In Destiny 2 ist das Winter-Event in vollem Gange. Mit dabei ist auch eine neue Waffe. Lest hier, was Kältefront (Cold Front) auf dem Kasten hat und ob sich der Grind lohnt.

Um diese Waffe geht’s: Die legendäre Maschinenpistole Kältefront tragt ihr im Primär-Slot. Es wird kinetische Munition benötigt, um die Waffe mit dem „Aggressiven Gehäuse“-Typ abzufeuern.

Durch diese Zugehörigkeit hat die SMG eine Feuerrate von 750, bei hohem Schaden und Rückstoß. Das wird aber durch die ausgezeichnete Rückstoßrichtung von 92/100 aufgefangen. Für eine MP hat sie eine ordentliche Reichweite (46), aber dürftige Stabilität (16).

Die Stats von Kältefront im Überblick – Quelle: Light.gg

So bekommt ihr Kältefront: Um die Waffe aus dem Winter-Event in eure kalten Finger zu bekommen, müsst ihr backen. Begebt euch zu Eva und nehmt den Festtagsofen in Empfang. Praktischerweise erhaltet ihr alle Zutaten für ein köstliches Geschenk an Zavala. Gebt ihr dem Vorhut-Chef nun das Gebäck, erhaltet ihr automatisch Kältefront als Belohnung.

Ihr könnt auch weitere Versionen mit zufälligen Rolls der Event-Waffe ergattern. Jedes Mal wenn ihr einem NPC eine Köstlichkeit überreicht, bekommt ihr im Austausch auch ein Geschenk. Darin können sich allerhand Ressourcen, aber auch Exemplare von Kältefront befinden.

Neben der aktuellen Maschinenpistole habt ihr auch die Chance auf eine weitere Waffe. Das schwere Maschinengewehr Lawine kann sich zufällig unter den Belohnungen befinden. Lawine war die Anbruch-Waffe aus dem Jahr 2018.

Auf dem Prüfstand

Diesen Roll empfehlen wir fürs PvP: Kältefront verursacht 22 Schaden bei Kopf- und 15 Schaden bei Körpertreffern im PvP. Das entspricht einer TTK (Zeit zum Töten) von 0,67 Sekunden. Dafür müsst ihr aber auch 9 kritische Treffer landen.

Um im Kampf Hüter gegen Hüter bestehen zu können, setzen wir auf diese Perks:

Lauf – Kleinkaliber macht hier einen guten Job. So erhaltet ihr einen Bonus auf Reichweite und Stabilität.

Magazin – Taktisches Magazin gibt uns Boni auf Stabilität, Magazin und Nachladetempo.

Eigenschaft 1 – Zen-Moment. Um die Stabilität weiter zu unterstützen.

Eigenschaft 2 – Messsucher für mehr Zoom und Reichweite oder Dynamische Schwungreduktion für mehr Treffsicherheit sollten bevorzugt werden.

Meisterwerk – Stabilität hat hier Priorität.

Mit dieser Kombination habt ihr zwar nicht den potenziell tödlichsten Roll, aber den verlässlichsten. Die sehr niedrige Stabilität macht euch sonst im Schmelztiegel schnell einen Strich durch die Rechnung.

So festlich sieht Kältefront mit Ornament aus

Diesen Roll empfehlen wir fürs PvE: SMGs sind Nahkampfwaffen und können schnell viel Schaden austeilen. Genauso schnell ist aber auch das Magazin leer geschossen. Um die Stärken der Waffe zu unterstreichen und einige Schwächen auszubügeln, haltet nach diesen Perks Ausschau:

Lauf – Kleinkaliber gibt uns erneut was wir brauchen: Stabilität und Reichweite.

Magazin – Verbesserte Geschosse für zusätzliche Reichweite. Warum wir hier nicht auf Nachladetempo oder Magazingröße setzen, seht ihr bei den Eigenschaften.

Eigenschaft 1 – Fressrausch sollte euch im PvE die besten Dienste leisten.

Eigenschaft 2 – Kill Clip ist hier unsere Wahl.

Meisterwerk – Reichweite oder Stabilität, mit beidem macht ihr nichts verkehrt.

Mit diesem Roll könnt ihr sehr aggressiv spielen. Ein Kill sollte inmitten der Gegnerhoren nicht schwerfallen. Da ihr nonstop Adds umhaut, ladet ihr mit Fressrausch super schnell nach und haltet den Schadenbonus von Kill Clip dauerhaft aktiv.

Unser Fazit zu Kältefront: Ein Must-have ist die Event-Waffe nicht unbedingt. Gerade im Schmelztiegel macht sie aktuell keine so gute Figur. Der sehr seltene 750er-Archetyp gepaart mit der extrem geringen Stabilität stehen der MP hier im Weg.

Im PvE kann Kältefront schon eher punkten. Hier sind einige interessante Rolls möglich und wer auf der Suche nach einer soliden Nahkampfwaffe ist, macht generell nichts verkehrt.

Ein ausufernder Grind ist aber nicht drin, zumindest für uns. Dafür ist die Konkurrenz sowohl im Kinetik-Slot als auch unter den Maschinenpistolen zu groß. Wenn ein guter Roll als nette Dreingabe beim Backen rausspringt, sagen wir aber sicher nicht nein.

Was haltet ihr von Kältefront? Wie gefällt euch das Weihnachts-Event bisher – backt ihr fleißig Köstlichkeiten oder lässt euch der Anbruch kalt?