Bei Destiny 2 hat das Winter-Event Der Anbruch begonnen und Hüter können wieder ihre Backkünste unter Beweis stellen. Neben alten Rezepten aus dem Vorjahr gibt es 2019 aber auch einige neue Backmischungen. Was braucht man für diese neuen Rezepte? Wo findet man die Zutaten? Und wer bekommt dann am Ende das Gebäck?

Die ersten Schritte als Backmeister: Bei Destiny 2 dreht sich aktuell wieder mal alles ums Backen. Im Rahmen des Anbruch-Festes in der Season 9 könnt ihr nämlich allerlei Gebäck kreieren. Es gilt, sich verschiedene Zutaten zu erspielen, diese dann zu bestimmten Leckereien zu verarbeiten und das Gebäck dann anschließend an die richtigen Personen auszuliefern.

Um mit dem Backen loszulegen, bedarf es nicht viel. Besucht Eva Levante, die diesmal über dem Everversum im Turm steht. Dort gibt es den Festtagsofen 2.0 sowie die Einführungs-Quest. Damit beginnt dann eure Bäcker-Karriere oder geht entsprechend weiter. Denn der neue Ofen hat sich alle Rezepte aus dem Vorjahr gemerkt, falls ihr da bereits mitgemacht habt.

So funktioniert das Backen: Backen kann man mit dem Ofen und dessen Bedienung ist ganz unkompliziert. Der Ofen hat drei verschiedene Slots. In die ersten beiden kommen Zutaten, in den dritten kommt Anbruch-Essenz.

So kombiniert man dann verschiedene Zutaten zu Rezepten und kann dann unterschiedliches Gebäck herstellen. Den Ofen könnt ihr übrigens zum Meisterwerk aufwerten, wodurch er dann weniger Anbruch-Essenz verbraucht.

Die Essenz bekommt ihr aus beliebigen Aktivitäten und Bountys. Kurzum gilt: je länger/schwerer die Aktivität, desto mehr Essenz erhält man am Ende.

Alle bereits aus dem Vorjahr bekannten Rezepte, Zutaten inklusive Quellen sowie die Empfänger des Gebäcks findet ihr hier: So backt Ihr in Destiny 2: Alle Rezepte und Zutaten für den Festtagsofen 2018

Alle neuen Zutaten zum Backen beim Anbruch 2019

Das ist jetzt neu: Insgesamt brachte das Winter-Event 2019 fünf neue Zutaten, die nun die Palette aus 2018 ergänzen. Das sind sie und so bekommt ihr sie:

Facettenreiche Aromen – durch Multikills

Eine Prise Licht – Sammelt Sphären des Lichts auf

Balancierte Aromen – durch Kills mit Scoutgewehren, Snipern und Bögen

Feinschliff – durch Finisher-Kills

Tolle Textur – durch Super-Kills

Das sind die anderen benötigten Zutaten: Damit ihr nicht lange blättern müsst, hier die benötigten alten Zutaten aus dem Vorjahr:

Vex Milch – durch Vex-Kills

Äther-Stange – durch Gefallenen-Kills

– durch Gefallenen-Kills Kabal-Öl – durch Kabal-Kills

Chitin-Pulver – durch Schar-Kills

Besessenen-Butter – durch Besessenen-Kills

Dunkel-Äther-Stange – durch Hohn-Kills

Leckere Explosion – durch Kills von einer Explosion, also durch Raketenwerfer, Granatenwerfer oder Granaten

Persönliche Note – durch Nahkampf-Kills

Beachtet dabei: Nicht jeder Kill bringt automatisch eine Zutat.

Alle neuen Anbruch-Rezepte 2019 für den Festtagsofen 2.0

Beim Anbruch-Fest 2019 gibt es insgesamt 7 neue Rezepte, die ihr in köstliches Gebäck umwandeln könnt. Diese ergänzen nun das bisher 16-teilige Repertoire aus dem Vorjahr. Das sind die neuen Leckereien und ihre Empfänger:

Fraktalrollen: Vex-Milch, eine Prise Licht und Anbruch-Essenz. Bringt diese Köstlichkeit dann zu Bruder Vance auf den Merkur.

Aszendent-Hafernrosinen-Plätzchen: Chitin-Pulver, Feinschliff und Anbruch-Essenz. Bringt das Ganze dann zu Eris Morn.

Tausendschichtenkeks: Besessenen-Butter, Leckere Explosion und Anbruch-Essenz. Den Keks bekommt dann der Ahamkara Riven. Dafür müsst ihr allerdings in den Raid Letzter Wunsch.

Begebt euch dazu zur Wand der Wünsche und gebt den 7. Wunsch ein. Das bringt euch direkt zu Riven. Stellt euch dann auf eine der Platten (oder mehrere, wenn ihr im Trupp unterwegs seid), das startet dann den Encounter.

Ihr fallt durch den Boden nach unten in die dunkle Kammer. Dort findet ihr eine Art leuchtende Kugel oder Sphäre.

Quelle: Polygon

Interagiert nun damit und die Aufgabe ist erledigt.

Lavendelschleifenkekse: Vex-Milch, Persönliche Note, Anbruch-Essenz. Dieses Gebäck soll dann Saint-14 bekommen. Ihr findet ihn dann wohl im Hangar des Turms, sobald ihr mit der Story der Season 9 weit genug fortgeschritten seid. Aktuell ist aber noch Geduld angesagt, denn Saint ist noch nicht im Turm (zumindest nicht bei mir).

Hackebeerküchlein: Kabal-Öl, Facettenreiche Aromen, Anbruch-Essenz. Dieses Küchlein bekommt dann Benedict 99-40 am linken Landeplatz im Turm.

Heiße Kreuzfeuer-Semmeln: Äther-Stange, Balancierte Aromen, Anbruch-Essenz. Diese Kreation bringt ihr dann zu Ada-1 im Turm.

Frittierter Teigschatten: Dunkel-Äther-Stange, Tolle Textur, Anbruch-Essenz. Diese Leckerei dürft ihr dann zur Visage von Calus bringen. Dabei handelt es sich um die goldene Calus-Statue in der Tributhalle.

Was haltet ihr bisher von dem Anbruch-Event 2019 und dem neuen Nebenjob als Bäcker-Meister? Eine willkommene Abwechslung oder lässt euch das Ganze völlig kalt?