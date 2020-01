In Destiny 2 gibt’s jetzt das neue Waffen-Exotic Bastion. Um das einzigartige Fusionsgewehr euer Eigen nennen zu dürfen, sollt ihr ganz schön schuften. Lest, wie ihr das Mega-Puzzle löst und was ihr danach noch tun müsst.

Ein Hinweis: Aktuell scheinen einige Hüter Probleme mit der Quest zu haben. Wir haben an der entsprechenden Stelle einen Lösungsvorschlag eingebaut.

Am Anfang steht das Mega-Rästel: Vor gut einer Woche sorgte eine geheime Mission für Furore im Destiny-Universum. Wie sich herausstellte, gipfelte diese in einem gewaltigen Rätsel, welches die Community schlaflos zurückließ.

Eben jenes Puzzle müsst ihr lösen, um schlussendlich das Exotic Bastion zu erhalten. Es scheint so, dass ihr nicht alle 19 vorherigen Sequenzen ablaufen müsst. Wer kein Interesse an dem Emblem oder Lore-Einträgen hat, widmet sich dem finalen Code.

Um die Aufgabe zu starten, besucht ihr Osiris auf Merkur. Er hat für euch die Quest „Erkundung der Korridore der Zeit“. Wie das genau funktioniert und was die mysteriösen Symbole bedeuten, haben wir hier für euch zusammengefasst:

Destiny 2: Erkundung der Korridore der Zeit – So funktioniert das neue Puzzle

So löst ihr das finale Rätsel: Wie schon für die vorherigen Codes, müsst ihr in dem Labyrinth einen bestimmten Weg gehen. Jeden Ausgang und jede Abzweigung ziert dabei eines von 6 Symbolen. Diese Symbole sind der Schlüssel zum Erfolg.

Habt ihr euch an die benötigte Kombination gehalten, landet ihr am Ende in einem neuen Bereich: dem zeitverirrten Tresor. Um dorthin zu gelangen, klappert ihr folgende 30 Symbole hintereinander ab:

Klee, Diamant, Schlange, Klee, Plus, Plus, Hex(agon), Hex, Hex, Plus, Diamant, Plus, Schlange, Diamant, Klee, Schlange, Plus, Plus, Schlange, Schlange, Hex, Diamant, Klee, Plus, Diamant, Hex, Hex, Diamant, Plus, Diamant.

Das ist die letzte und längste Sequenz – Quelle: Gladd

Jetzt heißt es volle Konzentration und sklavisch den Weg ablaufen. Solltet ihr euch einmal unsicher sein, könnt ihr stets zurück durch den Korridor, aus dem ihr kamt. Hier seht ihr welches Symbol ihr als letztes passiert habt. Zudem könnt ihr, falls nötig, euren Lauf dort reseten.

Zweite Chance

Ich empfehle für das Vorhaben ein Mobilitäts-Exotic wie die Transversiven Schritt und eine Leichtgewicht-Waffe. Ihr könnt getrost alle Gegner ignorieren und mit Vollgas durch das Labyrinth eilen. Zudem erweist sich eine Liste zum Abhaken oder dergleichen als hilfreich.

Den Chronometrischen Waffenkern bekommen: Habt ihr eurer Indiana-Jones-Abenteuer durchlebt und alles richtig gemacht, landet ihr in einer Grabkammer. Hier hört ihr eine interessante Ansprache von Saint-14. Zudem erhaltet ihr den Quest-Gegenstand „Chronometrischer Waffenkern“.

Besucht damit im Gepäck Saint-14 im Hangar des Turms. Der legendäre Titan hat nach einem Gespräch eine neue Quest in seinem Inventar für euch. Um dem gewünschten Exotic näherzukommen, müsst ihr nun die Aufgabe „Memento“ angehen.

Erinnerungen von Saint-14 im Memento-Quest

Hüter aufgepasst: So mancher Hüter äußert, dass es bei diesem Quest-Schritt zu Problemen kommt. Sollte Saint-14 keine Quest für euch haben, kann es hilfreich sein, ihn mehrfach anzusprechen.

Dieses Verfahren hat schon bei einem anderen NPCs geholfen. Laut einigen Berichten sollt ihr die Quest mit einem Charakter durchziehen. Der Hüter, der ursprünglich die Korridore der Zeit durchschritt, soll die folgenden Aufgaben lösen. Wir informieren euch, sobald wir mehr wissen.

