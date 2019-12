5 Dinge, die Destiny 2 für 2020 richtig stark machen würden

Woran mangelt es Destiny 2 Ende 2019 am meisten? Und was könnte das Spiel tun, um abtrünnige Veteranen zurückzuholen und mehr Hüter in 2020 zu begeistern? Diese 5 Punkte würden Bungies Shooter für viele attraktiver machen.

Quo vadis, Destiny 2? Das Jahr 2019 neigt sich langsam dem Ende. Wir gingen deshalb nochmal inne und blickten auf das scheidende Destiny-Jahr zurück. Wie hat sich Destiny 2 entwickelt? Woran mangelt es noch? Was wird am stärksten von der Community gefordert?

Dabei haben sich unter anderem folgende 5 Punkte herauskristallisiert, die für viele aktive Hüter aber auch abtrünnige Spieler Destiny 2 um einiges attraktiver machen würden.

Dabei geht es nicht um irgendwelche utopischen Fan-Fantasien wie einen niemals abreißenden Content-Fluss oder exorbitante, unrealistische Forderungen wie Dedicated Server oder 60 FPS auf Current-Gen-Konsolen. Letztendlich sind das alles Dinge, die entweder schon mal so oder in ähnlicher Form im Spiel gewesen sind oder die sogar noch der Vorgänger Destiny 1 besser umgesetzt hat.

So hat sich Destiny 2 in 2019 entwickelt: Die Forsaken-Erweiterung brachte Destiny 2 im Herbst 2018 endlich in einen Zustand, den sich viele bereits zum Release des Spiels gewünscht oder erhofft hatten. Mit Hilfe von Seasons wurde Destiny 2 dann über den Forsaken-Anual-Pass bis zum Herbst 2019 mit neuen Inhalten versorgt. Es folgten thematisch inspirierte Seasons rund um die Schwarze Waffenkammer, den Vagabunden sowie den Kabal-Imperator Calus.

Dann erfolgte der Launch von Shadowkeep, womit Destiny 2 neben frischem Content an einigen weiteren kritischen Stellen Verbesserungen erhielt – beispielsweise in Form des neuen Rüstungssystems Armor 2.0, der universellen Ornamente oder den saisonalen Artefakten.

Weiteren Content gibt es immer noch über Seasons, allerdings fallen diese nach der Trennung von Activision nun kleiner aus als noch im zweiten Jahr von Destiny 2.

Zudem wurde die Grund-Version des Spiels mit einigen zusätzlichen Inhalten Free-to-Play – und zwar in Form von Destiny 2: New Light, wodurch zahlreiche neue Hüter ihren Weg ins Destiny-Universum fanden.

So steht’s um Destiny 2 Ende 2019: Im Großen und Ganzen kann man durchaus sagen, dass Destiny 2 sich seit dem Launch in 2017 massiv gewandelt hat und nach und nach viel stärker an den Wünschen der Fans ausgerichtet wurde – dieser Weg wurde auch 2019 konsequent verfolgt.

Allerdings gibt es weiterhin Verbesserungspotential – gerade im Hinblick auf die Langzeit-Motivation, sowie Content-Fluss und Menge. Denn aktuell bieten die Seasons nicht für jeden Hüter ausreichend Inhalte, um über eine ganze Saison dauerhaft zu unterhalten. Zudem sorgen noch immer einige Kern-Elemente des Spiels für Kritik.

Doch genau diese Problemfelder könnte man an sich leicht lösen oder zumindest stark verbessern – und das mit vergleichsweise simplen Ideen.

Diese 5 Punkte würden Destiny 2 im neuen Jahr stärker machen – auch auf lange Sicht.

1. Mehr herausstehende Nägel

So manch ein Hüter bemängelt, dass viele Waffen – an sich das Hauptaugenmerk eines Shooters – in Destiny 2 immer mehr zu Einheitsbrei verkommen. Oft macht es im Prinzip kaum noch einen Unterschied, mit welchen Waffen man spielt – gerade im PvE.

