MeinMMO-Autor Philipp Hansen hat endlich seine PS5 bekommen. Doch er ist daran verzweifelt einen Freund hinzuzufügen und berichtet von seiner Leidensgeschichte, damit ihr es leichter habt.

Deswegen sollte ich glücklich sein: Meine PS5 habe ich damals im September 2020 bestellt, bezahlt und erwartet. Stolzer Besitzer bin ich erst seit Januar 2021. Und damit habe ich ehrlich gesagt nicht mal mehr gerechnet.

Natürlich war die Freude riesig und ich drücke allen wartenden Vorbestellern und Interessenten an dieser Stelle ganz doll die Daumen, dass es auch bei euch demnächst mit der Lieferung klappt. Mein Spielerlebnis hat sich nämlich deutlich verbessert.

Seitdem erlebe ich endlich als eingefleischter Konsolero butterweiche FPS und spürbar fixere Ladezeiten. Was die PC-Spieler müde belächeln, ist für mich ein Augenöffner.

Das „grausame Geruckel“ der Vergangenheit – die ja erst wenige Wochen her ist – konnte ich mir schon nach kurzer Zeit nur noch als Folter vorstellen.

Jetzt schieße und prügel ich mich durch die hübscheren Next-Gen-Versionen von Destiny 2 oder God of War und bin sehr positiv überrascht.

Und auch von störenden Geräuschen der PS5 oder anderen Kinderkrankheiten bin ich bis dato vollends verschont geblieben.

Was ist jetzt mein Problem? Es geht um die grundlos umständlichen Menüs. Aber nicht im Allgemeinen. Ganz konkret, geht es mir um die Funktion einen neuen Freund hinzuzufügen.

Trotz meiner locker 25-jährigen Gaming-Erfahrung, wobei ich die meiste Zeit auf Konsolen verbrachte, fühlte ich mich plötzlich wie ein hilfloser Trottel. Davon möchte ich euch hier berichten und auch gleich dabei helfen, damit es euch nicht so geht wie mir.

Die Leiden des jungen, alten PS5-Besitzers

Das war die konkrete Situation meines Scheiterns: In Destiny 2 ging überraschend eine coole Mission live: Die ist recht schwer und auf Teamplay ausgelegt, bietet aber keine automatische Mitspieler-Suche. Der Clan-Roster war spät abends leer, also griff ich zur offiziellen Destiny-App, weil die ein nützliches LFG-Tool (Looking for Group) hat.

Und siehe da, meine erstellte Gruppe mit der Voraussetzung „Kein Mikrofon nötig, einfach Omen zocken“ (im Original auf Englisch) war in Sekunden gefüllt. Und ich schaufelte im Inventar schon Platz für den neuen Loot. Doch die App hat leider ab und zu ihre Probleme und keiner meiner gefundenen Mitspieler konnte via Handy eingeladen werden. Also bekam ich Benachrichtigungen wie „Lade mich ein!“ oder „Adde mich auf PSN“.

Ich wollte doch nur meinen Falkenmond-Revolver farmen

Ist Freunde finden so schwer? Kann ja eigentlich nicht so schwer sein. Einfach die Person auf der PS5 suchen und hinzufügen. Doch wie ich es drehte und wendete, ich fand die Funktion dazu einfach nicht.

Auf Tastendruck sah ich Freunde die online waren, andere Games zockten, doch nirgends so etwas wie „Neue Freunde“ oder „Spieler suchen“.

Ich fand Partys von alten Bekanntschaften und auch die „Game Base“ sprach nur von Partys. Hier kann man zwar suchen, aber einen Chat wollte ich ja nicht erstellen.

Ein Sprung zum Homescreen zeigt sogar gar keine Freunde mehr wie sonst auf der PS4.

Immer öfter bimmelte auf dem Smartphone die Meldung, dass ein User meinen Einsatztrupp verlassen hatte. Nicht verwunderlich, die Mission war neu und viele wollten sie zocken und nicht auf einen Deppen wie mich warten.

Das baute irgendwie richtig Druck bei mir auf – was die Situation nicht besser machte.

Warum nicht so einfach? Es tat mir leid, die gute PS4 so rund gemacht zu haben. Egal ob PlayStation-Taste oder Home-Screen – hier steht jeweils groß „Freunde“ und ein Tastendruck springt zu dem Bildschirm, wo direkt oben eine Lupe abgebildet ist und die Suchfunktion mich mit dem Rest der Welt verbindet.

Die PS5 kann sicher noch den einen oder anderen Trick des Vorgängers lernen

Ich musste es tun: Dann tat ich das, was ich mir erträumt hatte und griff zum Smartphone. In die Suchmaschine tippte ich ein „Wie füge ich Freunde auf der PS5 hinzu?“

Siehe da, ich bin doch kein so großer Trottel. Denn auch andere hatten die gleiche Frage und wunderten sich über die verschachtelte Menüführung. Nach etwas Recherche war es mir dann letztlich möglich, meinen Einsatztrupp mit neuen Freunden zu füllen und die Mission in Destiny 2 abzuschließen – doch irgendwie hat das ganze Spuren hinterlassen.

Freunde hinzufügen auf der PS5 – So klappt’s

Damit ihr euch nicht erst mühevoll selbst auf die Suche begeben müsst, liefere ich euch hier das Ergebnis meines Freunde-Suchen-Abenteuers:

Benötigte Zeit: 1 Minute. Freunde auf der PlayStation 5 hinzufügen PlayStation-Taste drücken Drückt kurz die PlayStation-Taste in der Mitte des Controllers Game Base wählen Wählt im Menü unten „Game Base“ aus (Das Symbol mit 2 Männchen, rechts neben der Glocke) Option 1 Drückt die Options-Taste (3 Striche neben der Dreieck-Taste) und wählt „Gehe zur Game Base“ Option 2 Navigiert ganz nach unten und klickt auf „Alle Freunde anzeigen“ Namen eingeben Gebt rechts in die „Suche“ den Gamertag/Namen des neuen Freundes ein Freund hinzufügen Wählt sein Profil aus und drückt oben auf „Freund hinzufügen“ (gleich unter dem Namen) – schickt anschließend die Anfrage mit „Senden“ ab

Ich hoffe und denke, dass Sony hier nachbessert. Wie verlief euer Start mit der PlayStation 5? Hat euch die jahrelange Gewohnheit schon ein Bein gestellt, habt ihr ein ähnliches „Luxus-Problem“ oder habt ihr keine Probleme bei der Umstellung auf die Next-Gen? Welche Funktionen sollte Sony eurer Meinung nach verbessern? Sagt es mir und den anderen Lesern doch in den Kommentaren.

Ach ja, wenn ihr noch auf der Suche nach der neuen PlayStation 5 seid, liefern wir euch auf MeinMMO stets die neusten Infos – auch zur Verfügbarkeit: Wird es 2021 leichter, eine PS5 zu kaufen? Neue Nachricht gibt Hoffnung