Bei Destiny 2 läuft aktuell die Saison der Dämmerung. In diesem Übersichtsartikel fassen wir alle wichtigen Infos zur neuen Saison zusammen. Hier bekommt Ihr unter anderem einen kompakten Überblick darüber, welche neuen Inhalte Euch in Season 9 erwarten, was im neuen Season Pass steckt oder worum sich die Story dreht.

Was ist überhaupt eine Season? Mit den Seasons wird Destiny 2 mit neuen Inhalten versorgt. Im Gegensatz zu den früheren großen DLCs bietet eine Saison jedoch vergleichsweise weniger Content und verteilt seine saisonalen Inhalte über eine längere Zeitspanne. Dafür kostet eine Saison aber auch weniger und kann in Teilen sogar kostenlos gespielt werden.

Zudem können Seasons nun im Gegensatz zu Jahr 2 einzeln gekauft und gespielt werden – es gibt sie also nicht nur im Bundle. So kann sich jeder selber aussuchen, was er gerne spielt und kann auch mal bei Nichtgefallen eine Saison komplett auslassen.

Kurzum: Als Seasons bezeichnet man neue Inhalte, die über einen bestimmten Zeitraum ins Spiel gebracht werden.

Der Warlock Osiris

Was hat es mit der Season 9 der Dämmerung auf sich? Bei Destiny 2 läuft gerade die nunmehr 9. Saison. Diese heißt Saison der Dämmerung (Season of Dawn) und soll die Spieler von Dezember 2019 bis März 2020 unter anderem mit

einer neuen Story,

einer neuen Aktivität

frischen Battle-Pass-Belohnungen aus dem neuen Season Pass

neuen exotischen Quests und Loot

sowie zahlreichen Änderungen

bei Laune halten.

Alles, was Ihr zur Season 9 von Destiny 2 wissen müsst

Wann genau startet die Season 9? Der Season 9 Start fand am Dienstag, den 10. Dezember 2019, um 19:00 Uhr deutscher Zeit statt. Die Saison der Dämmerung läuft offiziellen Angaben zufolge bis zum 9. März 2020.

Lohnt sich die neue Saison überhaupt? Hier bekommt ihr eine erste Einschätzung unseres Autors Sven: Lohnt es sich, mit Season 9 wieder Zeit und 10€ in Destiny 2 zu stecken?

Destiny 2: Die Story von Season 9

Zu Beginn von Jahr 3 kämpften die Hüter in der großen Shadowkeep-Erweiterung gegen die Schar auf dem Mond und stießen dort auf die Dunkelheit. Zudem ging es in der parallel laufenden Season 8 darum, eine neue Vex-Bedrohung abzuwehren. Doch worum dreht sich die Saison der Dämmerung?

So geht die Story von Destiny 2 in der Saison der Dämmerung weiter: Das offene Ende der Shadowkeep-Story wird in Season 9 nicht aufgegriffen. Das hat Bungie bereits durch die Blume angedeutet. Jedoch wird der Handlungsstrang rund um den Angriff der Vex aus der Season 8 weitergesponnen.

Dabei rücken gleich zwei wichtige Lore-Charaktere aus dem Destiny-Universum ins Rampenlicht:

der Warlock Osiris

der Titan Saint-14 („Der 14. Heilige“)

Der größte Titan, der je gelebt hat – Saint-14

Mehr zu diesen beiden Charakteren erfahrt Ihr hier: Warum die Season 9 ein Fest für Lore-Fans werden könnte

Auch wenn ein wirkliches Finale der Season 8 im Spiel ausblieb, so haben wir den Unsterblichen Geist, die große Vex-Bedrohung aus der Saison der Unvergänglichen, offenbar besiegt. Das geht aus dem Season-9-Trailer sowie aus neuer Lore hervor, die im Vorfeld zur Saison der Dämmerung auf Bungie.net veröffentlicht wurde.

Unser Sieg über den Unsterblichen Geist hatte jedoch einen Preis. Die Zeit auf dem Planeten Merkur wurde gestört und in zahllose Realitäten gespalten. Daraus entspringt eine neue Bedrohung.

Eine Kabal-Gruppierung, angeführt von einem Konzil von Psion-Schindern, will sich die gestörte Zeitlinie zunutze machen und den Sieg der Hüter gegen die Rot-Legion aus der ursprünglichen Kampagne von Destiny 2 ungeschehen machen. Für die Hüter gilt es, die kaputte Zeitlinie wiederherzustellen und die Pläne der Kabale zu durchkreuzen.

Zudem müssen wir der Warlock Osiris dabei helfen, seinen alten Verbündeten – den Titanen Saint-14 – vor dem Tod zu bewahren, obwohl dieser bereits tot ist. Dazu müssen wir die Sonnenuhr, eine Art Zeitmaschine, reparieren und damit durch die Zeit reisen.

Das Grab von Saint-14

Tipps und Guides rund um die Story aus der Saison der Dämmerung: Falls Ihr wissen wollt, wie sich die Story rund um die Rettung von Saint-14 im Detail entfaltet hat und wie ihr die wichtigsten damit verbundenen Quests löst, dann schaut in diese Artikel:

Destiny 2: Diese neuen Inhalte bringt die Season 9

Die Roadmap für die Season 9: Wie die Saison der Dämmerung bis März genau abläuft und wann Euch welche Inhalte erwarten, hat Bungie anhand einer neuen Roadmap kommuniziert.

Dort erfahrt Ihr ebenfalls, welcher Content allen Spielern, also auch mit der kostenlosen Free-to-Play Version Destiny 2: New Light, frei zur Verfügung steht – und auf welche speziellen Inhalte sich ausschließlich die Season-Pass-Besitzer in Season 9 freuen können.

Die Roadmap für die Season 9

Mehr dazu erfahrt Ihr hier: Neue Roadmap enthüllt: So geht’s mit Destiny 2 in der Saison der Dämmerung weiter

Alles zur neuen saisonalen Aktivität Sonnenuhr: Das Highlight der Season 9 ist die neue saisonale Aktivität „Die Sonnenuhr“ (nur für Season-Pass-Besitzer). Wie diese genau abläuft sowie einige hilfreiche Guides rund um diese Aktivität findet Ihr hier:

Alles zum Anbruch 2019, dem Winter-Event von Destiny 2: Ein weiteres Highlight dürfte für viele das jährliche Winter-Event Der Anbruch sein, wo sich auch dieses Jahr alles rund ums Backen dreht. Hier gibt es alle wichtigen Infos:

Neue Belohnungen aus dem Season 9 Season Pass: Zur neuen Saison wird es auch einen neuen Season Pass geben – mit neuen, thematisch inspirierten Prämien. Einige davon können dabei von allen frei verdient werden (auch ein Exotic), andere sind wiederum nur Käufern des Season Pass vorbehalten.

Werft hier einen Blick auf die besten Belohnungen im neuen Season-Pass.

So dürfte die Eisenbanner-Rüstung auch in Season 9 aussehen

Die „neue“ Eisenbanner-Rüstung in Season 9: Findige Hüter haben bereits die kommenden Eisenbanner-Rüstungssets für die Season 9 entdeckt. Doch wer sich auf brandneue Rüstungsteile freut, wird wohl enttäuscht: Mit der Eisenbanner-Rüstung in Season 9 trollt Destiny 2 seine treuesten Spieler. Zumindest gibt es eine frische Eisenbanner-Waffe – ein Bogen.

Die neuen Exotics der Season 9: Die neue Saison bringt unter anderem 3 neue Waffen-Exotics und 3 neue exotische Rüstungsteile mit.

Alles Wichtige zu den exotischen Waffen der Season 9 findet Ihr hier:

Die 3 neuen exotischen Waffen aus Season 9

Hier gibt es weitere Details zu den neuen exotischen Rüstungsteilen aus der Saison der Dämmerung:

Neue Ritualwaffen der Season 9: Auch die Season 9 bringt 3 neue Ritualwaffen ins Spiel. Welche das sind, was sie können und wie Ihr sie bekommt, erfahrt Ih hier:

Wissenswerte Details zu neuen Waffen der Season 9:

Gibt es in der Season 9 einen neuen Raid? Nein, einen neuen Raid wird es in Rahmen von Saison der Dämmerung leider nicht geben.

