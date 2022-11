Destiny 2 spricht über die Zukunft des PvP – Bringt echtes Ranglisten-System und neues Matchmaking

Destiny 2 brachte mit dem neuen TWaB das Herz der PvP-Hüter wieder zum Schlagen. Der Schmelztiegel wird komplett angepasst und mit ihm kommen coole Belohnungen, die Spieler zu Shaxx, Lord Saladin und dem 14. Heiligen locken sollen. Wir zeigen euch, was euch erwarten wird.

Was wurde angekündigt? Destiny 2 hat in seinem wöchentlichen „This Week at Bungie“-Blog, kur TWaB, endlich wichtige Informationen über kommende Änderungen im PvP niedergeschrieben. Dabei handelt es sich um große Baustellen, die Bungie in den kommenden Wochen angehen möchte, damit Lord Shaxx und seine NPC-Kollegen endlich den Ruf erlangen, den sie verdient haben.

Dazu gehört:

Die Implementierung eines Ranglisten-Systems

Ein neues Siegel für den Schmelztiegel

Schmelztiegel-Playlisten sollen überarbeitet und optimiert werden

Neues Matchmaking kurz „FBMM“ soll eingeführt werden Weitere Techniken zum Matchmaking sind in Planung

Drei Maps sollen hinzugefügt werden Zwei bekannte aus Destiny 2 und eine komplett neue

Das Eisenbanner bekommt einen neuen Modus und eine der beliebtesten Rüstungen aus Destiny 1 spendiert

Wir gehen nun genauer auf die wichtigsten Punkte ein und zeigen euch, was euch bald im PvP erwarten wird.

Ein brandneues Ranglisten-System wird eingeführt

Alle Ränge im neuen Ranglisten-System

Wie funktioniert das neue System? Das neue Ranglisten-System, auch „Competitiv Division“ genannt, soll das alte bekannte Ruhm-System ablösen. Ihr erhaltet dafür ein übersichtliches Ranking-System, bei dem ihr durch 3vs.3-Matches aufsteigen könnt.

Mit diesem neuen System solltet ihr bessere und ausgeglichenere Matches finden, die zu eurem Skill-Level passen. Anhand eures Skills, werdet ihr dann in eure zugehörige Division gebracht. Es existieren sieben Divisionen, die lauten wie folgt:

Kupfer

Bronze

Silber

Gold

Platin

Adept

Aszendent

Die erste Stufe heißt „Ungetestet“ und besitzt jeder Spieler, der noch keinen Fuß in den Kompetitiv-Modus gesetzt hat. Ihr erhaltet zu Beginn 7 Runden, in denen ihr nicht getestet werden. Danach werdet ihr während eurer Matches durchleuchtet und geprüft und so in eure dazugehörige Division gesteckt.

Beachtet, dass ihr in der ersten Kompetitiv-Season maximal auf Gold-Rang 3 hochgestuft werden könnt. Damit ihr jedoch einen Ansporn im Raking bekommt, erhaltet ihr die Chance, die legendäre Version der Dorn „Die Rose“ zu erlangen.

Jede Woche, wenn ihr die Challenge im Kompetitiv-Modus bestanden habt, erhaltet ihr zum Beginn der nächsten Woche eine Version der Rose pro Charakter. Ihr wollt also einen God-Roll? Dann müsst ihr ordentlich Farmen.

Weitere kosmetische Items werden zum Start von Lightfall hinzugefügt werden. Die Rose ist somit nur die erste Belohnung, die PvP-Enthusiasten nacheifern können.

Wann tritt das Ranking-System in Kraft? Das neue Divisions-System vom Schmelztiegel startet mit Season 19.

Schmelztiegel bekommt Anpassungen spendiert

Das Menü wird neu strukturiert

Bungie hat sich nun auch die normalen und zwanglosen Modi im PvP angesehen und einige Dinge neu zusammengewürfelt.

Anhand der tatsächlichen Spieler, sowie des Feedbacks der Hüter, hat Bungie gewisse Modi zusammen in die Rotation genommen und in einer Übersicht nochmal klargestellt, welches Matchmaking-System während ihrer aktiven Zeit eingeschaltet sind:

Schnellspiel – 6v6 Das ist jetzt eine Playlist mit Kontrolle und Konflikt Verwendet lockeres, fertigkeitsbasiertes Matchmaking (SBMM), das in Saison 18 optimiert wurde.

Wöchentlicher Rotator 6v6 Wechselt wöchentlich zwischen Dynamik Kontrolle, Hexenkessel, Team-Versengt, Rift und Rumble. Verwendet rein verbindungsbasiertes Matchmaking (CBMM).

Kompetitiv / Freelance 3v3 Dies ist jetzt eine Playlist, die Überleben, Rift und Showdown zufällig auswählt. Diese Modi präsentieren eine Vielzahl von Spielstilen, die zeigen sollen, wie gut ihr wirklich seid. Verwendet eine neue SBMM-Einstellung, die mit Konzepten erstellt wurde, die Bungie für eine lockere SBMM-Abstimmung entwickelt hat, die jedoch verschärft wurden, um sie enger mit Gegnern eures Skills abzugleichen.

Schmelztiegel-Labore Während Saison 19 präsentiert Labore 3v3-Rift mit asymmetrischen Karten. Labore haben einen stapelbaren +25 % Rang-Booster Verwendet CBMM.

Privates Spiel Dies wird weiterhin eurer Ort bleiben, um in einem bestimmten Modus zu trainieren, gegen eure Freunde zu spielen, kleine Turniere zu veranstalten oder mit Aktivitätseinstellungen herumzuspielen, um alberne Modi zu erstellen



Das waren alle Modi-Änderungen, doch Bungie hat noch mehr in der Tasche. Ein neues Matchmaking-System soll eure Nerven schonen, denn Teams haben in der Vergangenheit für viel Frustration gesorgt. Begrüßt das FBMM.

Was ist FBMM? Ihr kennt sicherlich den Umstand, wenn ihr Solo im Schmelztiegel eine Runde drehen möchtet, jedoch gegen einen vollen 6-Hüter-Trupp antreten müsst, das sogar eingespielt ist. Das soll mit FBMM der Vergangenheit angehören.

FBMM, auch Fireteam-Based-Matchmaking genannt, wird in Season 19 in den zwanglosen Modi implementiert. Ihr werdet also weniger mit Teams zu tun haben. Je nach Dauer und Verbindung sorgt das FBMM dann dafür, dass Teams eher mit größeren Gruppen gematcht werden.

Sollte die Zeit der Verbindung jedoch länger dauern, passt das System die Suche an und sorgt dafür, dass Duos, Trios oder 4-er-Teams infrage kommen. Runden in denen 6 Solo-Hüter gegen ein Team antreten sollen selten bis gar nicht mehr entstehen. Doch nicht nur das Matchmaking bekommt Zuwachs, sondern auch die Map-Sammlung.

Welche Maps erscheinen ins PvP? Das ist noch nicht bekannt. Bungie schweigt noch, jedoch ist bekannt, dass im Laufe von Lightfall drei Maps in die Sammlung hinzugefügt werden. Davon sind zwei bekannte aus Destiny 2, sowie eine brandneue Map, die noch niemand kennt.

Eisenbanner bekommt endlich eine ritterliche Rüstung

Die bekannte Rüstung aus Destiny 1

Welche Rüstung erwartet die Hüter? Das Eisenbanner besitzt ein mittelalterliches Flair, jedoch fehlten immer passende Rüstungen zum Modus. In Season 19 jedoch sollen Hüter endlich wie eiserne Ritter durch die Galaxis wandern, denn die bekannte Eisenbanner-Rüstung aus Destiny 1 soll zurückkehren. Ihr wolltet schon immer einen Wolf als Kapuze tragen? Dann begebt euch ins Eisenbanner.

Ein neuer Modus kommt – Die Festung: Im Eisenbanner in Season 19 soll auch hier erneut ein neuer Modus implementiert werden. Dieser heißt „Festung“ und schickt euch ins Schlachtfeld, um Zonen einzunehmen. Es sind also bekannte Mechaniken von Kontrolle vorhanden, jedoch mischt sich Caiatl, bei der Lord Saladin nun dient, ein und sorgt für eine besondere Kabalwürze in der Schlacht.

Nähere Informationen darüber werdet ihr erfahren, wenn der Modus aktiv in Season 19 ist, lasst euch also überraschen.

Was haltet ihr von den Neuerungen, die Bungie plant? Findet ihr es cool, dass endlich Anpassungen in Bezug auf den Schmelztiegel stattfinden? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren!