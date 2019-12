Destiny 2: Mit diesem Build verwandeln Jäger ihre Pistolen in Superwaffen

In der Season 9 von Destiny 2 sind Pistolen lägst kein Geheimtipp mehr. Wir zeigen euch, wie ein vergessenes Exotic aus Pistolen DPS-Monster macht.

Ihr habt es satt immer auf Nummer sicher zu spielen? Ihr wollt Risiko und dafür belohnt werden? Wir haben einen interessanten Build für euch Jäger-Spieler. Durch ein angestautes Exotic holt ihr jetzt viel mehr aus euren Pistolen heraus.

Um dieses Jäger-Exotic geht’s: Für den Build setzen wir auf die exotischen Handschuhe Mechaniker-Trickärmel. Das Rüstungsteil ist seit dem Start von Destiny 2 im Spiel. Es wurde im Sommer 2018 allerdings überarbeitet.

Die einzigartige Fähigkeit dieses Exotics lautet Gefederter Halfter. Dadurch erhöht das Handhabungs- und Nachlade-Tempo von Pistolen. Wechselt ihr schwer verwundet zur Pistole, verursacht sie deutlich erhöhten Schaden.

Sehen so unscheinbar aus – Mechaniker-Trickärmel

Diese Pistolen empfehlen wir euch: Da das empfohlene Exotic nur Pistolen unterstützt, zählen wir euch hier zwei der aktuell stärksten legendären Seitenwaffen der Saison der Dämmerung auf:

Urteil des Reisenden – Diese Pistole gehört in den sekundären Slot und verursacht Arkus-Schaden. Statt eines einzelnen Schusses schießt die Waffe eine 3er-Salve ab. Urteil des Reisenden kann durch starke Pve-Rolls, wie Fressrausch in Kombination mit Umzingelt (40 % Extra-Schaden) punkten. Die Waffe könnt ihr zielsicher durch den Nessus-Obelisk erspielen.

Bruchlicht – Die von Saint-14 inspirierte Pistole wird im Kinetik-Slot geführt. Mit dieser Waffe habt ihr die Möglichkeit Multikill-Clip zu nutzen. Damit steigert sich euer Schaden um starke 50 %.

Wer die Pistole Bruchlicht noch nicht kennt, liest in diesem Artikel was die Waffe so besonders macht:

Destiny 2: Neue Pistole geht richtig ab – Krallt euch jetzt dieses PvE-Monster

Praxistest – Jetzt geht’s ans Eingemachte

So spielt ihr den Build: Dieser Build ist nichts für zurückhaltende Hüter. Ihr müsst euch wagemutig in die Gegnerhorden stürzen. Erinnert euch, dass wir kritischen Schaden nehmen wollen. Nur so profitieren wir von den Mechaniker-Trickärmeln.

Eure Lebensleiste in den kritischen Bereich zu bekommen stellt nicht so ein großes Problem dar, wie so mancher Spieler jetzt denken könnte. Und auch im roten Bereich kann euer Hüter noch den einen oder anderen Treffer einstecken. Der gebotene Bonus überwiegt das Risiko deutlich.

Ist das exotische Perk Gefederter Halfter aktiv, verursachen alle Pistolen satte 100 % Extra-Schaden. Ihr verdoppelt also den ohnehin schon ordentlichen Damage. Da Pistolen schon ohne Unterstützung mit Adds super zurechtkommen, wischt ihr durch die Boni mit allem in Sekundenschnelle den Boden auf.

Mit Fähigkeiten wie Multikill-Clip kommt eure Pistole auf 17,000 DPS. Durch die Mechaniker-Trickärmel springt der DPS-Wert auf stolze 34,000. Damit Übertrefft ihr Spezial-Waffen wie Scharfschützengewehre um ein gutes Stück. Selbst kleinere Bosse haben jetzt nicht mehr viel zu lachen.

Von diesem Bonus profitiert ihr so lange eurer Lebensbalken im roten Bereich ist. Einen Timer scheint es nicht zu geben. Beachtet, dass selbst angerichteter Schaden hierbei nicht zählt. Ihr könnt euch also so viele Granaten vor die Füße werfen wie ihr wollt, der ursprüngliche Damage muss von einem Gegner kommen.

Schaut euch in diesem Video an, wie Redeem-Mitglied Ehroar mit dem Build alles ausradiert:

Was haltet ihr von dem vorgestellten Build? Hattet ihr das Exotic auch fast vergessen? Sagt es uns in den Kommentaren.