vor – „Auf so einen Controller warte ich seit der PS4.“

Was denkt ihr? Gefällt euch die Vorstellung des neuen Controllers für die PS5? Werdet ihr euch den Controller kaufen oder seht ihr euch lieber nach einer Alternative um? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Wie sind die Reaktionen der User? Unter dem offiziellen YouTube-Video zeigen sich die Zuschauer begeistert. Denn viele haben wohl auf so einen Controller gewartet. So schreiben etwa einige:

Was ist das für ein Controller? Sony hat auf der gamescom 2022 den DualSense Edge Wireless-Controller vorgestellt. Dabei handelt es sich um einen neuen Controller für die PS5. Das Besondere an dem Controller ist jedoch, dass ihr ihn vollständig personalisieren könnt – ein Wunsch, den viele User an der PlayStation schon lange äußern. Bisher musstet ihr immer Controller von Drittanbietern kaufen, wenn ihr euren Controller stärker personalisieren wolltet.

