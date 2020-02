Nicht alle Exotics sind in Destiny 2 gleich stark. Unser Autor Philipp Hansen bevorzugt sogar einen richtigen Underdog. Lest, warum gerade eine der „schlechtesten“ Waffen es ihm angetan hat.

Um diese Waffe geht’s: Im Fokus dieses Artikels steht das exotische MG Xenophage. Die Power-Waffe verschießt explosive Solar-Geschosse. Für ein Maschinengewehr hat das Teil mit 13 Schuss ein echt kleines Magazin.

Und auch sonst verhält sich Xenophage nicht wie seine Artgenossen. Für so manchen Hüter gilt meine neue Liebslings-Waffe als das schlechteste Exotic aus Shadowkeep.

Ich möchte ergründen, warum solche Gemeinheiten gesagt werden und will euch meine Sicht der Dinge schildern.

Viel Aufwand für eine schwache Waffe?

Was wird Xenophage vorgeworfen? Die Trauergeschichte fängt für viele schon bei der Beschaffung des Exotics an. Um das schwere MG in die Hände zu bekommen, muss zunächst eine strapaziöse Mission bewältigt werden.

Diese führt euch tief in den Bauch des Mondes, in den Dungeon Grube der Ketzerei. Als die Spieler dann ihre Belohnung ausprobierten, fragten sie sich: ist Xenophage verbuggt oder einfach nur schlecht? Nach der knackigen Mission haben sie sich ein Top-Exo erhofft.

Das ungewöhnlich kleine Magazin habe ich bereits erwähnt, zudem kann die Waffe keine kritischen Treffer landen. Kopfschüsse werden mit dem gleichen Schaden wie Körpertreffer honoriert.

Bungie reagierte und schraubte ein klein wenig an Xenophage. Doch für die Hüter reichte das bei Weitem nicht. Ich sage aber: Die Waffe ist in ihrem aktuellen Zustand mein PvE-Favorit und ich gebe gerne den Power- und Exotic-Slot dafür auf.

Ein stolzer Träger von Xenophage

Xenophage ist besser als sein Ruf

Darum liebe ich mein Exotic: Um es auf den Punkt zu bringen: Für mich ist Xenophage pure Bequemlichkeit. Und ich erkläre euch auch wieso:

Das MG kann keine kritischen Treffer landen. So muss ich aber auch nicht zielen! Ob ich den Kopf oder den kleinen Zeh treffe, der Schaden ist immer gleich hoch. Die Betonung liegt hier auf hoch.

Im Prinzip wird nahezu alles mit einem Schuss pulverisiert. Selbst Majors sind im Handumdrehen abgefrühstückt. Durch den explosiven Schaden strecke ich gleich auch noch den Nachbarn des Ziels nieder.

Auch das Problem mit dem Nachladen habe ich nicht. Ich bin bekennender Warlock-Main und trage als solcher Transversive Schritte oder Ophidianische Aspekte. Ich lade also im Vorbeigehen meinen Feuerball-Spucker nach.

Wann benutze ich Xenophage? Ich fröne mit Xenophage genau den von Luke Smith propagierten Spiel-Stil. Er sagte treffend, das Ziel von Destiny ist es: „Aliens ins Gesicht zu schießen, während man mit seinen Freunden, über die Oscars redet“. Ballern und dabei quatschen – das verkörpert Xenophage für mich.

Aber auch das Endgame kann mich von meinem bequemen Exo nicht abbringen. Selbst im aktuellen Raid hat sich das schwere MG als treuer Begleiter erwiesen. Glücklicherweise benötigt der Hüter von heute nicht zwangsläufig eine exotische Power-Waffe um ordentlich Schaden rauszuhauen.

Eine Sniper mit Schützenline, großem Magazin und passenden Mods hält mit den DPS-Monstern ganz gut mit. Klar wechsel ich, wenn nötig ist auch mal zu Izanagie und Granatwerfern.

Zavala, lachst du mich auch aus?

Das spricht für das Exo: Mir gefällt der wuchtige Sound und das martialische Design. Ich habe einfach meinen Spaß mit der Xenophage. Ist das nicht wichtiger als Perfektion?

Ich spüre quasi wie die schweren Geschosse knallend einschlagen. Ab und an ertappe ich mich, wie ich innerlich lache. Und zwar dann, wenn ein kleiner Vex-Knirps durch total übertriebene Feuerkraft „weggedonnert“ wird.

Zugegebenermaßen spielen sich in solchen Situationen die hohlen, aber lustigen Sprüche von Actionhelden der 80er und 90er vor meinem inneren Auge ab. Für mich ist dies ein Teil der wichtigen Power-Fantasy von Destiny.

Hasta la vista, Baby

Warum anders auch gut sein kann: Die Tatsache, dass Xenophage anders ist, macht es für mich besonders. Sollen Exotics nicht genau das liefern, eine andere, neue Erfahrung?

Und bei dieser Waffe liegt der Fokus mal nicht auf Spitzen-Schaden oder abgedrehten Funktionen, sondern auf Bequemlichkeit und Spaß an den simplen Dingen. Und das gefällt mir besonders!

Nun denn, ich stelle mich eurem Gelächter. Oder konnte ich meinen Standpunkt deutlich machen? Habt ihr eventuell auch eine Exotics, dass aus welchen Gründen auch immer, fest in eurem Inventar verankert ist?