Destiny 2: Spieler protestieren gegen Bungie, indem sie die 100 €-Erweiterung stornieren: „Hat sich verdammt gut angefühlt“

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Denn man „habe hier eine Vorbestellung getätigt und erwartet, dass der Inhalt an einem bestimmten Tag veröffentlicht wird und ein bestimmtes Qualitätsniveau erreicht.“ Aber jetzt, wo so viele Dinge passiert sind, habe man doch schließlich vernünftige Gründe, um eine Rückerstattung anzufordern. Schrieb der Redditor Eigenspace.

Die Entlassungen bei Destiny 2 haben in dieser Woche zu einer beispiellosen Unruhe unter den Spielern geführt. Viele von ihnen, die Bungie bislang noch unterstützt haben, überdenken jetzt ihre Vorbestellungen für das DLC „Die Finale Form“. So drücken sie ihre kollektive Frustration und Enttäuschung aus.

