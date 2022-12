Destiny 2 startet heute in Season 19 – Alles Wichtige zu Dungeon, PvP und der Story

Destiny 2 startet heute Season 19 und damit den letzten Abschnitt des „Die Hexenkönigin“-DLCs. Hüter warten gespannt auf frische Informationen, doch Bungie hält erneut bis zuletzt dicht. MeinMMO fasst in diesem Übersichtsartikel trotzdem alle wichtigen Informationen zur neuen Saison zusammen.

Was ist eine Season in Destiny 2? Eine Season dauert in der Regel drei Monate und versorgt das Spiel mit neuen Inhalten. Diese sind in der Regel einem saisonalen Story-Thema untergeordnet. Der große Unterschied zu den klassischen DLCs oder Erweiterungen ist, dass die Seasons ihr Pulver nicht auf einmal, sondern über die ganzen drei Monate verteilt verschießen.

Verglichen mit den klassischen Erweiterungen ist eine Season günstiger und umfasst sogar haufenweise Inhalte für alle Spieler, also gratis für jeden Hüter – egal ob er zahlt oder nicht. Ihr könnt die aktuelle Season separat kaufen und direkt mitten ins Geschehen einsteigen, auch wenn ihr die vorherigen Saisons nicht dabei wart.

Wann gibt es endlich konkrete Infos zur Season 19? Im letzten TWaB-Blog von Bungie gab es nur wenig Informationen zu den bevorstehenden Inhalten, mit ein paar kryptische Andeutungen.

Es sieht so aus, als würden die konkreten Details zur Season 19 erneut erst mit einem Trailer-Release eine Weile vor Seasonstart um 18:00 Uhr enthüllt. Der Trailer wird dann auf den „üblichen Kanälen“, also auf YouTube und Twitter, veröffentlicht.

MeinMMO wird euch den Trailer jedoch auch hier verlinken, sobald er online gegangen ist. Über das Update halten wir euch ebenfalls auf dem Laufenden: Destiny 2: Server Down für Update 6.3.0 am 06.12. – Alle Zeiten und Infos und werden auch diesen Artikel imit den neusten Inhalten füllen.

Die neue Ritualwaffe der Season 19 wird wieder 3 Playlist-Ornamente bieten.

Alles, was ihr zum Start von Season 19 wissen müsst

Wann genau startet die Season 19 und wie lange geht sie? Los geht es am heutigen Dienstag, den 06. Dezember 2022. Zusammen mit dem Reset um 18:00 Uhr deutscher Zeit ist es dann so weit. Die folgende Saison läuft ab dann 12 Wochen, also bis zum 28. Februar 2023. Dies ist gleichzeitig der Start des neuen Lightfall-DLCs.

Um die Spieler für mehrere Wochen bei Laune zu halten, erwartet euch unter anderem:

eine Fortsetzung der großen Destiny Licht- und Dunkelheits Saga

wahrscheinlich wieder mehrere, meist zwei, neue PvE-Aktivitäten

Ein brandneuer Dungeon

frische Waffen, Rüstungen und Loot

Events, an denen jeder Spieler teilnehmen kann

zahlreiche Änderungen und Anpassungen an Fähigkeiten und Waffen

Die Story der neuen Season 19

Misraaks hat die Relikte von Nezarek entschlüsselt und Ihre Essenz extrahiert.

Wie schon bei der letzten Season 18 verschweigt Bungie die Geschichte und was die Hüter in den kommenden drei Monaten erwartet. Bisher wurden auch kaum neue Leaks bekannt, sodass alle Hüter entsprechend neugierig bleiben.

Es gab nur einen kleinen Hinweis auf dem offiziellen Bungie-Twitter-Account der die von vielen vermutete neue Ausrichtung der Story ein wenig verrät.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Was hat Bungie mit dem Tweet verraten? Einige Story-bewanderte Hüter hatten bereits vermutet, dass sich Season 19 um den Kriegsgeist dreht. Und das neueste Bild auf dem Twitter-Account könnte diese Vermutung bestätigen.

Wir wissen aktuell, dass Ana Bray, nachdem der Kriegsgeist Rasputin von den Pyramidenschiffen ausgelöscht wurde, alles, was von ihm übrig war, mithilfe von ihrem Geist Jinjus und seinem Licht, in ein Engramm geladen hat. Auf dem Foto ist das zu sehen und drumherum auch das typische Flackern des roten Kriegsgeist-Themas. Jinju hat also quasi Rasputin mit Licht erfüllt, um ihn zu retten.

