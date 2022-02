In Destiny 2 gibt es so viele Waffen und nicht jede eignet sich für den Schmelztiegel. Da wir eure Auswahl erleichtern wollen, zeigen wir euch hier die wichtigsten PvP-Waffen aus drei Waffengattungen mit ihrer jeweiligen God Roll. Damit könnt auch ihr im Schmelztiegel glänzen.

Woher stammen die Informationen? Bei der Auswahl der Waffen haben wir uns hauptsächlich auf die Statistiken von des renommierten PvP-Trials-Reports konzentriert, der seine Statistiken von destinytracker.com bezieht und sie mit einer Prise eigener Erfahrung angereichert. Dabei sind wir auf folgende Waffengattungen gestoßen, welche von drei ihrer besten Waffen begleitet werden:

Handfeuerwaffen: – Eyasluna

– Pikass

– Schicksalsbringer Schrotflinten: – Chaperone

– Siebter Seraph CQC-12

– Felwinters Lüge Fusionsgewehre (auch Linear): – Die wichtigste Zutat

– Lorentzantrieb

– PLUG ONE.1 Scharfschützengewehre: – Verehrt

– Leerer Blick

– Auge von Sol Impulsgewehre: – Der Bote

– BxR-55-Streiter

– Keine Zeit für Erklärung

Wir werden euch nachfolgend die God-Rolls auflisten und euch auch erklären, weshalb diese Waffen zu den besten der besten gehören. Dabei soll dies eine Liste sein, welche ihr jederzeit aufrufen könnt. Wir werden diesen Artikel mit neuen Informationen füttern, wenn Witch Queen losgeht. Dabei berücksichtigen wir auch die Waffen, die ihr selbst in der Erweiterung dann schmieden werdet.



Solltet ihr DIM, den Destiny-Item-Manager nutzen, könnt ihr die jede hier gelistete God-Roll zudem direkt in eure Wunschliste übertragen. Die jeweiligen Links findet ihr unter den Waffen.

Handfeuerwaffen

Handfeuerwaffen sind schon immer im PvP eine mächtige Option in Sachen Hütervernichtung gewesen. Sie haben eine schnelle Handhabung, besitzen ein moderates Magazin und können mit ihren großen Reichweiten und hohen Schaden viele Hüter mit wenig Schüssen schnell in die Knie zwingen.

1. Eyasluna

Was ist so gut an der Waffe? Die Eyasluna sieht aus wie eine degradierte, legendäre Fassung der Falkenmond, jedoch spielt sie sich mit den richtigen Rolls weicher und zielsicherer als ihr exotischer Artgenosse. Die Waffe ist leicht zu bekommen und glänzt bei allen Kriterien mit ausgeglichenen und hohen Stats. Mit den richtigen Roll könnt ihr auch auf weite Strecken das Unkraut jäten.

Die Eyasluna

Welche Perks sind God-Roll? Da die Eyasluna nicht schnell nachladen kann und ein Defizit in Reichweite aufweist, haben wir uns für folgende Rolls entschieden:

Ruhige Hand HV

Prallgeschosse

Gesetzloser

Kill-Clip

Als Meisterwerk empfehlen wir euch Reichweite, um die moderate Reichweite auszugleichen und um auch aus der Entfernung eine Gefahr darzustellen.

Mit diesen Rolls werdet ihr nach einem Kill schnell nachladen können und Bonusschaden bewirken.

Destiny-Item-Manager Wishlist-Link:

Woher bekomme ich sie? Die Eyasluna kam mit dem “30 Jahre Bungie”-Event ins Spiel und kann durch den Dungeon „Sog der Habsucht“ vom Endboss gedropt werden. Dies ist jedoch kein sicherer Drop. Ihr müsst ihn also öfter besiegen und hoffen, dass diese Knarre auch für euch fallengelassen wird.

2. Pikass

Was ist so gut an der Waffe? Die Handfeuerwaffe von Cayde-6 ist ein Urgestein in Destiny und kann auch wie dieses mit sehr guten Werten punkten. Der exotische Perk „Memento Mori“ sorgt für explodierende Köpfe, wenn ihr einen Gegner mit einem Kopfschuss ins Jenseits schickt. Dadurch erhaltet ihr schnelleres Nachladen und einen Schadensbuff für das nächste Magazin. Sie ist etwas für echte Revolverhelden.

Das Gute an der Pikass ist, dass trotz des Zielens durch das Visier, ihr dennoch euer Radar sehen könnt. Bei anderen Waffen ist das beim Zielen nicht zu sehen. Als Exotic verfügt sie zudem über einen Katalysator.

Pikass

Was macht der Katalysator? Dieser sorgt für höheren Schaden bei explosiven Kopfschüssen, wenn Memento Mori aktiv ist. Ihr solltet euch diesen also definitiv zulegen. Um den Katalysator zu aktivieren, müsst ihr 500 Kills machen.

Woher bekomme ich sie? Ihr könnt die Pikass durch den neuen Kiosk „Denkmal der Verlorenen Lichter“ an den Tresoren auf dem Turm finden. Ihr müsst jedes eine gute Summe an Materialien dafür erbringen. Habt ihr sie erlangt, könnt ihr als zufälligen Strike-Loot auch den Katalysator dazu bekommen.

3. Schicksalsbringer

Was ist so gut an der Waffe? Die Schicksalsbringer gehört ebenfalls zu den Urgesteinen aus der Destiny-Geschichte und kann mit den richtigen Perks massiven Schaden anrichten und auf allen Reichweiten gut punkten. Der Aim-Assist ist zusätzlich ohne Mods richtig hoch, somit sinkt die Wahrscheinlichkeit das eure Schüsse verfehlen um ein Vielfaches.

Die Schicksalsbringer

Welche Perks sind God-Roll? Um Gegner ins Wanken zu bringen und auch auf weite Distanzen überzeugen zu können, haben wir uns für diese Perks entschieden:

Korkenzieher-Drall

Verbesserte Geschosse

Explosivladung

Kill-Clip

Als Meisterwerk wurde auch hier Reichweite gewählt, um auch weite Distanzen abdecken zu können.

Destiny-Item-Manager Wishlist-Link:

Woher bekomme ich sie? Diese Handfeuerwaffe bekommt ihr aus dem Raid „Gläserne Kammer“. Um auf Nummer sicher zu gehen, könnt ihr die Challenge beim Templer angehen, die dazu auch die leichteste ist. Habt ihr diese Challenge in der passenden Woche erledigt, erhaltet ihr sicher eure Schicksalsbringer.