Destiny 2 nerft OP-Bogen, Hüter finden sofort neuen, stärkeren Exploit

So funktioniert die Memento-Quest: Der gerettete Titan Saint-14 schickt euch in die Wirrbucht. Hier müsst ihr einige Aufgaben für den dubiosen Spider erfüllen. Zwischen den einzelnen Schritt müsst ihr Spider immer wieder in seinem Versteckt besuchen.

Der Gefallenen-Warlord verlangt von den Hütern:

Erledigt 5 Gefallenen-Captains oder Servitoren

Begebt euch in den Verlorenen Sektor „Leerer Tank“ im Bereich Diebesmund. Der befindet sich zum Glück nur wenige Schritte von Spider entfernt. Hier trefft ihr kurz vor dem Ausgang auf einen besonderen Gegner: Aksiniks. Erledigt den Mini-Boss um den nächsten Quest-Schritt freizuschalten.

Bringt den Gefallenen zu Fall

Nun verlangt Spider von euch eine Reihe von Heldentaten in der ganzen Wirrbucht. Wer gut vorbereitet war, kürzt diesen Schritt um ein gutes Stück ab. Auf eurer To-Do-Liste steht jetzt:

Absolviert 8 öffentliche Events in der Wirrbucht.

Besiegt herausfordernde Feinde in der Wirrbucht. Dazu zählen beispielsweise die Bosse und Mini-Bosse in Verlorenen Sektoren, öffentlichen Events oder im Patrouillen-Gebiet.

Erledigt 10 Beutezüge von Spider – dabei zählen sowohl seine täglichen Beutezüge als auch die Kopfgelder. Wem die benötigten Ressourcen für die Beutezüge fehlen, der sollte zunächst die öffentlichen Events angehen. Dort droppen automatisch „Geist Fragmente“.

Im Anschluss müsst ihr ein Grab im Verlornen Sektor „Trapper Höhle“ in der Vierhorn-Schlucht im Osten ausfindig machen. Folgt einfach dem Verlauf des Sektors bis zu dem Punkt, an dem ihr neben einem Wasserfall hinabklettert. Dreht euch an dieser Stelle um und untersucht das blaue Leuchten am Wasserfall.

Das ist der letzte Quest-Schritt: Nun müsst ihr eine spezielle Version des Strikes „Das hohle Versteck“ angehen. Keine Sorge, die Aktivität verfügt über Matchmaking und das Power-Level beläuft sich auf 750.

Spielt den Strike wie üblich, bis ihr im Boss-Raum angelangt. Hier findet ihr während des Kampfes mit dem Fanatiker einen neuen Feind. Auf der linken Seite erscheint der Hohn-Krieger „Reysk“. Lasst ihn nicht am Leben und schließt den Strike ab.

Abermals möchte euch Saint-14 im Turm sprechen. Er hat keine weiteren Quest-Schritte für euch, sondern die Belohnung für eure Mühen!

Saint-14 hat da was für euch

Die exotische Belohnung – Bastion

Um diese Waffe geht’s: Nach den beschwerlichen Aufgaben erhaltet ihr endlich das exotische Fusionsgewehr Bastion. Das Besondere daran ist, dass Bastion im Kinetik-Slot geführt wird. Alle anderen Fusionsgewehre sind elementar.

Damit hören die Besonderheiten nicht auf. Bastion besitzt folgende Exo-Perks:

Fäuste des Heiligen – Aufladen, um drei Salven an kinetischen Geschossen abzufeuern

Durchbruch – Ein Teil des Schadens dieser Waffe umgeht Elementarschilde.

Das Exotic hat zudem eine recht hohe Stabilität und gehört mit einer Ladezeit von 740 zu den mittel schnell feuernden Exemplaren. Im Gegensatz dazu bietet der Schrecken des Schmeztiegels, Jötunn, über 800 Ladezeit.

Verwirrung um Bastion: Wirft man einen Blick auf die Roadmap der laufenden Season 9, erkennt man eine kleine Unstimmigkeit. Geplant war Bastion eigentlich für den 28. Januar. Fraglich ist, ob die Community das Rätsel deutlich schneller als geplant gelöst hat.

Eine Alternative wäre, dass Bungie am 28. die Reißleine gezogen und das Rätsel selbst aufgedeckt hätte. Ein Bug dürfte des Rätsels Lösung jedoch nicht sein, denn die Bungie-Mitarbeiter haben bereits ihre Gratulation an die Community ausgesprochen.

Congrats Destiny Community — Robbie Stevens (@mursamune) January 20, 2020

Habt ihr die umfangreiche Quest schon beendet und haltet Bastion in euren Händen? Was sagt ihr, lohnt sich das Exotische Fusionsgewehr oder hättet ihr etwas anderes für das Mega-Puzzle erwartet.