Destiny 2: So schließt ihr „Eine unmögliche Aufgabe“ in Woche 2 ab

Bei Destiny 2 geht die Quest rund um die Rettung von Saint-14 in dieser Woche weiter. Wir zeigen euch, was Ihr tun müsst, um „Eine unmögliche Aufgabe“ abzuschließen und den Freund von Osiris zurückzuholen.

Was hat es mit der Quest auf sich? Die Story der Season 9 geht weiter. Im Rahmen der Quest „Eine unmögliche Aufgabe“ gilt es aktuell Osiris dabei zu helfen, den Titanen Saint-14 zu retten. Der erste Teil der Quest konnte dabei bereits vergangene Woche angegangen werden.

Seit dem Weekly Reset vom 17. Dezember geht die unmögliche Aufgabe nun weiter, wenn ihr entsprechend fortgeschritten seid. Folgendes müsst ihr in Woche 2 für die Quest tun:

Vex-Transponder paltzieren

Zunächst gilt es, insgesamt 6 Vex-Transponder auf Nessus zu platzieren, um ein Portal zum Vex-Netzwerk auf Nessus zu öffnen.

Die ungefähren Standorte werden euch zwar auf der Karte angezeigt, doch selbst mit dieser Orientierungshilfe sind die Transponder wie auch die Transformatoren aus Woche 1 nicht immer leicht zu finden. Wir zeigen euch deshalb alle Positionen zum Platzieren der Transponder im Video. Diese sind übrigens mit weißen Kreisen markiert, mit denen ihr dann interagieren könnt.

Vex-Transponder – Exodus Black: Nutzt die entsprechende Landezone in dem Gebiet Exodus Black. Seid ihr gespawnt, dann dreht euch ein Stück nach rechts und springt auf das hohe Plateau, das sich direkt vor euch befinden sollte. Am anderen Rand findet ihr den weißen Kreis.

Vex-Transponder – Wächtergrab: Nutzt den Spawnpunkt, um diese Zone aufzusuchen. Dreht euch dann nach links und begebt euch in die große, kreisförmige Grube, die von den Vex ausgehoben wurde. Dort findet auch das öffentliche Event in diesem Gebiet statt.

Haltet euch dort immer links am Rand der Grube, bis ihr auf dem Boden vor einer Wand den weißen Kreis bemerkt.

Vex-Transponder – Kammer des Wassers: Spawnt in dem Gebiet „Das Wächtergrab“. Haltet euch diesmal rechts und nutzt das blau schimmernde Vex-Portal rechts neben der Calus-Barge.

Folgt nun dem Verlauf der Gänge, bis ihr Durchbrüche in der Wand seht, durch die ihr ins Freie blicken könnt. Auf dem Boden vor dem rechten Durchbruch befindet sich der nächste weiße Kreis.

Vex-Transponder – Senke: Spawnt in dem Gebiet „Das Wächtergrab“ und fahrt dann nach nach unten (auf der Karte) in das Gebiet „Senke“. Seid ihr dort in dem unterirdischen Komplex angekommen, dann sucht die runde Arena auf, in der sich die Flagge für das öffentliche Event befindet, kurz bevor es beginnt.

Schaut von dort aus zum Eingang zurück, durch den ihr die Höhle betreten habt. Rechts davon befindet sich oben ein Plateau – das müsst ihr erklimmen, um den nächsten Kreis zu finden.

Vex-Transponder – Die Wirrnis: Spawnt in dem Gebiet Artefaktsaum und begebt euch nach oben (auf der Karte, vom Spawn aus nach links) in das Gebiet „Die Wirrnis“. Dort müsst ihr den Höhlen-Komplex aufsuchen, den ihr auch im Rahmen des Strikes Terminus der Einsicht durchquert.

Folgt dem Verlauf des Höhlensystems, bis ihr die erste große Schlucht überwinden müsst. Begebt euch auf die andere Seite, erklimmt die Anhöhe und haltet euch rechts. Dort findet ihr die nächste Position für den Transponder.

Vex-Transponder – Die Zisterne: Landet in dem Gebiet „Die Zisterne“. Fahrt erstmal gerade aus auf die Felswand zu, folgt dann dem Weg-Verlauf nach links und fahrt dann immer gerade aus, bis ihr beim See aus Vex-Milch angekommen seid.

Haltet euch dann an den Wasser- oder Milch-Fällen links, bis ihr eine Plattform am Rande der Fälle erreicht (fast am Fuße des großen Turms). Dort befindet sich dann der weiße Kreis.

Geist von Saint-14 finden

So bekommt ihr den Geist: Nun gilt es, den Geist des Titanen Saint-14 zu finden. Fündig werdet ihr dabei ebenfalls in dem Gebiet „Die Zisterne“. Nutzt den Zisterne-Spawn, fahrt dann erneut auf die Felswand zu. Seid ihr direkt davor, dreht euch nach rechts und nehmt den kleinen Eingang in die Höhle.

Folgt dann eine ganze Weile ihrem Verlauf, bis ihr in einem großen offenen Raum ankommt, wo ihr auf einer Erhöhung mit einer unübersehbaren Vex-Säule interagieren sollt.

Folgt danach dem Lichtstrahl und springt durch das Vex-Tor, zu dem euch der Strahl führt. Folgt nun dem dunkeln Gang in die Halle, wo ihr einen Haufen kaputter Vex seht. Interagiert mit diesem. Dann solltet ihr den Geist von Saint-14 erhalten.

Wiederaufladen der Sonnenuhr

Das müsst ihr tun: Im nächsten Schritt müsst ihr die Sonnenuhr neu aufladen. Und das schickt euch direkt in den Schmelztiegel oder in den Gambit-Modus. Denn es gilt 25 Hüter zu töten.

Zudem müsst ihr 25 Kills mit eurer Super erzielen und 25 Sphären des Lichts einsammeln.

Korridore der Zeit Teil 2

Story-Mission absolvieren: Nachdem Ihr mit Osiris gesprochen habt, folgt eine weitere Story-Mission, die es nun zu absolvieren gilt. Diese ist verständlich gestrickt, weshalb wir sie hier nicht näher erklären – besonders, weil wir nichts spoilern wollen.

Falls ihr euch doch den Missionsverlauf anschauen wollt, so könnt ihr das hier tun:

Was kommt dann? Habt ihr die Mission geschafft, kommt automatisch noch ein kurzes, selbsterklärendes Intermezzo mit der Sonnenuhr. Habt ihr auch das gestemmt und euch danach nochmal mit Osiris unterhalten, dann seid ihr nun auch mit der unmöglichen Aufgabe fertig.

Was haltet ihr bisher von der Story der Season 9 rund um Osiris und Saint-14? Übrigens, auch abseits der Story könnt ihr euch aktuell in Destiny 2 spaßig die Zeit vertreiben – und zwar mit Backen im Rahmen des Winter-Events „Der Anbruch“: