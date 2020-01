Destiny 2: Bastion im Praxis-Test – So schlägt sich das neue Waffen-Exotic

In Destiny 2 hat das Rätselraten ein Ende. Als Belohnung für die Mühen winkt ein neues Exotic: Bastion. Wir werfen einen genaueren Blick auf das Kinetik-Fusionsgewehr und sagen euch, wie die Waffe in PvE und PvP abschneidet.

Um diese Waffe geht’s: Bastion ist ein exotisches Fusionsgewehr für den Kinetik-Slot und benötigt Spezial-Munition. Der Fakt, dass die Waffe kinetisch ist und nicht wie jedes andere Fusionsgewehr Elementar-Schaden verursacht, ist das Alleinstellungsmerkmal von Bastion.

Die Waffe feuert nach dem Aufladen drei Salven in schneller Folge ab. In jeder der Salven befinden sich 7 Projektile (eng. Slugs). Mit einer Munitions-Einheit schießt Bastion also ganze 21 kleine Geschosse ab.

Bastions Stats – Quelle: light.gg

Bastion ist mit einer Ladegeschwindigkeit von 740 (durch Perks 780) und einem Schaden von 80 in der Familie der Präsisions-Fusionsgewehre zu Hause. Dazu gehört beispielsweise Die Wichtigste Zutat. Bastion verhält sich aber sehr untraditionell.

Statt wie andere Vertreter seiner Gattung futuristisch und elegant zu sein, wirkt Bastion roh, martialisch und mechanisch. Die Waffe hat einen spürbaren Punch.

Zudem verfügt das Exotic über diese einzigartigen Perks:

Fäuste des Heiligen – Aufladen, um drei Salven an kinetischen Geschossen abzufeuern

Durchbruch – Ein Teil des Schadens dieser Waffe umgeht Elementarschilde.

Wie ihr Saint-14 besondere Waffe selbst in die Finger bekommt, lest ihr in unserem Guide:

Destiny 2: So bekommt ihr das neue, exotische Fusionsgewehr Bastion

Auf dem Prüfstand – was kann Bastion?

So schneidet Bastion im PvE ab: Kleine Adds und schwächere Gegner haut Bastion gleich im Dutzend aus den Schuhen. Gegen Feinde, die etwas stärker auf der Brust sind, schneidet Bastion gut, aber nicht überragend ab. Anzumerken ist, das sowohl Körper- als auch Kopftreffer denselben Schaden austeilen.

Wie sieht es mit der Schild-Umgehung aus? Der Schaden gegen feindliche Schilde wird auch mit Bastion reduziert – wie bei jeder Kinetik-Waffe. Etwa die Hälfte der Geschosse fügt dem Schild zusätzlichen Schaden zu und ein kleiner Teil des Schadens greift die geschützte Lebensleiste direkt an. Mit dem Schaden einer passenden Element-Waffe kann sich dies jedoch nicht messen.

Im Kampf gegen die computergesteuerten Feinde der Hüter, macht Bastion für ein Exo eine eher durchschnittliche Figur. Obwohl Bastion als Fusionsgewehr klassifiziert ist, spielt es sich eher wie ein Hybrid aus futuristischem Fusi und einer Schrotflinte. Vergleichen lässt sich die Waffe in vielen Aspekten mit dem Exotic Lord der Wölfe.

So schneidet Bastion im PvP ab: Im Gegensatz zum PvE, macht Bastion im Schmelztiegel eine bessere Figur. Diese Daten sind für das PvP wichtig:

Ein einzelne Projektil fügt 29-30 Schaden zu.

Damit kommt eine Salve maximal stolze 210 Schaden.

Sollten alle 3 Salven pro Aufladung komplett treffen, heißt das für den Gegner 630 Damage.

Es gibt keinen Präzisions-Schaden mit Bastion.

Die optimale Reichweite beträgt etwa 15 Meter.

Die Waffe hat einen ordentlichen Kick. Es scheint aktuell so, dass der Rückstoß sich mit einem Controller (ausnahmsweise) besser als mit Maus und Tastatur bändigen lässt.

Vergleichbare Fusionsgewehre fügen pro Projektil ungefähr 40 Schaden (ebenfalls mit Flüssige Spulen) zu. Allerdings kommen Waffen wie die Erentil nur auf 7 Schuss und nicht auf 21 pro Munitions-Einheit.

😳 pic.twitter.com/ZZuYpXEiv7 — Zupah (@zupahdupah_) January 20, 2020 Bastions Schaden kann absurd hoch sein und problemlos drei Hüter wegballern

Bastion ist ein Super-Killer: Worin Bastion im PvP brilliert, ist der Kampf gegen mächtige Super. Der kombinierte Schaden der Projektile schickt eine feindliche Super meist mit einer Ladung in den Respawn. Ihr könnt euch also mutig gegen die wohl mächtigste Waffe der Hüter wehren.

Eine weitere Stärke des ungewöhnlichen Fusionsgewehrs ist das Schießen aus der Hüfte. Jede Salve hat ein sehr komprimiertes Schuss-Muster. Dieses scheint sich auch bei dem sogenannten Hip-Fire nicht groß zu ändern. Wenn es die Situation also nicht unbedingte erfordert, müsst ihr nicht präzise zielen.

Bastion, das einzige Fusionsgewehr für den Primärslot.

Wie kommt das neue Exotic bei den Hütern an?

Das sagt die Community: Viele Hüter äußern zurzeit ihren Unmut über die Waffe. Der Grund dafür liegt in dem Mega-Puzzle, an welchem die Community lange knabberte. Das ist jedoch Kritik an der Waffe als Belohnung und nicht der Performance des Exotics.

Aktuell kommt Bastion bei ernsthaften Reviews mittelmäßig bei den Destiny-Spielern an. Im PvE ist die Waffe zwar nett, dennoch ziehen viele andere Top-Exotics vor. Ob die Waffe starke und kreative Builds zulässt, wird sich in der nahen Zukunft zeigen.

Im PvP kann das Fusionsgewehr schon eher überzeugen. Gerade die leichte Handhabung und der enorme Schadens-Output werden lobend erwähnt. Ob die Waffe hier auf Dauer den Exo-Platz wert ist und den Platzhirsch Jötunn vertreiben kann, ist fraglich.

Saint-14 überreicht uns Bastion

Was haltet ihr von Bastion – gebt ihr dem etwas anderen Fusionsgewehr eine Chance? Wie seht ihr die Entwicklung der aktuellen Waffen-Exotics in Destiny 2?