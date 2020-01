Destiny 2: Das sind die besten Waffen aus Season 9 – so bekommt ihr sie

Die Saison der Dämmerung von Destiny 2 hat einige echt starke Waffen mitgebracht. Wir stellen euch 6 Highlights vor und verraten, wie ihr sie in die Finger bekommt.

Mit jeder neuen Season bekommen die Hüter neue Gründen, etliche Stunden in Destiny 2 zu verbringen. Die Jagd nach neuen Waffen stellt dabei jedes Mal eine große Karotte vor den Nasen der Spieler dar.

Welche der Schießeisen stechen in besonderer Weise hervor? Darauf gehen wir unter anderem in diesem Artikel ein. Neben den entsprechenden Quellen verraten wir Euch auch, nach welchen Rolls Ihr am besten Ausschau halten solltet.

In dieser Aufzählung kommen keine neuen Ritualwaffen oder bislang unveröffentlichter Exotics vor.

Zeitlose Waffen durch Sonnenuhr und Obelisken

Über die neue PvE-Aktivität Sonnenuhr (eng. Sundial) verdient ihr euch einige absolute Top-Waffen. Kein Wunder, der Modus ist das Herzstück der Season 9. Über die levelbaren Obelisken könnt ihr zudem sehr gezielt nach den stärksten Rolls farmen.

Stahlfeder-Repetierer – Automatikgewehr

Mit einer hohen Feuerrate von 720 lasst ihr mit diesem kinetischen Automatikgewehr wortwörtlich einen Kugelhagel auf eure Gegner los. Stahlfeder-Repetierer (eng. Stealfeather Repeater) überzeugt mit einem großen Magazin und gutem Nachladetempo.

Als Waffe der Gewehrklasse profitiert Stahlfeder-Repetierer deutlich vom saisonalen Artefakt. Noch schnelleres Nachladen, reduzierter Flinch und Überladungs-Geschosse gegen Champions leisten euch gute Dienste in vielen Aktivitäten.

Diesen Roll solltet Ihr für das PvE anstreben:

Lauf: Pfeilspitzbremse (Rückstoßkontrolle) oder Verlängerter Lauf – verschafft etwas Rückstoßkontrolle und zusätzliche Reichweite

Magazin: Weitmündiger Magazinschacht

Perk 1: Fressrausch (schnelleres Nachladen) oder Auskommen – nach einem Kill füllt sich euer Magazin alleine stückweise nach. Dass die Reserven reduziert werden macht bei Schnellfeuerautomatikgewehren nicht so viel aus, da sie intrinsisch größere Reserven haben.

Perk 2: Multikill-Clip (bis zu 50 % Extra-Schaden)

Stahlfeder-Repetierer gibt’s aus zeitverirrten Beutezügen oder als Sonnenuhr-Belohnung mithilfe des Obelisken in der Wirrbucht.

So levelt Ihr euren Obelisken in Destiny 2 richtig und darum ist das wichtig

Vergeltung des Märtyrers – Granatwerfer

Die Einzelschuss-Explosivwaffe wird im sekundären Slot getragen und verursacht Solar-Schaden. Wie andere Granatwerfer benötigt ihr Spezial-Munition, aber etwas unterscheidet dieses Modell von der Konkurrenz.

Vergeltung des Märtyrers besitzt intrinsisch die Fähigkeit Wellenform. Dadurch bleibt nach dem Einschlag ein Bereich in Flammen. So fügt ihr eine Zeit lang AoE-Schaden zu. Bislang gehört keine andere Waffe in diesen Archetyp.

Damit wird ein Spielstil möglich, mit dem ihr Durchgänge sperrt oder eine Fläche voll mit Gegnern unter Kontrolle haltet. Vergleichen lässt sich das Schadens-Feld mit beispielsweise der Thermit-Granate.

Diesen Roll solltet Ihr für das PvE anstreben:

Lauf: Flüchtiger Abschuss – dadurch steigert ihr den ohnehin großen Explosionsradius auf stolze 70/100

Magazin: Hochgeschwindigkeitsgeschosse

Perk 1: Selbstladehalter (lädt verstaute Waffen automatisch nach) oder Auf Alles Gefasst

Perk 2: Blei aus Gold – der neue Perk versorgt euch mit Spezial-Munition, wann immer ihr schwere Munition aufhebt

Wenn ihr es auf den besonderen Granatwerfer abgesehen habt, begebt euch zum Mars-Obelisken. Hier erhaltet ihr den zeitverirrten Beutezug oder verbindet die Sonnenuhr.

Bruchlicht – Pistole

Über die neue kinetische Waffe Bruchlicht haben wir schon einen eigenen Beitrag veröffentlicht. Die Burst-Waffe richtet bis zu mittlerer Distanz ausgezeichneten Schaden an. Mit dem letzten Update wurde die Benutzerfreundlichkeit aller Pistolen zudem verbessert.

Diesen Roll solltet Ihr für das PvE anstreben:

Lauf: Hammergeschmiedeter-Drall (Reichweite) oder Korkenzieher-Drall – für eine Handvoll Stat-Boosts

Magazin: Fallmagazin (Nachladetempo) oder Taktisches Magazin

Perk 1: Gesetzloser für sehr schnelles Nachladen. Alternativ gibt euch Demolierer bei Kills eine Menge Granaten-Energie zurück und lädt die Waffe nach, sobald ihr eine Granate schmeißt.

Perk 2: Multikill-Clip

Um Bruchlicht im Loot-Pool der Sonnenuhr verfügbar zu haben, müsst ihr den Obelisken aus der Wirrbucht verbinden. Dort bekommt ihr auch den passenden zeitverirrten Beutezug.

Pistolen im Allgemeinen erfahren in der aktuellen Saison der Dämmerung eine Renaissance. Bruchlicht steht dabei exemplarisch für den Hype um die Sidearms. Andere starke Vertreter sind beispielsweise der Rückkehrer Letzte Hoffnung.

Destiny 2: Video eines Experten löst kleinen Hype um Pistolen aus

Diesen Roll solltet Ihr für das PvP anstreben:

Visier: Shortspec PV

Magazin: Prallgeschosse (mehr Reichweite und Stabilität)

Perk 1: Fixer Zug oder Messsucher (mehr Zoom und Reichweite)

Perk 2: Tipp Mal An – bei Pistolen wirkt die Stabilitätsverbesserung bei jeder einzelner Betätigung des Abzugs

Durch diese Kombination wird die Letzte Hoffnung im Schmelztiegel richtig gefährlich. Selbst Schrotflinten-Pushen sollten auf der Hut sein.

Perfektes Paradoxon – Schrotflinte

Die Nahkampfwaffe wird im Primär-Slot geführt, richtet daher kinetischen Schaden an und braucht Spezial-Munition. Mit einer Feuerrate von 140 handelt es sich bei Perfektes Paradoxon um eine schnell schießende Schrotflinte.

Standardmäßig habt ihr ein sieben Schuss großes Magazin und ballert vollautomatisch. Auch das Nachladetempo ist hervorragend (68/100). Dadurch mäht ihr entweder durch Add-Horden oder pumpt einzelne, mächtigere Feinde im Dauerfeuer voll Blei.

Diesen Roll solltet Ihr für das PvE anstreben:

Lauf: Korkenzieher-Drall

Magazin: Taktisches Magazin – gewährt Boni auf Magazingröße, Nachladetempo und Stabilität

Perk 1: Gefahr Erkannt, Gefahr gebannt (da ihr meist umzingelt seid) oder Auf Alles Gefasst – verbessert Nachladen und Munitionsreserven, wenn geduckt

Perk 2: Hier fällt es schwer ein einzelnes Perk auszuwählen, da fast alle Optionen sehr stark sind. Mit Toben, Röhrenlauf sowie Haudegen und Doppel-Punch macht ihr nichts falsch.

Perfektes Paradoxon könnt ihr über den Turm-Obelisken farmen. Wählt dort den zeitverirrten Beutezug aus.

Die Schrotflinte ist nicht nur äußerst stark, sie besitzt auch eine interessante Geschichte. Perfektes Paradoxon ist die Waffe des legendären Titanen Saint-14. Dieser weilt seit Season 9 wieder unter den Lebenden.

Destiny 2: Paradoxe Zeitreise – Theorie um Saint-14 nach 2 Jahren endlich bestätigt

Mächtige Waffe aus dem Season-Pass

Auch aus anderen Quellen als der Sonnenuhr könnt ihr in der Saison der Dämmerung starke Schießeisen ergattern. Wer einen Blick in den aktuellen Season-Pass wirft, findet neben Ressourcen und Cosmetics auch Waffen.

Trophäenjäger – Scharfschützengewehr

Das Sniper wird im Energie-Slot eurer Hüter ausgerüstet. Es verfügt über Leere-Schaden und verlangt nach Spezial-Munition. Mit einem Schaden von 90/100 gehört Trophäenjäger (eng. Trophy Hunter) zu den hart treffenden Scharfschützengewehren.

