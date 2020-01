Offenbar sterben wir alle in Destiny 2 – Hört euch die Grabrede an

In Destiny 2 geschehen gerade beunruhigende Dinge. Während schlaflose Hüter ein mythisches Rätsel lösen, haben Dataminer eine Grabrede von Saint-14 gefunden. Die hält er auf uns, den tapferen Hüter.

Spoiler-Warnung: Es geht hier um zukünftige Ereignisse in der Season 9 von Destiny 2, wie aus dem Titel schon hervorgeht. Wer das nicht lesen möchte, sollte es lassen.

Wo ist die Grabrede? Die steckte in dem Patch zu Season 9 „Season of the Dawn.“ (Saison der Dämmerung)

Dataminer haben die Audio-Files gefunden – also Texte, die irgendwann im Spiel gesprochen werden sollen und die auf YouTube veröffentlicht.

Unter den eingesprochenen Textzeilen von Saint-14 findet sich eine Grabrede, die Saint-14 über uns, über den Hüter, hält.

Das sagt Saint-14: Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Wir haben uns heute hier versammelt, um das Leben meines Mentors zu feiern, meiner Inspiration. Sie nannten ihn Crotas Ende. Den Schrecken der Schar. Königsmörder. Den Jungen Wolf. Den Helden des Roten Kriegs. Den Mann, der Cayde-6 gerächt hat. Er hatte hunderte Titel, an die ich mich nicht erinnern kann.

Und er starb bei dem, was er am besten konnte, beim Verteidigen der Letzten Stadt der Menschheit. Vor Ewigkeiten rettete er mein Leben. Und er inspirierte mich dazu, mich selbst zu retten. Ich bin froh, dass er das getan hat. Denn, der Reisende helfe uns, er ist weg. Und es ist niemand mehr da, der uns retten kann. Am Tag, an dem wir uns trafen, entschied ich mich seinem Beispiel zu folgen. Das tue ich bis heute.

Was hat es damit auf sich? Es ist im Moment nicht klar, wann Saint-14 diese Rede hält und ob es vielleicht mit dem Rätsel in den Korridoren der Zeit zu tun hat, an dem fleißige Hüter seit Dienstagabend sitzen.

Die Präsentation macht klar, dass der Hüter tot ist oder zumindest für tot gehalten wird. Wir können aber davon ausgehen, dass Destiny 2 nicht einfach enden wird. Auch Saint-14 scheint damit zu rechnen, dass der Hüter irgendwie von den Toten zurückkehren wird, daher hat er ihm eine Waffe an seinem Grab hinterlassen.

Die Geschichte von Saint-14 ist relativ kompliziert, da geht es um Zeitreisen. Es könnte etwa sein, dass es sich hier um eine alternative Zeitlinie handelt oder dass Bungie einen weiteren Plot-Twist plant, den wir jetzt noch nicht kommen sehen.

In jedem Fall scheint sich Bungie für die Season 9 doch mehr an Story und Wendungen ausgedacht zu haben, als wir anfangs vermuteten. Darauf weist jetzt auch das komplexe Rätsel hin.

Das Spannende ist jetzt: Wie kommen wir in die Situation, dass wir beim Verteidigen der Letzten Stadt draufgehen? Und hängt das mit dem Rätsel zusammen, das die Twitch-Streamer gerade um den Schlaf bringt.