Es fehlt das besondere Etwas, DIE eine Waffe, die jeder haben will und der die meisten hinterherjagen, auch wenn es Wochen oder Monate dauert – wie die Gjallarhorn aus Destiny 1.

Diese Waffen gab es durchaus – auch in Destiny 2 und auch im Jahr 2019. Doch anstatt (wie eigentlich angekündigt) mehr herausstehende Nägel zuzulassen, verfolgt Bungie konsequent die Politik, eben diese Nägel einzuschlagen und für eine möglichst glatte Erfahrung zu sorgen.

So hat man beispielsweise zahlreiche Waffen-Exotics in Grund und Boden generft, sodass sie (wenn überhaupt) nur noch im Tresor verstauben. Auch hat das Studio jüngst das Konzept der Spitzenwaffen über den Haufen geworfen und diese seit der Season 8 mit Ritual-Waffen ergänzt, weil man Schießeisen wie die Einsiedlerspinne oder Nicht Vergessen für zu stark hielt. Die Ritual-Waffen sind jedoch kaum mit den Spitzenwaffen aus den vorherigen Seasons vergleichbar und entsprechend spürbar weniger begehrt.

Viele wünschen sich deshalb wieder mehr Wow-Erlebnise in Bezug auf Waffen. Klar, im PvP sollte die Balance schon einigermaßen eingehalten werden – wenn möglich separat. Doch im PvE wollen zahlreiche Hüter sich lieber mit der Wahl quälen, mit welchen übermächtigen Knarren man diesmal die Aliens pulverisiert und Spaß hat – nicht damit, welche Waffe man heute nimmt, obwohl es eigentlich eh im Prinzip keine große Rolle spielt.

Herausstehende Nägel sind besonders und hatten schon immer eine magische Wirkung auf Hüter. So hat die Jagd auf die Gjallarhorn in Destiny 1 so manch einen Spieler über Monate oder gar mehr als ein Jahr auf Trab gehalten und immer wieder dazu motiviert, Destiny zu spielen.

Solche Waffen gibt es aktuell kaum noch. Und selbst wenn, haben viele gar keine Lust mehr, sie zu jagen, weil man (aus Erfahrung) fürchtet, dass Bungie die Waffe dann in absehbarer Zeit von einem Top-Schießeisen zu einem Staubmagneten verwandelt.

(Quelle: @saboe627 auf Twitter)

Und genau hier könnte das Studio ansetzen. Mehr herausragende, starke, einzigartige Waffen für das PvE – ob nun Exotics, Spitzenwaffen oder reguläre Legendarys mit starken Perk-Kombo-Möglichkeiten. Auch der Wunsch nach Mod-Slots für exotische Waffen steht bei den Hütern ganz hoch im Kurs.

Sollte Bungie den Hütern wieder mehr solch leckerer Karotten vor die Nase hängen, dürfte eine ganze Menge Spieler diesen unermüdlich hinterherlaufen. Hier müsste nicht mal wirklich neuer Aufwand betrieben werden. Ein Umdenken in der Grundphilosophie und ein wenig Zuhören würde bereits genügen.

2. Strike-spezifischer Loot

Reguläre Strikes und die Vorhut-Strike-List verkümmern förmlich in Destiny 2. Es gibt im Prinzip keinerlei wirklich attraktiver Anreize, sie zu spielen.

Die Dämmerungsstrikes bieten zwar die Chance auf Strike-spezifischen Loot (wurde erst nachträglich eingeführt), doch es gibt dort lediglich Waffen und einige Cosmetics. Thematisch-inspirierte Rüstungsteile wie noch in Destiny 1 sucht man vergebens. Die Waffen sind dabei mit sehr wenigen Ausnahmen nicht besonders stark, Schiffe oder Geist-Hüllen nicht wirklich speziell.

Zudem ist der Fokus in den Nightfalls (Feuerprobe) auf das Farmen von bestimmten Materialien oder Ressourcen umgeschwenkt. Ja, es gibt auf höheren Schwierigkeitsgraden auch eine erhöhte Chance auf Exotics. Doch wirklich spannend sind die Belohnungen auch dort nicht. Kurzum: Strikes, gerade den regulären, fehlt es allgemein an Attraktivität.

