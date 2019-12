Eine neue Theorie in Destiny 2 sagt, wir könnten in der Season 9 bereits am Wiederaufbau des Leuchtturms und an der Rückkehr von Prüfungen der Neun (oder der Trials of Osiris) arbeiten. Was ist dran?

Was ist eigentlich mit den Trials? Viele Spieler hatten gehofft, dass die Prüfungen von Osiris (in Destiny 2: Prüfungen der Neun), ein beliebtes Schmelztiegel-Format, in Season 9 ihre Rückkehr feiern würden: Kommen die Trials zurück? Season of Dawn macht Hoffnung

Das neue saisonale Setting rund um Merkur und Osiris würde sich schließlich perfekt anbieten – zudem wartet man bereits seit mehr als einem Jahr auf die Rückkehr der Trials und das PvP hätte allgemein dringend mehr Liebe nötig.

Noch ist es nicht passiert, bisher sind die Trials nicht wieder im Spiel – doch das dürfte wohl nur noch eine Frage der Zeit sein. Denn aktuell häufen sich zunehmend Hinweise auf eine potentielle Rückkehr.

Was hat es mit der neuen Theorie zu den Trials auf sich? Kurzum: Aktuell kursieren so einige Theorien, wie und wann die Prüfungen zurückkehren könnten.

Dabei hat nun der Forbes-Autor Paul Tassi in einem Artikel eine spannende neue Theorie aufgestellt, die einleuchtend und alles andere als abwegig klingt. Diese möchten wir euch hier vorstellen.

Bereiten wir bereits die Rückkehr der Trials in der Season 10 vor?

Worum dreht sich die Theorie? Seine Theorie besagt, dass obwohl die Trials noch nicht wie erhofft zurück sind, wir, also die Hüter, aktiv an ihrer Rückkehr mitwirken könnten – beispielsweise durch das Zusammensetzen der Sonnenuhr – einer Zeitmaschine. Das Ganze entfaltet sich jedoch erst zum Ende von Saison der Dämmerung, weshalb wir die Auswirkungen möglicherweise noch nicht spüren oder bemerken.

Das besagt die Theorie im Detail: Auch in den Augen Tassis ist es keine Frage, ob, sondern nur noch eine Frage der Zeit, wann die von vielen ersehnten Trials wieder zurückkehren.

Denn betrachtet man alle Hinweise und Info-Schnipsel und setzt sie in Relation zueinander, so dürfte es laut Tassi bereits in Season 10 der Fall sein. In diesem Rahmen hat er 7 Punkte vorgestellt, die alle ineinander greifen und so ein interessantes Gesamtbild ergeben:

Die Roadmap für die Season 9

1: Der Roadmap für die Season 9 zufolge wird es im Februar eine neue Aktivität mit dem Namen Empyrianisches Fundament geben – im Prinzip die letzte Aktivität der Saison abseits der Valentinstag-Feier „Scharlach-Woche“. Über diese Aktivität hat Bungie bislang nicht ein einziges Wort verloren. Doch auf dem Bild ist offenbar die freie Welt von Merkur zu sehen und diese wurde dort zu der „Idyllische Vergangenheit“ von Merkur umgewandelt. Auch auf der offiziellen Seite zur Season 9 ist diese deutlich Transformation zu sehen – im Spiel allerdings bisher noch nicht.

2: Es gibt in der Sammlung nun einen Shader mit dem Namen Lighthouse Sun (Leuchtturm-Sonne), der aktuell jedoch nicht erhältlich ist. Doch in der Beschreibung steht „Mache bei den Empyrianischen Wiederherstellungsbemühungen mit“, um diesen Shader zu erhalten.

3: Das impliziert in den Augen Tassis, dass es eine Art „Projekt der Saison“ geben wird – etwas, wobei die Spieler mithelfen müssen. Wie beispielsweise das Vex-Tor bei Ikora in der Season 8. Nur diesmal holen wir das schöne Merkur aus der Vergangenheit durch die Zeit zurück, bevor die Vex und die Kabale es komplett verwüstet haben. Schließlich helfen wir ja in Season 9 Osiris beim Bau der Sonnenuhr – einer Zeitmaschine.

