Destiny 2 muss Mitarbeiter entlassen, Ausmaß der Kündigungen noch unklar

Erst kürzlich war Epic betroffen, sodass man sich aus Kostengründen von 830 Mitarbeitern trennen musste: Steam-Rivale Epic feuert 830 Mitarbeiter, verkauft am selben Tag einen Geldregen in Fortnite

Wie sieht jetzt die Zukunft von Destiny 2 aus? Neben Destiny 2 arbeitet Bungie aktuell auch noch an anderen Projekten, wie dem Extraktions-Shooter Marathon . Die aktuellen Entwicklungen werfen also auch Fragen über die Zukunft von Destiny 2 und der neuen Projekte auf. Außerdem ist derzeit noch unklar, wie viele Mitarbeiter insgesamt entlassen wurden.

Der Stellenabbau erfolgt zudem in einem Jahr, in dem auch Publisher wie Electronic Arts, Ubisoft, Take-Two und Embracer Hunderte von Mitarbeitern entlassen, Teams zusammengelegt oder ganze Studios geschlossen haben.