Hier wünschen sich zahlreiche Spieler den besonderen Strike-Loot aus Destiny 1 zurück. So manch ein Hüter hat Unmengen an Zeit damit verbracht, den perfekten Roll der Handfeuerwaffe Imago Loop zu jagen oder sich ein gut gerolltes „Griff von Malok“-Impulsgewehr zu sichern. Das alles sind keine komplizierten oder Ressourcen-intensiven Aktivitäten, doch sie hielten viele auf lange Sicht bei der Stange – auch wenn es keinen richtigen Content mehr gab.

Viele fanden es zudem richtig cool, sich den Schädel eines erlegten Schar-Strike-Bosses oder andere entsprechend inspirierte Rüstungsteile exklusiv über die Strikes zu erspielen. Auch die später eingeführten speziellen Rüstungssets (Schneeleuchten, Hochgefühl, sterbender Stern) kamen gut an. Ich selbst bin gezielt weit über 100 Mal den Strike Schatten-Dieb gelaufen, um meinen Jäger endlich mit Taniks‘ Umhang, einem cool aussehenden Jäger-Klassen-Item ohne Kapuze, ausstatten zu können.

Doch das fehlt in Destiny 2 bisher komplett. Denn der Strike-Loot umfasst bisher keine besonderen Rüstungsteile. Genau hier wünschen sich viele Hüter einfach das gleiche System wie in Destiny 1 und genau so könnte Bungie mit vergleichsweise wenig Ressourcen eine Langzeitbeschäftigung für viele Hüter schaffen – ohne einen neuen Raid oder eine andere neue Aktivität auf die Beine stellen zu müssen.

Denn das Grundgerüst, also die Strikes, sind bereits da. Sie brauchen nur noch attraktive Belohnungen – Waffen, Rüstungen und Cosmetics. Alleine, wenn man dabei das Niveau von Destiny 1 hält, was die Qualität der Waffen und Rüstungsteile angeht, dürften viele hieraus neue Motivation schöpfen, die Strike-List bis zum Erbrechen unsicher zu machen.

3. Mehr PvP-Liebe und Trials

In Destiny 1 war es für viele im Prinzip ein ungeschriebenes Gesetz: Hat das Spiel seinen PvE-Content aufgebraucht, so hielt das PvP Destiny bis zum nächsten Content-Schub am Leben.

Bei Destiny 2 ist das jedoch nicht mehr der Fall – zumindest gefühlt nicht in dem Ausmaß, wie es noch bei Vorgänger war. Generell sind sich viele Spieler einig (nicht nur die PvP-Liebhaber), dass der Schmelztiegel in Destiny 2 zu wenig Liebe bekommt und viel zu stark vernachlässigt wird.

Meta, Waffen, Karten, Modi, Balance und mehr – das fanden viele in Destiny 1 besser. Zwar will man dem PvP in Zukunft mehr Aufmerksamkeit zukommen lassen, so Bungie vor kurzem, doch aktuell bietet es eben nicht genug, um Spieler auf Dauer zu fesseln.

Die Prüfungen der Neun, die Neu-Interpretation der Trials of Osiris aus dem Vorgänger, sollten das große Highlight für die PvP-Elite werden. Getreu dem Vorbild aus Destiny 1. Doch die Aktivität floppte in Destiny 2 und wurde bis auf Weiteres aus dem Spiel entfernt – zwecks Generalüberholung. Auf die Rückkehr warten die Hüter bereits seit Ende August 2018 immer noch vergebens, haben die Hoffnung aber noch nicht ganz aufgegeben: Hüter hat seltsame Erscheinung im All – Denkt nun, Trials kommen wieder

Dabei würde es vielen bereits reichen, wenn man, ohne das Rad neu zu erfinden, einfach eins zu eins das bewährte Trials-Format aus dem ersten Destiny übernehmen und es mit attraktiven spezifischen Belohnungen ausstatten würde, die man sonst nirgendwo bekommt.

