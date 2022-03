Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Da könnt ihr sichergehen, eines der neuen Modelle abzugreifen. Das neue Modell erkennt ihr an der „FCC ID“ hinten auf dem Controller. Steht dort am Ende ein „A“, habt ihr ein neues Modell.

Was sollte ich jetzt also kaufen? Überlegt ihr aktuell, einen neuen PS5-Controller zu besorgen, dann greift zu den neuen Farben Starlight Blue, Nova Pink und Galactic Purple.

Was ist besser an den neuen Modellen? Der Tech-YouTuber hat bereits frühere Modelle von PS5-Controllern geöffnet und kann daher gut vergleichen, welche Änderungen es gab.

