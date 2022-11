YouTuber zeigt in Destiny 2, wie ihr eine der schwersten Aktivitäten mit nur einem Faustschlag erledigt

Auf YouTube hat ein Hüter sein besonderes Titan-Build für Destiny 2 gezeigt. Es ist nicht nur zerstörerisch, sondern auch effektiv in Großmeister-Dämmerungen. Wir zeigen euch das nötige Equipment und wie ihr mit euren Fäusten und einer Schrotflinte alles über den Haufen prügelt.

Was kann das Build? Dieses Build stammt von gmeiners, einem eher kleineren YouTuber. Er versorgt die Community mit kurzen aber informativen Videos zu Destiny 2 in denen er Dinge erklärt und den Spielern so näherbringt.

Diesmal hat der YouTuber ein starkes Build für den Titanen veröffentlicht, bei dem ihr fast alles mit nur einem Schlag vernichten könnt und das sogar in Großmeister-Dämmerungen. Wir zeigen euch das Loadout dazu.

Titan-Build mit Schlagfertigkeit – Das braucht ihr

Wie wird es effektiv benutzt? Dieses Build ist leicht zu nutzen und erfordert auch keine komplexen Mechaniken. Um die wahre Macht eures Nahkampfangriffs also zu entfalten, müsst ihr sprinten. In eurem Sprint wechselt ihr dann auf eure Schrotflinte und visiert euren Champion oder Major an.

Wichtig ist jetzt, dass ihr kurz bevor ihr euer Ziel boxt, eine kurze Rutschanimation durchführt, euren Gegner mit der Schrotflinte beschießt und dann euren Seismischen Schlag aktiviert.

Solltet ihr in eurem Sprint kurz vor eurem Nahkampf nicht rutschen, wird beim Feuern eurer Schrotflinte der darauffolgende Seismische Schlag nicht durchgeführt, da der Schuss eure Geschwindigkeit bremst und die Animation abbricht.

Danach müsst ihr nur noch eure Elementarquellen einsacken, euren Nahkampf dadurch aufladen und erneut in die Menge stürmen. Durch die harmonierenden Aspekte und Fragmente eurer Arkus-Ulti zusammen mit den ausgerüsteten Mods, seid ihr sogar in Großmeisterschwierigkeiten gut ausgestattet und könnt fast alles mit einem Schlag besiegen.

Hier nochmal alle Fragmente, Aspekte und Fähigkeiten für euren Titanen

Für dieses Loadout braucht ihr folgende Dinge:

Arkus-Super Super – Donnerkrachen Klassenfähigkeit – Düse Granate – Sturmgranate Nahkampf – Seismischer Schlag Aspekt – Berührung des Donners Aspekt – Knockout Fragment – Funke der Resistenz Fragment – Funke des Schocks Fragment – Funke des Nachladens Fragment – Dunk des Feedbacks



Waffen – Eine Schrotflinte mit Doppel-Punch Am besten Ödländer-M5 und dazu eine Arkus-Waffe im Sekondärslot

Exo-Rüstungen – Synthozeps

Folgende Mods harmonieren gut mit diesem Build:

Nahkampf-Quellenschöpfer

Elementarladung

Schwerhändig

Mannigfaltige Quellen

Zuschlag-Quelle

Warum ist der Build so gut? In Destiny 2 hat der Titan es oft schwer, sich so zu fühlen, wie seine Klasse es vorsieht. Ein starker, unaufhaltsamer und sturer Brocken, der vor nichts und niemanden Halt macht. Mit diesem Build könnt ihr genau die Charakterzüge ausleben, die einen Titanen ausmachen. Zusätzlich ist auch der entsprechende Schaden ansehnlich und sogar sehr effektiv in den schwersten Aktivitäten von Destiny 2.

Seid ihr also auf der Suche nach einem aggressiven Spielstil, mit viel Prügeleien, ist dieser Build genau das Richtige für euch.

