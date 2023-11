Destiny 2 bestätigt: Das neue DLC „Die Finale Form“ verschiebt sich um mehrere Monate

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Was denkt ihr über Bungies Entscheidung, Die Finale Form auf Juni 2024 zu verschieben? Seid ihr bereit, für ein qualitativ hochwertiges Spielerlebnis länger zu warten? Oder ist die offizielle Bestätigung für euch nun ein triftiger Grund das Spiel für immer zu verlassen. Sagt es uns gerne in den Kommentaren.

Was in der Finalen Form dann wartet sehr ihr hier:

Allerdings hat Bungie bereits einen groben Fahrplan mitgeteilt, was in diesen Monaten passieren wird.

Bei der schriftlichen Informationen blieb es jedoch nicht. Auch der Game Director Joe Blackburn wandte sich persönlich in einem Video an die Hüter, um sie direkt über die Verschiebung zu informieren. Er verriet ebenfalls Details darüber, woran das Team von jetzt bis Juni arbeiten wird.

Nachdem Insiderinformationen bereits Unruhe in der Destiny 2 -Community ausgelöst hatten, hat Bungie nun auch offiziell bestätigt, dass der ursprüngliche Veröffentlichungstermin für das kommende DLC Die Finale Form nicht eingehalten werden kann. MeinMMO sagt euch, was man angekündigt hat und wie man die Zeit überbrücken will.

