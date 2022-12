Destiny 2 zeigt die Season der Seraphen im Trailer – Kündigt die Rückkehr des Kriegsgeistes Rasputin an

Destiny 2 zeigt im Trailer der „Season der Seraphen“ die Rückkehr von Rasputin und präsentiert ein neues exotisches Geheimmissions-Gewehr namens „Revision Null“ mit besonderem Visier.

Was ist das für ein Trailer? Mit dem jüngsten Trailer hat der Loot-Shooter Destiny 2 die Season 19 vorgestellt. Sie trägt den Titel „Season der Seraphen“ und ist der letzte Abschnitt des Hexenkönigin-DLC.

Wann startet die Season 19? Die Season der Seraphen startet am 06. Dezember 2022 um 18:00 Uhr und läuft bis zum 28. Februar 2023.

Das Ende der Season ist zudem der Start von dem Lightfall-DLC. Dieser sollte ursprünglich bereits im Herbst 2022 veröffentlicht werden, doch nachdem bereits die Erweiterung „Die Hexenkönigin“ wegen der globalen Corona-Pandemie verschoben wurde, änderten sich auch die Veröffentlichungstermine der kommenden DLCs.

Die Rückkehr Rasputins, des Kriegsgeistes

Worum geht es in Season 19? In der Season der Seraphen kehrt der Kriegsgeist Rasputin zurück, der in der Vergangenheit in ein Engramm gesperrt wurde. Bungie reaktiviert dazu die Bunker und schickt die Hüter zusätzlich auf Geheimmission in den Raid Tiefsteinkrypta aus dem Eismond Europa.

Dafür verantwortlich ist der Kriegsgott der Schar, Savathuns Schwester, die versucht, die Kontrolle über Rasputins Netzwerk von Waffensatelliten zu erlangen, um dessen zerstörerische Macht auf die letzte Stadt zu richten.

Die Schar-Göttin des Krieges möchte die Kontrolle über Rasputins Netzwerk von Waffen-Satelliten erlangen. Sollte ihr dies gelingen, würde sie dessen vernichtende Macht gegen die Letzte Stadt einsetzen. via bungie.net

Um dies zu verhindern, genehmigte die Vorhut verdeckte Missionen, dessen Agenten Seraphen genannt werden und mit fortschrittlichsten Waffen ausgestattet sind. Eine dieser neuen Waffen zeigt bereits der Trailer – sie verfügt über ein besonderes, ausklappbares Visier und ist ein Exotic.

Darüber hinaus wird man sich auch die Maschinenpistole „Manticor“ erspielen können.

Was zeigt der Trailer? Der Trailer zu Season 19 gibt einige Einblicke darauf, was euch in der Season der Seraphen erwartet:

00:05 – die Rückkehr von dem Kriegsgeist Rasputin

00:30 – neue Missionen hinter „feindlichen Linien“

00:13 – eine neue Waffe mit abklappbarem Visier

Wenn ihr mehr zu Season 19, der Saison der Seraphen wissen wollt, erfahrt ihr alles Notwendige hier auf MeinMMO: