Vor ziemlich genau 2 Jahren haben wir von paradoxen Theorien rund um Saint-14 (der 14. Heilige) berichtet. Wie sich in der aktuellen Season 9 von Destiny 2 herausstellt, stimmen die Vermutungen.

Um diese Theorie geht’s: Im Grunde haben wir im Artikel von damals zwei Theorien behandelt, welche aber inhaltlich zusammen gehören. Wie wurde Saint-14 zum „größten Titanen de je lebte“ und woher hat er seine ikonische Waffe?

Als erstes befassten wir uns mit seiner Waffe, der legendären Schrotflinte Perfektes Paradoxon. Die Waffe soll der Theorie nach von unserem Hüter geschmiedet worden sein.

Im Anschluss händigten wir die berühmte Waffe dem noch berühmteren Saint-14 aus. Jedoch ist der Titan zu unserer Zeit schon lange verschieden. Aus seiner Sicht muss er die Waffe also weit in der Vergangenheit von uns bekommen haben.

Das Perfekte Paradoxon – passender Name für eine so paradoxe Waffe

Aus unserer Sicht muss das aber die Zukunft sein, da wir den Guten bisher nie in Persona getroffen haben. Daraus resultierte ein Paradoxon: Wie konnte der inzwischen tote Held, eine Waffe von uns bekommen und mit ihr seine Heldentaten vollführen?

Wir erschaffen die Waffe ja erst Jahrhunderte später aus Schrott, Licht und Willenskraft. Die Teile dafür finden wir am Grab der 14. Heiligen. Im Lore-Text der Waffe heißt es weiterhin, dass die Waffe ihren Weg zu uns zurückfinden wird.

Damals, in der Erweiterung Fluch des Osiris, war das aber keine Rückkehr. Vielmehr war das unser erster Berührungspunkt mit der Schrotflinte.

Die Leiche von Saint-14

Die Saison der Dämmerung schafft Klarheit

Was wissen wir seit Season 9? Der Fokus der aktuellen Season liegt storytechnisch ganz auf Saint-14 und dem Zeit manipulierendem Warlock Osiris. Durch dessen Sonnenuhr, einer Zeitmaschine, begeben wir uns auf die Suche nach verlorenen Titanen.

Dabei reisen wir durch die Korridore der Zeit und treffen Saint-14 in verschiedenen Epochen:

In eine unmöglichen Aufgabe 1 treffen wir eine sehr junge Version des späteren Helden.

In der Mission eine unmögliche Aufgabe 2 begeben wir uns zu dem Zeitpunkt, indem der Titan von den Vex überrannt wird und zu sterben droht.

Die Vorgeschichte zu Saint-14 könnt ihr euch von „Andy Edition“knackig zusammengefasst ansehen.

Während unserer ersten Zeitreise helfen wir dem Titan gegen eine Übermacht von Gefallenen. Saint-14 scheint hier noch nicht der glorreiche Kämpfer und Vernichter zahlreicher Gefallenen zu sein, von dem die Legenden berichten.

Nach dem Scharmützel in der Vergangenheit überreicht unser Hüter ihm tatsächlich die paradoxe Schrotflinte. Also waren wir es, die dem jungen Kämpfer seine Waffe gaben und durch unseren furchtlosen Einsatz erst inspirierten. Ganz so wie es der zwei Jahre alte Lore-Text schilderte.

Daraufhin machte es sich er Titan zur Aufgabe jedem in Not zu helfen. Berühmt wurde er dann durch die Schlecht der sechs Fronten und seiner Kopfnuss gegen einen Gefallen-Anführer.

So geht die Geschichte um Saint-14 weiter: Wie Destiny-Veteranen wissen, war Saint-14 ein Held aus vergangenen Tagen. Bis auf einige Relikte, allem voran sein exotischer Helm, ist in der Gegenwart unserer Hüter nicht viel von ihm übrig geblieben.

Doch sein enger Freund Osiris möchte das mit unserer Hilfe ändern. Wie schon zuvor begeben wir uns abermals durch die Korridore der Zeit. Diesmal finden wir endlich den Zeitpunkt, indem die Vex Saint-14 das Licht rauben und töten.

Abermals stehen wir dem „größten Titanen der je lebte“ zur Seite. Gemeinsam erledigen wir den mächtigen Märtyrergeist, verhindern das Saint-14 stirbt und öffnen ein Portal im Immerforst.

Da kommen wir gerade noch rechtzeitig

Geschafft: In einer coolen Cutscene betritt Saint-14 die Gegenwart. Nach Jahrhunderten der Abwesenheit kehrt er auch wieder in den Turm zurück. Damit setzt er auch wieder Fuß in die letzte Stadt. Eine Stadt, die nur aufgrund seiner Taten noch fortbesteht.

Wir dürfen gespannt sein auf welche Abenteuer uns Osiris noch schickt und bei welchen Kämpfen wir dem legendären Kopfnuss-Verteiler zur Seite stehen werden.

Destiny 2: Warum die Season 9 ein Fest für Lore-Fans werden könnte

Mein Fazit zur paradoxen Geschichte: Da soll, noch mal jemand sagen Bungie könne keine Geschichten erzählen. Die Suche und Rettung um Saint-14 sind, zumindest für mich, super umgesetzte Storymissionen. Von knackigen Kämpfen über atmosphärische Momente ist alles dabei.

Auch beweisen die Geschehnisse, dass der Destiny-Entwickler vorausplanend arbeitet und zwei Jahre alte Lore-Fragmente in einen größeren Kontext setzt. Endlich ist die tolle Geschichte ingame angekommen.

Zudem wird auf kleine Details geachtet. In den verschiedenen Zeitperioden verändert sich die Rüstung von Saint-14 beispielsweise. Bei der ersten Begegnung hat er beinahe eine Standardrüstung, später trägt er die mit lila Bändern verzierte, martialische Panzerung die wir kennen. Sein Helm besitzt am Ende sogar eine Delle, wohl von seiner berühmten Kopfnuss.

Gerne mehr davon, Bungie!

Hättet ihr gedacht, dass die merkwürdigen Theorien von damals tatsächlich wahr werden? Wie findet ihr die Storymissionen um Osiris und Saint-14?