Warum Bungie sich gegen die Einführung eines bewährten Systems wehrt oder warum man die Prüfungen der Neun bis zu ihrer Überarbeitung nicht zumindest im ursprünglichen Zustand im Spiel belassen hat, ist vielen bis heute ein Rätsel.

Sollte Bungie bald doch noch die Neuauflage der Trials zurückbringen, wären zahlreiche Spieler darüber wohl sehr glücklich. Wenn nicht, könnte das Studio einfach das Studio einfach das Format aus Destiny 1 übernehmen – alleine das dürfte viele PvP-Fans zurück ins Boot holen und sie langfristig und regelmäßig binden.

Und auch dafür müsste Bungie keine neuen Ideen sammeln und keine wirklich großen Ressourcen aufbringen. Denn das gesamte Erfolgskonzept hat das Studio seit Jahren bei sich Zuhause liegen.

4. Fraktionen und bessere Händler

In Destiny 1 verfügten Händler-NPCs über größere Loot-Pools, zudem rotierten die angebotenen Items wöchentlich. Alleine deshalb fieberten viele dem Weekly Reset Woche um Woche mit Spannung entgegen.

Fast schon traditionell machte man sich auf und klapperte erstmal alle Händler ab, um zu sehen, ob es diesmal einen attraktiven Roll zu erwerben gab.

Auch die Fraktions-Vertreter lockten mit wechselnden Angeboten bei ihren Items und lockten Hüter mit besonders viel Hingabe mit exklusiven Exotics.

Das alles fehlt in Destiny 2. Das Inventar der Händler bietet nicht nur fixe Rolls – es hat sich mit Ausnahme der Umstellung auf Armor 2.0 im Prinzip überhaupt nicht verändert. Hier wünscht sich so manch ein Spieler den Flair und die Spannung aus Destiny 1 zurück. Das wäre ein weiteres Element, das dem Spiel jede Woche aufs Neue einen zusätzlichen Reiz verleihen würde.

Auch die Fraktionen, die genau wie die Trials (zum wiederholten Male) zwecks Generalüberholung aus dem Spiel genommen wurden, hätte man gerne einfach mit dem System aus dem Vorgänger zurück – zumindest bis zu ihrer nächsten Neuauflage.

Aktuell würde es vielen genügen, wenn man bei den Gruppen-NPCs einfach dauerhaft Fortschritt erzielen und dafür im Gegenzug mit fraktionsspezifischer Beute belohnt werden könnte. Das, in Verbindung mit Armor 2.0 und Random Rolls, würde bereits zahlreiche Hüter glücklicher machen und sie auch auf lange Sicht stärker beschäftigen.

5. Coole Fashion – Aber bitte nicht nur aus dem Everversum

Mit dem Release von Shadowkeep und der Umstellung auf Free-to-Play rückte in Destiny 2 der Ingame-Shop Everversum verstärkt in den Fokus – beziehungsweise noch stärker, als bereits zuvor.

Grundsätzlich sehen es zahlreiche Spieler ein, dass Bungie sein Geld auch über den Shop verdienen muss, und hätten generell kein Problem damit – doch die Verteilung der Ressourcen stößt so manch einem Hüter echt bitter auf.

Was viele nervt: Wer in Destiny 2 gut aussehen und die coolsten Cosmetics haben will, der muss nicht etwa die schwersten Aktivitäten wie die Raids bestreiten, sondern kann sich im Prinzip fast schon direkt in den Ingame-Shop begeben. Ich, der Sven, kritisierte diesen Zustand bereits: Lohnt es sich, mit Season 9 wieder Zeit und 10€ in Destiny 2 zu stecken?

Gerade mit Shadowkeep ist diese Diskussion wieder verstärkt aufgeflammt. Denn im neuen Raid gab es beispielsweise als Loot nur Reskins bekannter alter Sets. Auch sonst würden viele Ressourcen im Spiel wiederverwertet, so die Fans.

