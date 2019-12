Bei Destiny 2 hat der YouTuber Ehroar ein cleveres Solo-Build erstellt, das man im PvE mit Jäger, Titan und Warlock spielen kann. Es basiert auf der Synergie von 4 Mods und dem Nutzen von starken Spezialwaffen wie Fangfrage oder Perfektes Paradoxon. Damit sollte die laufende Season 9 Spaß machen, wenn man nach Abwechslung sucht.

Was ist die Haupt-Idee dieses Builds? Der YouTuber Ehrorar hat im Prinzip eine Mod-Kombination gefunden, die einander unterstützen und ein neues Spielerlebnis in der Season 9 von Destiny 2 ermöglichen. Das neue Build hängt an Mods, die mit den Obelisken neu zu Destiny 2 kamen.

Das Ziel ist es, dass man beliebig viel Spezial-Munition generieren kann, sodass man nie die Primärwaffe benutzen muss. Außerdem soll ein permanenter Schadensbuff aktiv sein.

Daraus folgt ein ziemlich bombastischer Spielstil, bei dem man einen hohen DPS-Wert erreicht und sich durch Gegnermassen durchfräst, ohne groß Granaten zu werfen oder auf Fähigkeiten angewiesen zu sein. Man ballert mit Fusionsgewehr oder Schrotflinte aus der Mittel- und Nahdistanz alles weg, was vor die Flinte kommt.

Fangfrage

Schrotflinte und Fusionsgewehr – eine tödliche Kombination

Das sind die 2 Waffen für den Build: Die Waffen sind gar nicht so wahnsinnig wichtig: Es ist nur wichtig, dass man in den ersten zwei Slots es entweder eine Schrotflinte oder ein Fusionsgewehr trägt.

Ehror nutzt in seinem Vorzeige-Build:

Das sind die 4 Mods: Die ersten 3 Mods drehen sich um „Mit Licht aufgeladen“, einen Buff. Der soll möglichst immer aktiv sein:

Quick Charge – die Mod sorgt dafür, dass ihr mit Licht aufgeladen werdet

Stacks on Stacks – die Mod lässt Euch, diese Aufladung weiter sammeln

High-Energy Fire – die Mod gibt Euch einen Schadensbonus, solange Ihr mit Licht aufgeladen seid

Der Buff „Mit Licht aufgeladen“ hängt an den Obelisken von Season 9 und wird wohl im Laufe der Saison noch spannender, wenn mehr Mods dazu kommen.

Mit der Mod sollte Euch die Spezialmunition nicht ausgehen.

Die 4. Mod in diesem Destiny-2-Build ist dafür zuständig, immer genug Spezialmunition vorrätig zu haben:

Heavy Handed – gibt Spielern Munition, wenn sie einen Kill mit einem Fusionsgewehr, einer Schrotflinte, Pistole oder Maschinenpistole erzielen, wenn sie gegen 2 oder mehr Gegner kämpfen.

Der Gag ist hier, dass ein Kill nicht nur die Waffe auffüllt, mit der man den Kill erzielt, sondern auch noch die zweite. Da man mit Fusionsgewehren mit einem Schuss mehr als einen Gegner töten kann, kann man so mit einem Schuss 4 Spezialmunition generieren.

Wofür ist dieser Build geeignet? Der Build ist ideal dafür geeignet, um sich einfach so durch Content zu ballern, bei dem man viele Kills sammelt, also für die meisten „normalen“ PvE-Aktivitäten in Destiny 2, abseits von Raids.

Es ist Fun-Build für Leute, die gerne entspannt und mit viel Damage durch Destiny 2 rennen wollen.