Dafür besitzt es aber eine recht langsame Schussrate (72). Vergleichbar ist das mit dem Exotic Whispern des Wurms. Neben dem einzigartigen Aussehen hat Trophäenjäger starke Perks im Petto. Gerade Spieler, welche nicht ständig in einer Gruppe unterwegs sind, sollten einen Blick auf das Sniper werfen.

Diesen Roll solltet Ihr für das PvE anstreben:

Lauf: Korkenzieher-Drall

Magazin: Zusatzmagazin oder Vergrößertes Magazin

Perk 1: Dreifach – nach drei präzisen Treffern, erhaltet ihr eine Kugel ins Magazin

Perk 2: Vorpalwaffe (erhöht Schaden gegen Bosse, Fahrzeuge und Super)

Durch diese Kombination könnt ihr auf sieben Schuss im Magazin kommen. Durch Dreifach streckt ihr das auf neun Schüsse, ohne nachladen zu müssen. Zusätzlich erhaltet ihr dank Vorpalwaffe gegen Bosse 15 % Zusatz-Schaden. Ihr findet kaum eine bessere legendäre Sniper. Ausgenommen ihr habt ein Sniper mit Schützenlinie und zwei befreundete Hüter neben euch.

Alle Spieler von Destiny 2 schaltet Trophäenjäger durch den Season-Pass frei. Auf Rang 45 in der „freien Schiene“ könnt ihr das Sniper erstmal erhalten. Im Anschluss könnt ihr zufällige Rolls durch den Turm-Obeliksen farmen.

Diesen Roll solltet Ihr für das PvP anstreben:

Lauf: Hammergeschmiedeter Drall (Reichweite)

Magazin: Verbesserte Geschosse (Reichweite)

Pulsmonitor

Schnappschussvisier

Durch diese Auswahl habt ihr die maximal mögliche Reichweite von 100 erreicht. Der für Sniper wichtige Aim-Assist steht in Zusammenhang mit Reichweite. Zusätzlich könnt ihr dan Schnappschussvisier in Windeseile anvisieren.

Seit einiger Zeit töten Scharfschützengewehre wie Trophäenjäger im Schmelztiegel alles mit einem kritischen Treffer. Auch fast alle gegnerischen Super. Daher ziehen wir Nutzerfreundlichkeit dem erhöhten Schaden vor.

Symmetrie – Scout-Gewehr

Symmetrie fügt Arkusschaden zu und wird im Energiewaffen-Slot geführt. Das Exotic gehört zu den sehr schnell schießenden Scout-Gewehren. Wie auch sein prominenter Verwanter, Randys Wurfmesser, benötigt das Scout primäre Munition.

Das Schnellfeuer-Scout hat zudem eine ordentliche Magazingröße von 20 Schuss und eine überdurchschnittliche Stabilität. Wie bei Exotics üblich, habt ihr vorgegebene Perks. Die einzigartigen Exo-Fähigkeiten von Symmetrie sind:

Revolution – Die Waffe wird vollautomatisch abgefeuert und kann in einen Arkus-Sucher-Modus wechseln. Haltet dafür Nachladen gedrückt. Die Arkus-Sucher haben Tracking und verfolgen anvisierte Ziele.

Dynamikladung – Präzisionstreffer bauen Dynamikladung auf. Die Arkus-Sucher werden durch Ladungen stärker und das Magazin wird teilweise nachgeladen.

So gibt’s die Waffe und den Katalysator: Die Waffe wird als Belohnung aus dem Season-Pass gezogen. Besitzer der aktuellen Season erhalten die Waffe sofort auf Rang 1. Aber auch alle anderen können sich an dem Exotic erfreuen. Auf Rang 35 steht die Waffe in der „freien Schiene“ des Passes zur Verfügung.

Den Meisterwerks-Katalysator erhaltet ihr über eine Quest von Banshe-44. Was Symmetrie nach dem Upgrade auf dem Kasten hat, haben wir in diesem Beitrag beleuchtet.

Destiny 2: Diese neuen Waffen-Exotics erwarten Euch in Season 9

Unser Fazit zu Symmetrie: Was das Scout-Gewehr sowohl im PvE, als auch PvP zu solch einem Biest macht, lest ihr ausführlich hier. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass die unterschiedlichen Feuer-Modi in der Praxis super funktionieren.

Wir empfehlen jedem Hüter, das neue Exo-Scout spazieren zu führen. Egal ob Ihr auf Merkur gegen die Kabale kämpft oder anderen Spielern im PvP zeigen wollt, wo der Hammer hängt: Symmetrie kann sich sehen lassen.

Wie seht ihr die Auswahl unserer neuen Top-Waffen – Sind das auch eure Favoriten der laufenden Saison oder vermisst ihr ein Exemplar?