Doch bei den regulären Inhalten reichen die Kapazitäten offenbar nicht für mehr als für eine Handvoll Neuheiten aus. Das Everversum quillt hingegen fast schon über vor hübschen Rüstungs- sowie Ornamenten, coolen Schiffen, Geist-Hüllen oder alternativen Finishern.

Diese gibt es zwar nicht nur gegen Echtgeld, sondern auch mit Ingame-Währung, doch im Spiel ist der Währungsnachschub knapp gehalten. Einige Items gibt es außerdem nur gegen Silber (Echtgeld-Währung). Zudem regt es Spieler auf, dass sich die Entwickler bei Everversum-Items sichtlich mehr Mühe geben und diese in vielen Fällen deutlich hübscher ausfallen, als die regulären Belohnungen aus dem Spiel – selbst aus den schwersten Aktivitäten.

Das sei alles andere als motivierend – schließlich geht es in Destiny 2 für so manch einen Spieler auch verstärkt um cool aussehenden Loot und Fashion für seine Hüter.

Man sollte die optisch ansprechendsten Items nicht nur über das Everversum bekommen können, sondern auch direkt aus dem Spiel. Am besten entsprechend der Aktivitätsschwierigkeit. So wünschen es sich viele Spieler aus der Community.

Attraktiver Loot ist einer der Stützpfeiler von Destiny 2 und das, was die meisten im Spiel antreiben dürfte – das gilt nicht nur für die Funktionalität, sondern auch für die Optik. Wenn man die Optik aber verstärkt über den Ingame-Shop bestimmt, fördere das nicht unbedingt den Spielspaß. Hier wünschen sich viele eine andere Gewichtung – also, dass man das ein oder andere coole Cosmetic wie Schiff oder Geist-Hülle auch mal im Spiel verdient.

Dazu sei kein neues System oder ein komplettes Umdenken seitens Bungie nötig. Eine Anpassung der Balance zugunsten des Gameplays würden viele begrüßen. Denn klar, satt wird man schon. Aber die Karotten schmecken vielen besser, wenn man sie jagen muss und nicht, wenn sie jedes Mal aus dem gleichen langweiligen Futter-Trog kommen.

Nur als exemplarischer Anhalt: In Season 9 gibt es 11 neue exotische Schiffe und Sparrows. Nicht einer davon wird über Gameplay verdient – allesamt kommen über das Everversum. Auch 7 von 8 exotischen Geist-Hüllen bekommt man nur im Ingame-Shop. Die andere stammt aus dem Season Pass.

Wie geht’s mit Destiny 2 in 2020 weiter? Bis auf die geplanten Inhalte der Season 9 ist aktuell nicht viel über Bungies Pläne für das Jahr 2020 bekannt. Ob dann Destiny 2 im Herbst 2020 weiter geht oder ob es dann möglicherweise bereits ein Destiny 3 gibt, bleibt abzuwarten.

Doch würde Bungie gezielt an diesen 5 Punkten schrauben, dann könnte man einige akute Mängel von Destiny 2 beseitigen oder diese zumindest ohne viel Aufwand bis zur richtigen Lösung in versöhnlicher und annehmbarer Form überbrücken.

Alleine das dürfte Destiny 2 für 2020 dann für so manch einen Hüter wieder attraktiver machen und sie dazu bringen, sich wieder stärker im Spiel zu engagieren, bis dann nach den bereits geplanten Seasons 10 und 11 hoffentlich weitere größere Inhalte – in welcher Form auch immer – auf uns warten.

Was denkt Ihr? Würden diese 5 Punkte auch in Euren Augen bereits reichen, damit Destiny 2 stark für das Jahr 2020 aufgestellt ist? Muss Bungie an weiteren Dingen basteln, damit das Spiel an Attraktivität gewinnt? Oder seid Ihr auch mit dem aktuellen Zustand von Destiny 2 zufrieden? Was wünscht Ihr Euch für das neue Jahr für diesen Shooter?