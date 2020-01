Die Artefakt-Mechanik in Destiny 2 finde ich eigentlich gut. Aber in der Saison der Dämmerung überzeugt sie mich nicht. Lest, was mich stört und warum ich aber ein Licht am Horizont sehe.

So sehe ich die Saison der Dämmerung: Die aktuelle Season 9 ist im Dezember gestartet und läuft noch bis zum März. Eigentlich bin ich mit dieser bisher auch ganz zufrieden. Das Herzstück diesmal ist die Sonnenuhr. Die PvE-Aufgabe für sechs Hüter ersetzt dabei die nicht so beliebte Vex-Invasion.

Meiner Meinung nach macht die Sonnenuhr vieles besser als der Kampf gegen die Vex. Wir können gezielt guten Loot farmen, die Endgegner wechseln und auch die Mechaniken der Aktivität sind spaßiger. Zudem gefällt mir persönlich das Zeitreise-Setting einfach besser.

In unserem Artikel zur Paradoxen Zeitreise-Theorie bin ich schon näher auf die Geschichte eingegangen. Die Story, welche dabei um Warlock Osiris und Saint-14 gestrickt wird, ist einfach klasse.

Auch der Umfang der Season ist für mich keine Enttäuschung. Wie den meisten anderen Hütern war mir klar, dass diese Season Inhalts-technisch nicht mit Season 8 plus die Shadowkeep-Erweiterung mithalten kann.

Doch was stört mich dann? Es ist das saisonale Artefakt, das mir sauer aufstößt.

Destiny 2: Alles zum Artefakt in Season 9 – Infos, Mods, Freischaltung

Verschenktes Potenzial

Was steckt hinter dem Artefakt? Artefakte sind an die aktuelle Season gebunden. Mit dem Start einer neuen Season verschwindet es und wird durch andere Variante ersetzt. Das Item gewährt dabei eine Handvoll verschiedener Boni.

Artefakte leveln passiv mit und erhöhen so euer Power-Level, theoretisch sogar endlos. Zusätzlich schaltet ihr einzigartige und überaus mächtige Mods frei. Diese unterstützen euch gezielt gegen die Gefahren der laufenden Saison. In Season 9 habt ihr Zugriff auf „die Laterne des Osiris“

Der legendäre Titan gehört für mich schon jetzt zu den coolsten Destiny-Charakteren

Darum enttäuscht mich das Artefakt: Durch das Artefakt erhalten wir Hüter zugriff auf besondere Mods. Ich war also gespannt was Bungie in Season 9 tolles aus dem Hut zaubern würde. Als ich dann erstmals die vollständige Liste von Mods sah, staunte ich nicht schlecht.

Nahezu alle Mods wurden einfach übernommen. Es wurde lediglich das Element oder der Waffen-Typ geändert:

Statt Leere-Granaten, verursachen jetzt Solar-Granaten Störungen.

Letzte Season gab’s Bonus-Glimmer von Vex, jetzt Kabalen.

In Season 8 hieß es, Handfeuerwaffen laden schneller nach, aktuell sind es Gewehre.

Anti-Barriere-Geschosse befinden sich jetzt auf Impulsgewehren, statt MPs.

Einige Mods wurden sogar komplett unverändert übernommen. Dazu zählen beispielsweise die Fähigkeit „Disruptorspitze“. Artefakte sollten eigentlich jede Saison frischen Wind in Destiny bringen.

Das 2. saisonale Artefakt von Destiny 2 – Die Laterne des Osiris

Letzte Season traten erstmalig Champions auf den Plan, diese konnte man eigentlich nur durch Artefakt-Mods effektiv bekämpfen. Diese Season sollte es sogar neue solcher Elite-Gegner geben. Aber leider sind das im Prinzip die gleichen Champions, nur in Form von Kabalen.

Immer noch verlassen diese sich auf ihre Barrieren oder stürmen unaufhaltsam auf die Hüter zu. Zudem verstehe ich nicht, dass die bitter benötigten Mods jetzt fast nur noch auf Fernkampf-Waffen zu finden sind. Ich kann die sonst unzerstörbaren Champion-Schilde nur mit Scouts, Bögen oder Impulsgewehren brechen.

Warum bietet Destiny da keinen Mix an? Es könnten doch parallel Nah- sowie Distanz-Waffen stark gegen Champions sein. Zudem findet man die Artefakt-Mods nur auf Primär-Waffen, einige wenige Exotics mal ausgeschlossen. Beim Thema exotische Waffen fällt mir ein: Warum dürfen die Vorzeige-Modelle nicht mit Mods bestückt werden?

Keine Liebe für Spezial-Waffen vom Artefakt

Es gibt einen Lichtblick

Das macht das neue Artefakt richtig: Ich wollte nicht den Eindruck erwecken, dass ich vor Wut koche, sobald ich das saisonale Artefakt sehe. Ich bin einfach von der großteils fehlenden Kreativität enttäuscht.

Positive Eigenschaften bietet das Artefakt nämlich auch in der Saison der Dämmerung:

Die Schutzengel-Mod ist frisch und interessant – ihr seid quasi ein unsterblicher Feuerschutz aus der Ferne. Ihr erschafft heilende Sphären, wenn ihr mit den aktuell favorisierten Distanz-Waffen Gegner umhaut.

Ehemals unbeliebte Mods wurden sinnvoll kombiniert. Jetzt erhaltet ihr beim Durchbrechen von Schilden Nahkampf- und Granaten-Energie. Vorher waren dies zwei separate Mods.

Die Mod „Aus der Tiefe“ kostete letzte Season 5 Energie, kaum jemand nutze sie zu diesem Preis. Nun könnt ihr schon für 3 Energie deutlich höheren Schaden mit eurer Leere-Super verursachen.

Diese Mechanik ist etwas Neues: Seit der Season 9 können Hüter einen neuen Buff sammeln: „Mit Licht aufgeladen“. Dahinter verbirgt sich eine bisher nicht genutzte Mechanik, welche sehr kreativ ist.

Um sich mit Licht aufzuladen, müssen die Hüter spezielle Mods ausrüsten – Diese gibt es von den Obelisken zu kaufen. Die Mods gewähren für individuelle Aufgaben, wie Multi-Kills mit Fusionsgewehren, Stapel von Licht-Ladung.

Ist das Licht angesammelt, können die Hüter es für mächtige Fähigkeiten oder Eigenschaften opfern. Durch die neue Licht-Mechanik sind sehr starke und einzigartige Builds möglich. Die stärksten Obelisken-Mods fordern aber ihren Tribut, so reduzieren sie beispielsweise eure Stats.

Die Hüter müssen aktiv abwägen und sich Gedanken um ihre Konfiguration machen. Solche Aspekte hätte ich mir auch vom saisonalen Artefakt gewünscht.

Pro Obelisk gibt’s drei der kreativen Mods

Was haltet ihr von Season 9 und vor allem dem aktuellen Artefakt? Glaubt ihr, dass Bungie in Zukunft das Artefakt-System ausbaut – Potenzial ist schließlich vorhanden.