Wir können auch nur spekulieren, was die Hüter in der Season-19-Story erwartet:

Theorie 1: Möglich wäre, dass die Hüter Ana dabei helfen sollen, den Kriegsgeist wieder in eine andere, bessere Hülle zu laden. Vielleicht müssen sie hierfür Teile besorgen, damit Ana ihm einen Exo-Körper bauen, damit er wieder kommunizieren kann.

Möglich wäre, dass die Hüter Ana dabei helfen sollen, den Kriegsgeist wieder in eine andere, bessere Hülle zu laden. Vielleicht müssen sie hierfür Teile besorgen, damit Ana ihm einen Exo-Körper bauen, damit er wieder kommunizieren kann. Theorie 2: Rasputins Opfer im Namen der Verteidigung der Menschheit hat ihn möglicherweise dazu qualifiziert, ein Hüter zu werden. Er versuchte sein Bestes, um die Dunkelheit mit allem, was er hatte, zu besiegen. Und nun stelle man sich das gesamte Arsenal des Kriegsgeistes vor, dass mit parakausaler Energie durchdrungen ist. Das könnte die Kraft sein, welche die Vorhut im Kampf gegen die Dunkelheit gut gebrauchen könnte. Unterstützt wird diese Theorie von einer Zeile auf den Ikelos-Waffen „APOTHEOSE STATUS: Aktiv“. Apotheose bezeichnet dabei die Vergöttlichung, das heißt die Erhebung zu einem Gott.

Rasputins Opfer im Namen der Verteidigung der Menschheit hat ihn möglicherweise dazu qualifiziert, ein Hüter zu werden. Er versuchte sein Bestes, um die Dunkelheit mit allem, was er hatte, zu besiegen. Und nun stelle man sich das gesamte Arsenal des Kriegsgeistes vor, dass mit parakausaler Energie durchdrungen ist. Das könnte die Kraft sein, welche die Vorhut im Kampf gegen die Dunkelheit gut gebrauchen könnte. Unterstützt wird diese Theorie von einer Zeile auf den Ikelos-Waffen „APOTHEOSE STATUS: Aktiv“. Apotheose bezeichnet dabei die Vergöttlichung, das heißt die Erhebung zu einem Gott. Theorie 3: Bei dem Foto handelt es sich nur um eine Nebenhandlung, die Rasputin betrifft. Stattdessen dreht sich die Story um das neu erlangte Wissen von Osiris und die Schwester von Savathun, Xivu Arath. Letztere könnte in Season 19 ihren großen Auftritt erhalten und einen der Planeten mit Krieg überziehen, um das Vorhaben des Zeugen voranzutreiben, während Osiris mithilfe des neu erlangten Wissens und der Kraft von Nezarek die Schwachstelle der Dunkelheit sucht.

Vielleicht habt ihr ja ganz andere Theorien. Dann freuen wir uns über eure persönliche Story-Einschätzung in den Kommentaren.

PvE Inhalte und Aktivitäten in Season 19

Das Highlight der kommenden Season 19 wird wahrscheinlich der brandneue Dungeon sein. Aktuell ist noch nichts zu seinem genauen Inhalt bekannt. Aber das macht auch seinen Reiz aus. Hüter erkunden gerne selbst die Mechaniken und lassen sich von den neuen Waffen überraschen.

Wann startet der neue Dungeon? Die beliebte 2-Spieler-Aktivität wird etwas später als die Season selbst starten. Doch lange müsst ihr nicht warten. Bereits am 09. Dezember 2022 und 18:00 Uhr geht es los. Gut möglich, dass Bungie euch darauf auch noch mit einem Trailer einstimmen wird.

Was sind Dungeons in Destiny? Die sogenannten Dungeons zählen in Destiny 2 zu den



Bis 2022 waren diese PvE-Inhalte immer inklusive und ein fester Bestandteil der Erweiterung, mit der sie gestartet wurden – also ohne Extrakosten spielbar. Bungie hat jedoch sein Angebotskonzept diesbezüglich überarbeitet und den Verkauf von Dungeons als Inklusiv-Angebot gestrichen. Dafür sind ihre Inhalte nun einzigartiger und teilweise umfangreicher geworden. Die sogenannten Dungeons zählen in Destiny 2 zu den beliebtesten PvE-Inhalten überhaupt . Sie sind längere Missionen für bis zu 3 Spieler und erinnern mit ihren knackigen Kämpfen sowie Rätseln an Mini-Versionen der großen Raids aus dem Destiny-Universum.Bis 2022 waren diese PvE-Inhalte immer inklusive und ein fester Bestandteil der Erweiterung, mit der sie gestartet wurden – also ohne Extrakosten spielbar. Bungie hat jedoch sein Angebotskonzept diesbezüglich überarbeitet und den Verkauf von Dungeons als Inklusiv-Angebot gestrichen. Dafür sind ihre Inhalte nun einzigartiger und teilweise umfangreicher geworden.

