Destiny 2: Video eines Experten löst kleinen Hype um Pistolen aus

Der Streamer Gladd hat ein Video veröffentlicht, das ohne viele Worte auskommt. Im Clip zeigt er die Macht von Pistolen in Destiny 2. Das scheint einen kleinen Hype auszulösen.

Was ist das für ein Video? Es ist ein einminütiges Video auf YouTube: ein einfacher DPS-Test. Der größte Destiny-Streamer auf Twitch, Gladd, ballert sich erst mit der Einsiedlerspinne durch die Ziele und braucht dafür 23 Sekunden. Die Einsiedlerspinne galt lange Zeit als beste PvE-Waffe in Destiny 2.

Danach nimmt er eine Pistole und kommt in 19 Sekunden durch die Gegner.

Gladd gilt als einer der besten PvE-Spieler in Destiny 2. Sein Wort hat Gewicht.

Warum sind Pistolen jetzt im Fokus? Es ist ein seltsames Phänomen mit Pistolen in Destiny 2. Die Waffengattung kam mit Haus der Wölfe neu ins Destiny-Universum und wurde von vielen nie so richtig ernst genommen. Viele schworen auf die Handfeuerwaffen, die sie bis dahin schon kannten und liebten.

Im letzten größeren Patch zu Destiny 2 wurden Pistolen nur etwas verbessert: Die Zielerfassung wurde leicht verstärkt. Aber sonst hat sich an Pistolen nicht viel getan.

Es scheint vor allem so zu sein, dass sich Spieler nach dem Nerf der klar dominanten Waffe, Einsiederspinne (Recluse), wieder neu damit beschäftigen, was für Waffen in Destiny 2 jetzt stark sind.

Da sind einige Content Creator und Spieler auf den Trichter gekommen, dass Pistolen coole Waffen sind, die stärker sind als ihr Ruf. Sie scheinen die SMGs in Season 9 jetzt ein wenig abzulösen.

So setzt sich der große YouTuber Mtashed ausgiebig mit der Pistole „Last Hope“ auseinander und fragt: Wie kann eine Pistole so gut sein? Er spricht von einem „Pistolen-Meta.“

Destiny 2: Mit diesem Build verwandeln Jäger ihre Pistolen in Superwaffen

Die 3 aktuell meistgenutzten Pistolen im PvE von Destiny 2

Um welche Pistolen geht es genau? Laut Destiny-Tracker sind die 3 beliebtesten Pistolen im PvE nach der Nutzungsrate:

Breachlight (Bruchlicht) – die Waffe haben wir auf MeinMMO vor einer Woche vorgestellt

Buzzard

Und Last Hope – Last Hope ist dabei die Waffe, von der auch Mtasahed so schwärmt

Wie reagieren die Spieler? Es gibt einige, die jetzt sagen: Pistolen waren schon immer so gut. Die wurden bislang nur von der Einsiedelerspinne überschattet.

Es gibt unter den Hütern regelrechte Pistolen-Fans, die jetzt wissend nicken, dass auch „andere“ dem Waffentyp den Respekt zukommen lassen, den sie verdient.