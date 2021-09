Ab morgen könnt ihr endlich euren PS5-Speicher erweitern – Das solltet ihr jetzt wissen

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ihr könnt bis zu 4 TB PS5-Speicher über den internen Slot einbauen. Schaut auf jeden Fall nochmal auf der Sony-Website mit den Anforderungen für die M.2 SSD in einer PS5 vorbei, wenn ihr euch für einen Kauf entscheidet ( via sony.de ).

Was für SSDs kann ich verwenden? Die unterstützen Spezifikationen für eure neue interne Festplatte sehen so aus:

Was ist jetzt neu? Bisher war der interne Slot für eine M.2 SSD zwar in der PS5 vorhanden, aber nicht funktionstüchtig. Nach dem Update könnt ihr passende M.2 SSD einbauen und euren PS5-Speicher somit erweitern. Nur Teilnehmer eines Beta-Programms konnten den internen Festplatten-Slot bisher nutzen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ist das für ein Update? Sony rollt am 15. September ein großes Update für einige Services des PlayStation-Ökosystems aus. Die „September System Software Updates“ bringen Verbesserungen für die PS4, die PlayStation-App und Remote Play. Doch auch PS5-Spieler dürfen sich über Neuerungen freuen:

Insert

You are going to send email to