Aktuell stehen den Hütern in Destiny 2 bereits fünf dieser PvE-Verliese zur Verfügung:

Der „Zerbrochene Thron“

Die „Grube der Ketzerei“

„Prophezeiung“

„Sog der Habsucht“

„Dualität“

Ein neuer Season Pass für die Hüter

Die neue Season wird auch neue Belohnungen für alle Spieler von Destiny 2 und zusätzliche Items für Käufer der aktuellen Season 19 ins Spiel bringen.

Der Season Pass für die Season 19 kostet 1,000 Silber – also etwa 10 €

Das steckt unter anderem im Season-Pass:

Eine neue exotische Waffe. Season-Pass-Besitzer erhalten sie auf Stufe 1 – Free2Play-Hüter erst später im Pass.

Ein neues saisonales Rüstungs-Set, das von der Season inspiriert ist

neue Cosmetics

Bonus-EP, Materialien und saisonale Items

eine Story-Quest, die sich wöchentlich fortsetzt

Wichtige Anpassungen und Überarbeitungen in Season 19

Bereits im Vorfeld der Season 19 hat Bungie viele Inhalte von Updates und Sandbox-Anpassungen bekannt gegeben, welche uns ab heute Abend das Hüter-Leben erleichtern sollen. Zahlreiche Anpassungen für mehr „Quality of Life“. Dazu kommen umfassende Änderungen an Waffen, PvP-Playlisten, Fähigkeiten und mehr.

Allgemeine Veränderungen ab Season 19

Es wird euch ermöglicht, Waffen aus dem Raid Tiefsteinkrypta herzustellen und zu farmen. Das Herstellen wird einen neu aufgelegten Perk-Pool samt Ursprungseigenschaft beinhalten. Ihr bekommt eine garantierte einstimmbare Waffe eurer Wahl, indem ihr sie beim Endboss aus der Truhe kauft.



So könnt ihr etwa die Slug-Schrotflinge „Erbe“ mit den Perks Rekonstruktion und Fokussierte Raserei, die Handfeuerwaffe „Nachkommenschaft“ mit der starken Kombi aus Voltschuss und Toben sowie das Scoutgewehr „Treuhänder“ mit Schnelltreffer und Glühwürmchen erhalten werden.

Season 19 wird weiterhin ein umfassendes Fähigkeitsklassen-Update ins Spiel bringen. Spieler können auch eine Optimierung des Perks „Ein ruhiger Moment“ erwarten. Bungie bringt daneben noch 20 überarbeitete Waffenvorteile, um die Glefe-Treffererkennung zu verbessern.

Planetare Materialien sind ab Season 19 überflüssig. Ihr könnt sie gegen Glimmer tauschen.

Zu guter Letzt erwarten euch in der neuen Season 19 auch noch 26 Waffen-Buffs und -Nerfs.

Das ändert sich im PvP ab Season 19

Im PvP wird sich in Season 19 einiges verändern.

Erwartet das neue PvP-Triumph-Siegel: Zum einen wird Bungie ein neues Schmelztiegel-Siegel namens „Ruhmreich“ einführen und die beliebte Engramm-Fokussierung auch zu Lord Shaxx bringen. Das soll euch mehr Optionen bieten, die Schmelztiegel-Prämien zu bekommen, die ihr auch haben wollt.

Schmelztiegel-Waffen, die in Saison 19 für die Fokussierung verfügbar sind:

Sterne im Schatten (Impulsgewehr)

Die Totenklage (Pistole)

Vereister Orbit (Scharfschützengewehr)

Epitaph des Überlebenden (Handfeuerwaffe)

Vers der Sorgen (Automatikgewehr)

Krise umgekehrt (Handfeuerwaffe)

Springflut (Fusionsgewehr)

Außer Rand und Band (Maschinenpistole)

Im PvP trifft ein neues Ranglistensystem ein: Das komplett überarbeite und echte Ranglistensystem soll hauptsächlich dazu beitragen, die Playlist-Struktur im PvP zu rationalisieren und mehr Spieler in die weniger frequentierten Spielmodi zu leiten. Zudem werden die Eisenbanner Rüstungs-Belohnungen neu aufgelegt.

Season 19 beschert euch ein Eisenbanner-Rüstungssets aus der Ära des „Königs der Besessenen“

Weiterhin wird Bungie die Spielersuche-Techniken zwischen Fähigkeiten, Verbindung und Truppgröße anpassen, um im Schmelztiegel ein besseres Spielererlebnis zu erreichen.

