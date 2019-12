Destiny 2: Das können die 5 neuen Perks aus Season 9 – Lohnen sie?

In Destiny 2 hat die Saison der Dämmerung den Waffen neue Fähigkeiten spendiert. Wir haben die 5 neuen Perks mal genauer unter die Lupe genommen.

Was ist in Destiny 2 los? Aktuell ist die Season 9. in vollem Gange. Diesmal müssen die Hüter sich auf eine spannende Reise durch die Zeit begeben. Parallel dazu läuft noch bis 2020 das weihnachtliche Anbruch-Event.

Neben neuen Aktivitäten wie der Sonnenuhr hat Bungie auch brandneue Waffen-Fähigkeiten ins Spiel gebracht. In diesem Artikel stellen wir euch die interessanten Perks vor. Weiterhin geben wir eine Einschätzung und fragen: Können die frischen Perks mit den Platzhirschen mithalten?

Was haben die neuen Schießeisen unter der Haube?

Vorpalwaffe – Schrecken von Bossen, Fahrzeugen und PvP-Super

Das kann das Perk: Durch die Fähigkeit Vorpalwaffe (eng. Vorpal Weapon) steigt euer Waffen-Schaden an Bossen, Fahrzeugen und Hüter-Super im PvP. Ihr findet das Perk auf Primär-Waffen wie der Pistole Bruchlicht.

Bei allen Ultras richtet ihr 15 % mehr Schaden an. In Destiny 2 sind Ultras im Prinzip alle Bosse, die ihr euch vorstellen könnt. Vom mächtigen Raid-Boss über einen Strike-Endgegner bis hin zum Chef eines verlorenen Sektors, alle erhalten Bonusschaden.

Bei Majors oder starken Feinden mit orangem Lebensbalken hat Vorpalwaffe keinerlei Wirkung. Zusätzlich könnt ihr den Boss-Schaden mit der Mod „Boss-Spezifikation“ um weitere 7 % erhöhen.

Auch gegen alle Arten von Fahrzeugen gibt’s einen Schadensbonus von 15 %. Dies betrifft feindliche Panzer oder beispielsweise Moskitos. Aber auch euer eigener Sparrow ist davon betroffen. Was ihr mit dem Wissen anstellt, ist euch überlassen.

Im Schmelztiegel seht ihr den größten Bonus durch Schießeisen mit dem neuen Perk. Eine feindliche Super kassiert ganze 50 % mehr Schaden, wenn ihr mit Vorpalwaffe auf sie feuert.

Fazit zu Vorpalwaffe: Gerade im PvP könnt ihr feindliche Hüter überraschen. Selbst alleine ballert ihr den Gegner recht geschwind aus der vermeintlich sicheren Super. Im PvE erscheint der Nutzen auf den ersten Blick stark. Aber meist nutzen wir für Boss-Damage doch eher Spezial- oder Power-Waffen und nicht die Primär-Waffe.

Elementarkoppler – Wandlungsfähige Verbesserung

Das kann das Perk: Eure Waffe erhält durch das Perk Elementarkoppler (eng. Elemental Capacitor) unterschiedliche passive Boni. Das heißt, dass der Effekt immer aktiv ist, ohne das ihr etwas Spezielles tun müsst. Welcher Effekt aktiv ist, bestimmt der ausgerüstete Elementar-Fokus eures Hüters:

Solar-Fokus: verbessert das Nachladetempo um ungefähr 10 %

Arkus-Fokus: verbessert die Handhabung spürbar

Leere-Fokus: verbessert die Stabilität beim Feuern

Fazit zu Elementarkoppler: Die Idee hinter dem Perk ist recht kreativ und etwas Neues in Destiny. Leider fallen die einzelnen Bonis nicht spielentscheidend aus. Würden zusätzliche Effekte dazu kommen, wären interessante Elementar-Builds denkbar.

Der Solar-Fokus steht in Season 9 im Fokus

Osmose – Bäumchen wechsel dich

Das kann das Perk: Durch Osmose (eng. Osmosis) ändert die Verwendung eurer Granatenfähigkeit den Schadenstyp eurer Waffe. Das Fokus-Element bestimmt dabei, welcher Schadenstyp angenommen wird. Werft ihr eine Leere-Granate, verursacht eure Waffe nun Leere-Schaden.

Der Effekt hält so lange bis ihr die Waffe wechselt oder wegsteckt. Die Fähigkeit Osmose ist bislang nur auf Kinetik-Waffen zu finden. Neben beispielsweise der neuen Ritualwaffe Bussard findet sich Osmose auch auf der aktuellen Event-Waffe:

Kältefront in Destiny 2: Das kann die neue Maschinenpistole aus dem Anbruch-Event

Fazit zu Osmose: Eine weitere Fähigkeit die kreativ mit den Elementen spielt. Leider (oder glücklicherweise) gibt es in Destiny 2 Primärwaffen mit Element-Schaden. In Destiny 1 wäre der Perk Osmose viel nützlicher, da dort fast alle Primärwaffen kinetisch waren.

Jetzt könnt ihr zwar schneller Schilde brechen und bei einem Strike mit Elementar-Burn vom passenden Schadenstyp profitieren, aber so richtig mächtig fühlt sich die Fähigkeit Osmose momentan nicht an. Das Perk konkurriert schließlich mit starken Schadensfähigkeiten wie Killclip.

Die Vorhut-Waffe Bussard kommt mit Osmose daher

Blei aus Gold – Munition im Überfluss

Das kann das Perk: Mithilfe der Fähigkeit Blei aus Gold (eng. Lead from Gold) erhaltet ihr beim Aufheben von schwerer Munition gleichzeitig Munition für eure Spezial-Waffe. Das Perk ist nämlich nur auf Spezial-Waffen verfügbar.

Wer befürchtet, dass ihr dadurch weniger schwere Munition erhaltet, kann an dieser Stelle beruhigt aufatmen. Ihr sammelt noch die gleiche Menge der kostbaren Heavy auf. Zusätzlich gibt es eine ordentliche Ladung grüner Sezial-Munition.

Fazit zu Blei aus Gold: Diese neue Fähigkeit erweist sich als recht nützlich. Gerade wenn ihr euch durch Munitions-Finder einen passenden Build zusammenstellt, könnt ihr quasi auf eine Primär-Waffe verzichten. Und abwechselnd mit euren Power- und Spezial-Waffen die Gegner dezimieren.

Clown-Patrone – Nimm die Magazingröße nicht so ernst

Das kann das Perk: Clown-Patrone (eng. Clown Catridge) befähigt eure Waffe das Magazin weit über die normale Kapazität zu überfüllen. Jedes Mal, wenn ihr nachladet, aktiviert sich die Fähigkeit. Die neue Magazingröße ist allerdings zufällig und kann bis zu 60 % größer ausfallen.

Aktuell kommt nur eine einzige Waffe mit Clown-Patrone daher: das Linear-Fusionsgewehr Linie im Sand. Die Waffe verdient ihr euch durch den Mars-Obelisken und die Sonnenuhr.

Fazit zu Clown-Patrone: Da momentan nur eine einzelne Waffe mit dem Perk rollt, fällt ein Fazit schwer. Zwar wurden Linear-Fusionsgewehre in Season 9 gebufft. Aber so wirklich Meta sind sie nicht. Sollten aber beispielsweise Raketenwerfer bald Zugriff auf die Magazin-Vergrößerung haben, könnte die Sache interessant werden.

Was haltet ihr von den neuen Perks – überraschend kreativ oder wünscht ihr euch mehr Wucht? Sagt es uns in den Kommentaren