4: Empyrianisches Fundament ist auf der Roadmap mit dem regulären Destiny-Symbol markiert. Das bedeutet, dass es allen Spielern von Destiny 2 frei zur Verfügung steht und am Ende der Saison nicht verschwinden sollte. Sollten die Trials zurückkehren, dann mit großer Sicherheit nicht als saisonale Aktivität, sondern ebenfalls als eine permanente Ergänzung für das Spiel. Auch das würde also passen.

5: Tassi hat einen guten Draht zu Bungie. Wenn er sie hinter geschlossenen Vorhängen nach den Trials fragt, so sagt man ihm immer scherzend, er wäre zu ungeduldig. Das könnte zwar allgemein bedeuten „Trials kommen irgendwann zurück“, er persönlich denkt jedoch, es könnte sich auch um einen Hinweis handeln, dass Trials schon bald als das Ergebnis der aktuellen Season 9 kommen könnten.

6: Ebenfalls hinter geschlossenen Vorhängen wurden kürzlich einige bekannte PvP-Cracks zu Bungie geflogen – für eine Art Community-Event. Zunächst sah das aus, als wäre es generell für die Season 9, doch es erweckt den Eindruck, als könnten sie bereits die Trials für ihr Debüt in der Season 10 getestet haben. Vom Timing her würde es Sinn ergeben. Danach wurden übrigens 2 große ehemalige Trials-Streamer wieder aktiv (beide waren dort) und sprechen in den höchsten Tönen von dem, was sie bei Bungie gesehen haben. Details dürften sie jedoch nicht verraten. Außerdem wurde erst kürzlich nach Update 2.7.0 ein Beta-Platzhalter für die Trials-Karte im Spiel entdeckt. Auch das würde für eine anstehende Rückkehr sprechen.

7: Wie fügt sich das alles nun zusammen? Tassi glaubt, dass das „Saison-Projekt“ der Season 9 damit zu tun hat, Osiris und Saint-14 dabei zu helfen, Merkur in gewisser Weise wieder aufzubauen – eine Zeitlinie wieder herzustellen, in der Merkur noch keine sandige Ruine war. Er ist davon überzeugt, dass wir es sein werden, die in Season 9 aktiv den Leuchtturm, oder was auch immer die Äquivalente des neuen Trials-Formats sein wird, wieder aufbauen. Und sobald dieser fertiggestellt ist, würde schon die neue Saison 10 starten – mit der Ankunft/Rückkehr der Trials als Ergebnis unserer Taten und mit Osiris oder Saint-14 als entsprechendem Händler-NPC.

So werden die Trials seiner Meinung nach in der nächsten Saison ihren Weg ins Spiel finden.

Es sei zwar nur eine Theorie, doch die bisherigen Hinweise würden alle in diese Richtung deuten. Zudem: Welchen besseren Weg gäbe es für Bungie, ihre Philosophie einer lebendigen und sich entwickelnden Welt zur Schau zu stellen, als die Hüter selbst genau das „bauen“ zu lassen, das sich viele von ihnen so sehnlichst zurückwünschen, so Tassi.

Was sind überhaupt die Trials? Die Trials of Osiris oder Prüfungen von Osiris waren ein sehr beliebtes Schmelztiegel-Format und im Prinzip DAS Highlight für die PvP-Elite in Destiny 2. Woche für Woche kamen die Spieler zusammen, um sich auf den Leuchtturm zu kämpfen, wo es begehrten Trials-Loot gab, denn man sonst nirgendwo bekam.

Das „Lebenselixier“ von Destiny 1 – Die Prüfungen von Osiris

Die Destiny-2-Umsetzung der Trials waren dann die Prüfungen der Neun. Doch diese kamen durch einige fragwürdige Design-Entscheidungen nicht an den Erfolg des Formats aus dem Vorgänger heran und floppten. Im August 2018 fanden schließlich die letzten Trials in Destiny 2 statt. Dann wurde der Modus zwecks Generalüberholung aus dem Spiel genommen. Auf die Rückkehr warten die Fans bis heute.

Was denkt ihr? Könnte Tassi mit seiner Theorie Recht haben? Oder sind seine Argumente für euch zu dünn? Wann und wie werden die Trials eurer Meinung nach zurückkehren?