Um euch einen besseren und vor allem kurzen Überblick zu geben, haben wir hier nochmal die wichtigsten Details zu den Veränderungen bei den Hüter-gegen-Hüter-Kämpfen zusammengefasst. Vor allem auch, welches Matchmaking euch wo erwartet.

Schnellspiel 6v6: Diese Playlist enthält die Modis Konflikt und Kontrolle und läuft mit skillbasiertem Matchmaking.

Diese Playlist enthält die Modis Konflikt und Kontrolle und läuft mit skillbasiertem Matchmaking. Wöchentliche Rotation 6v6: Wechselt wöchentlich zwischen Dynamik-Kontrolle, Hexenkessel, Team-Versengt, Rift und Rumble. Hier wird verbindungsbasiertes Matchmaking verwendet.

Wechselt wöchentlich zwischen Dynamik-Kontrolle, Hexenkessel, Team-Versengt, Rift und Rumble. Hier wird verbindungsbasiertes Matchmaking verwendet. Kompetitive Division/Freelance 3v3: Diese Playlist wählt nach dem Zufallsprinzip Überleben, Rift oder Showdown aus und verwendet ebenfalls skillbasiertes Matchmaking.

Diese Playlist wählt nach dem Zufallsprinzip Überleben, Rift oder Showdown aus und verwendet ebenfalls skillbasiertes Matchmaking. Schmelztiegel Labore: In Season 19 werden die Labore, Bungies PvP-Testumgebung, eine Version von 3v3 Rift mit asymmetrischen Karten haben. Dieser Modus verwendet verbindungsbasiertes Matchmaking und hat für euren Ansporn zudem einen 25 % Reputations-Boost.

In Season 19 werden die Labore, Bungies PvP-Testumgebung, eine Version von 3v3 Rift mit asymmetrischen Karten haben. Dieser Modus verwendet verbindungsbasiertes Matchmaking und hat für euren Ansporn zudem einen 25 % Reputations-Boost. Privat Matches: Sie bleiben unverändert. Ihr könnt also weiterhin alle Spielmodi mit Freunden spielen,

Sie bleiben unverändert. Ihr könnt also weiterhin alle Spielmodi mit Freunden spielen, Eisenbanner-Event: Wenn Lord Saladin auf dem Turm ist ersetzt sein Eisenbanner-Event den Quickplay-Knoten. Eisenbanner wird ab Saison 19 skillbasiertes Matchmaking verwenden und einen neuen Modus namens „Festung“ beinhalten. Dies ist ein Modus, in dem es darum geht, Gebiete zu erobern und zu halten – ganz wie in Zonenkontrolle. Anscheinend hat Lord Saladin aber zusätzlich mit der Kaiserin der Kabale Caiatl einen Deal gemacht, denn sie schickt ein paar Kabal-Geschütztürme für mehr Würze ins Gefecht. Wann startet das erste Eisenbanner in Season 19? Erst im kommenden Jahr können Hüter den neuen Modus der Season 19 erkunden, also am 3. Januar 2023.

Wenn Lord Saladin auf dem Turm ist ersetzt sein Eisenbanner-Event den Quickplay-Knoten. Eisenbanner wird ab Saison 19 skillbasiertes Matchmaking verwenden und einen neuen Modus namens „Festung“ beinhalten.

PvP-Endgame „Prüfungen von Osiris“: Wenn an einem Wochenende die Trials aktiv sind, dann ersetzen sie die Schmelztiegel-Labore. Hier wird das Ticket-basierte Matchmaking-System beibehalten. Freelance wird es dann wahrscheinlich nicht mehr geben.

Wenn an einem Wochenende die Trials aktiv sind, dann ersetzen sie die Schmelztiegel-Labore. Hier wird das Ticket-basierte Matchmaking-System beibehalten. Freelance wird es dann wahrscheinlich nicht mehr geben. Anpassung des PvP-Quit-Schutzes: Wer keinen Bock hat und ein Match vorzeitig verlässt, muss ab Season 19 weiter mit Strafen rechnen. Die verbleibende Zeit wird zu allen Suspendierungsmeldungen hinzugefügt und die Meldungen werden beim Klicken auch angezeigt.

Verratet uns gerne in den Kommentaren, ob ihr euch sofort nach dem Update 6.0.3 in die neue Season 19 stürzt oder es gemächlicher angehen lasst. MeinMMO bleibt für euch am Ball und wird in den nächsten Tagen fleißig alle Inhalte und Details der neuen Season für euch abchecken und einordnen.