Was passiert mit dem Powerlevel in Season 9? Viele Spieler rätselten lange Zeit, ob oder wie das maximale Powerlevel in Season 9 steigen wird. Kurz vor Beginn der Season 9 hat Bungie endlich für Klarheit gesorgt.

Ja, das Max Powerlevel wird in der Saison der Dämmerung steigen – und zwar für alle Hüter. So sind die neuen Levelcaps gestaffelt:

Das Powerful-Cap steigt in Season 9 von Powerlevel 950 auf 960

Das Spitzen-Cap (Pinnacle Cap) wird dann bei 970 liegen

Übrigens, auch in der Season 9 werdet Ihr Eure Hüter über das Spitzen-Cap hinaus im Prinzip unendlich weiterleveln können – und zwar wie auch in der Season 8 über das saisonale Artefakt.

Alles Wichtige zum neuen saisonalen Artefakt „Laterne des Osiris“:

Das 2. saisonale Artefakt von Destiny 2 – Die Laterne des Osiris

Diese Inhalte verschwinden aus Destiny 2 mit Start der Season 9: Bereits vor dem Release von Shadowkeep und dem Start von Jahr 2 hat Bungie angekündigt, dass Destiny 2 alte saisonale Inhalte unter Umständen streichen könnte.

Das ist bereits zu Beginn der Season 9 erstmals der Fall. So werden es einige Inhalte aus Season 8 es nicht in die Saison der Dämmerung schaffen.

Mehr dazu findet Ihr hier: Das alles verschwindet aus Destiny 2 am Ende von Season 8

Destiny 2: Season 9 Season Pass kaufen

Warum Season Pass? Zwar gibt es im Rahmen der Season 9 freie Updates und Inhalte, die allen Spielern zur Verfügung stehen, doch wer die Saison der Dämmerung, und generell die Seasons, in vollen Zügen auskosten möchte, der kommt um einen Kauf des entsprechenden Season Pass nicht drum herum.

Denn egal, ob es um die zusätzlichen saisonalen Premium-Belohungen, exklusive Aktivitäten oder neue Exotics geht – die spannendsten Inhalte einer Saison gibt es nur im Rahmen des Season Pass. Die Saison der Dämmerung macht da keine Ausnahme.

Ein Blick auf die Season Pass Belohnungen in Season 9

Wie kann man den Season 9 Season Pass in Destiny 2 kaufen? Grundsätzlich kann ein Season Pass für jede Saison in Jahr 3 von Destiny 2 einzeln gekauft werden. Das macht man dann ingame über das Everversum beziehungsweise das entsprechende Menü im Navigator.

Ein Season Pass – auf für die Season 9 – kostet im dritten Jahr aktuell 1.000 Silber, also rund 10€.

Käufer der Collectors Edition oder der Digital Deluxe Edition von Shadowkeep haben dabei sofortigen Zugriff auf alle vier Seasons von Jahr 3. Für Besitzer der regulären Shadowkeep-Erweiterung ist nur die Season 8 inklusive.

Übrigens, seit dem dem 10. Dezember, also ab Start der Season 9, wird die Digital Deluxe Version von Shadowkeep nicht länger zum Kauf angeboten.

Destiny 2: Diese Änderungen sind für die Season 9 bekannt

Neben neuem Content haben mit Start von Season 9 allerlei Änderungen ihren Weg ins Spiel gefunden. Von Sandbox-Anpassungen, über Änderungen am Everversum bis hin zu verschiedenen „Quality of Life“-Verbesserungen ist einiges dabei. Wir fassen die wichtigsten Änderungen zur Season 9 für Euch zusammen.

Die Sandbox-Änderungen in Season 9:

Übrigens passend zur neuen Sandbox entdeckten bereits eine mächtige PvP-Kombo für die Saison 9.

Generelle Änderungen zur Season 9:

Die wichtigsten Updates in der Season 9:

Über diese möglichen Inhalte der Season 9 wird noch spekuliert:

Was haltet Ihr bisher von der Season 9? Seid Ihr soweit mit den deren Inhalten zufrieden? Oder kann die neue Saison Euch bislang nicht wirklich begeistern? Übrigens, falls Ihr wissen wollt, was die Season 9 explizit im Jahr 2020 zu bieten hat, lest hier: