Destiny 2: So entdeckt ihr alle 14 Sternenkatzen-Fundorte in Season 23

Season 23 in Destiny 2 bringt nicht nur neue Inhalte mit sich, sondern auch die Rückkehr der altbekannten Stubentiger aus der Träumenden Stadt. In diesem Guide zeigen wir euch, wie ihr die 14 versteckten Fundorte der Sternenkatzen in Season 23 finden könnt und was ihr dafür bekommt.

Was hat es mit den Katzen auf sich? Bereits 2018 tummelten sich in der Träumenden Stadt mysteriöse ägyptisch-anmutende Katzen-Statuen, denen die Hüter ein kleines Geschenk, das leicht nach Minze riecht, offenbaren konnten.

Damals wurde noch spekuliert, was und warum gerade Katzen in der Träumenden Stadt so präsent sind. Dazu gab es einige Ideen aus der Community.

So soll beispielsweise die Körpertemperatur der Erwachten schuld sein, dass sich in ihrer Nähe so viele Katzen tummeln. Diese ist höher als die von Menschen, sodass sie sich bei ihnen wohler fühlen.

Eine weitere Theorie war das Katzen genauso kalte und gefühllose Wesen sind wie Königin Mara Sov. Für beiden sind Menschen oft nur Mittel zum Zweck, die sie geschickt zu ihrem Vorteil nutzen.

Die dritte Theorie basierte auf der Tatsache, dass es sich 2018 um Katzenstatuen handelte, die eine Verbindung zur ägyptischen Göttin Bastet herstellten. Da Katzen dazu neigen, zärtlich zu sein und ihren Nachwuchs zu beschützen, galt Bastet als die gute Mutter. Also das, was Mara für ihr Volk ist.

Aufgelöst wurde dieses Mysterium jedoch bisher nicht. In Season 23 jedenfalls sind die interdimensionalen Kätzchen wieder da. Insgesamt gibt es 14 Stück und sie schnurren durch die verschiedenen saisonalen Aktivitäten, wo ihr ihnen erneut ein kleines Geschenk offenbaren könnt.

Wo ihr die Pfotenlecker genau findet und was ihr für eure Mühe bekommt, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Im Trailer zur Season 23 seht ihr, welche Aufgabe die Hüter gerade erledigen sollen:

So beschenkt ihr 2023 die Sternekatzen

Nicht alle Kätzchen sind bereits offenbart: Für Triumphjäger und aufmerksame Sammler sind die Sternenkatzen in Destiny 2 perfekt. Sie verstecken sich an verschiedenen Orten und man muss genau hinsehen, um sie zu entdecken. Habt ihr dann eine gefunden, könnt ihr ein kleines Geschenk offenbaren. Im Gegenzug gibt euch das Kätzchen, bevor es sich auflöst, ein paar Belohnungen.

Wie viele Katzen gibt es zu finden? Insgesamt sind 14 Sternenkatzen versteckt, von denen ihr momentan jedoch nur 2 finden könnt. Je weiter ihr jedoch in der Saison des Wunsches voranschreitet, desto mehr Katzen werden verfügbar. Wir werden diesem Artikel also bald weitere Fundorte hinzufügen.

Wenn ihr lieber selbst auf die Suche gehen wollt, aber nicht wisst, wo ihr anfangen sollt, findet ihr im Spiel Hinweise auf die Fundorte. Klickt dazu in den Triumphen unter “Saison des Wunsches” auf “Rituale” und dann auf “Geheimnisse”.

Hier bekommt ihr Tipps, wo ihr suchen müsst.

Sternenkatze 1: Blinder Quell

Die erste Sternenkatze ist leicht zu finden. Sie sitzt im Blinden Quell in der Träumenden Stadt und kratzt dort an der großen Tür. Am besten sammelt ihr sie ein, wenn der Quell nicht aktiv ist. Es geht aber durchaus auch im Vorbeigehen.

Hier findet ihr die Sternenkatze im Blinden Quell

Sternekatze 2: Garten des Reichtums

Sternenkatze Nummer 2 wird schon schwieriger. Sie erscheint nur im Gebiet der Garten des Reichtums. Entweder in einem Durchgang namens “Polysemy” von Rivens Versteck oder dem Circus. Ihr müsst also vielleicht ein paar Runs machen, bis das richtige Gebiet erscheint.

Habt ihr ins Schwarze getroffen, orientiert euch zum hinteren Teil des Gebiets. Die Katze sitzt dann etwas versteckt hinter einem Stein, links von der Treppe vor dem Portal.

Im Video von Esoterikk seht ihr den genauen Katzenstandort:

Das erwartet euch als Belohnung: Wer alle 14 Sternenkatzen entdeckt hat, erhält den Triumph Altbekannte Stubentiger . Dieser belohnt euch mit der exotischen Geisthülle namens Drachenwächter-Hülle. Neben der Erledigung des Einzeltriumphs bekommt ihr zudem immer noch etwas Loot aus der Träumenden Stadt sowie 100 Rufrang bei Riven.

Habt ihr die Kätzchen bereits entdeckt? Wie findet ihr die Belohnung und was sagt ihr dazu, dass die Sternenkatzen immer noch durch die Träumende Stadt tigern? Verratet es uns gerne in den Kommentaren.

