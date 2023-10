Ein Geist in Destiny 2 beleidigt euch permanent: Ärgert Hüter so sehr, dass sie ihn zerquetschen wollen

Wenn der Herbst und die Dunkelheit über das Destiny 2-Universum hereinbrechen, zelebriert Bungie sein Halloween-Event. Dieses Jahr hat sich daran grundsätzlich nicht viel geändert. Aber es gibt etwas, was das Festival der Verlorenen trotzdem interessant macht: Hüter werden ständig beleidigt

Was ist dieses Jahr an Halloween anders? Hüter lassen sich gerne überraschen. Doch an den Aktivitäten des Halloween-Events hat Bungie 2023 nicht viel geändert.

Die Spieler erkunden wieder die für Halloween „umgebauten“ sogenannten Heimgesuchten Sektoren und sammeln in verschiedenen Aktivitäten Süßigkeiten, um das mittlerweile dritte Lorebuch „Geschichten der Vergessenen“ zu entdecken.

Soweit nichts Neues.

Trotzdem hat das Festival der Verlorenen 2023 eine Sache geändert: Die Hüter werden regelmäßig beleidigt. Doch was mancher richtig gut findet, sorgt bei anderen für Unmut.

Falls ihr keine Ahnung habt, wie Halloween in Destiny 2 aussieht, dann schaut dieses Video:

Das Beste am Halloween Event 2023 ist Savathûns Geist

Das hat sich 2023 an Halloween geändert: Während die Sektoren gleich geblieben sind, hat sich beim Halloween-Event trotzdem eine Sache geändert. Und damit ist nicht das neue Memento gemeint, das in Destiny 2 gerade FOMO – also die Angst, etwas zu verpassen – verbreitet.

Es sind vor allem die Voicelines, die sich unterscheiden, denn 2023 hat sich der schelmische Geist von Savathûn, Immaru, ins Geschehen eingemischt.

Immaru trat nach dem DLC „Die Hexenkönigin“ in den Patrouillen von Savathûns Thronwelt in Erscheinung sowie in der Story von Season 22. Seither macht er sich regelmäßig über die Hüter in Destiny 2 lustig, indem er sie Fleischbällchen oder Neo-Nerds nennt.

Destiny 2 bekommt einen bösen Geist, der sich für Handsome Jack hält, und uns „Maden“ nennt

Die meisten Geister in Destiny 2 sind ernst und strebsam, aber auch langweilig. Immaru jedoch nimmt weiterhin kein Blatt vor den Mund und beweist, dass er kein typischer Geist ist.

Kein Wunder also, dass so mancher Spieler schon in der Story-Kampagne von Season 22 den leichten Drang verspürte, ihn in der einen oder anderen Situation zu zerquetschen.

Doch seine Tage scheinen noch nicht gezählt zu sein.

Das ist Immaru, Savathûns Geist

Zu Halloween ist Immaru aus seinem kleinen, dunklen Zimmer, in das ihn Eris Morn nach dem Ende der Story in Season 22 verbannt hatte, ausgebrochen und sagt nun den Hütern bei ihren Ausflügen in die Heimgesuchten Sektoren, was er von ihnen hält: Nämlich nichts.

Immaru hat hierfür mehrere Voicelines zum Halloween-Event 2023 erhalten, die er, je nach Hüterklasse und Sektor, von sich gibt. Manche hört man sehr häufig. Andere sind selten, aber nicht minder lustig. Von gruseligen Wortspielen, fiesen Beleidigungen bis hin zu düsterem Sarkasmus ist hier alles dabei.

Braucht ihr zu lange vor dem Beschwörungskreis fragt Immaru: „Stellst du dich endlich mal in den Kreis! Selbst Widerlinge befolgen Befehle besser als du. Meine Güte!“

Steht ihr dann im Beschwörungskreis, stachelt er euch an: „Ist es so schwer zu schießen und abzukassieren, während du in einem Kreis stehst? Hmm … Amateure!“

Es wird brenzlig? Auch dazu hat Immaru eine klare Meinung: „Erwarte nicht, dass ich Dir den Hintern rette, wenn Du es vergeigst.“

Außerdem möchte „Daddy Immaru“ wie er sich selbst gerne nennt, dass man ihm den Beweis liefert, dass es für ihn keine Zeitverschwendung war, sich an Halloween einzumischen.

Auf die Frage, ob die Schar diese Kopflosen Monster erschaffen hat, meint er: „Schön wär‘s! Dann hätte ich dir bereits eine ganze Armee von denen auf den Hals gehetzt. Aber keine Angst, die Schar kennt noch viele andere Wege, dich zu töten!“

Sogar Ikora, die edle Bewahrerin des Wissens und Vertreterin der Warlocks bei der Vorhut, bekommt die vorlaute Art des Schar-Geistes in einer Voiceline voll zu spüren.

Als sie ihn zum Turm zurückschicken will, damit er mal etwas über den Sinn des Festivals lernt, dass jene ehrt, die gegangen sind unterbricht Immaru sie in ihrer Ansage und wirft ein: „Oh, dann verschwinde hier! Damit ich feiern kann, dass du weg bist.“

Allein im Sektor auf dem Mond wird er ein klein wenig rührselig und sagt: „Dieser Ort ist gar nicht so übel. Verfluchte Leibeigene, streng nach dem Motto „All you can kill“. […] Aah, du weißt einfach, wie man einen Geist behandelt.“

Zerquetschen oder Schmunzeln? Die Entscheidung fällt nicht immer leicht bei Immaru.

Unterhaltsam, aber auf Dauer zu nervig

Was sagt die Community zum frechen Geist? Leider nutzen sich die Sprüche von Immaru irgendwann ab und können richtig nervig werden.

Während man anfangs noch über seine Einlagen schmunzelte, kommt man dann, nach vielen Runs, an einen Punkt, wo man von seinen Voicelines genervt ist. Gefühlt kommen sie etwas zu oft.

Manche Spieler fragen sich sogar, ob Bungie es mit Immaru nicht ein bisschen übertreibt. Schließlich fällt es schwer, sich auf die Kämpfe und Quests des Halloween-Events zu konzentrieren, wenn Immaru mit einem “Wenn etwas dir den Kopf abreißt, lach ich mich tot“ um die Ecke kommt.

Der Hüter DominusTitus sieht es jedoch noch positiv: „Tatsächlich denke ich, er ist großartig. Es besteht keine Notwendigkeit, Frankensteins Monster zu holen, um ihn zu ersetzen.“

Und Personal_Ad_7897 findet: „Ja, er beleidigt dein Loadout und deine Mods. Aber er ist auf eine unterhaltsame Art und Weise nervig. Es wirkt nicht erzwungen oder wie schlechtes Schreiben, sondern ist lustig und spitzfindig, was zu seiner Charakterisierung passt.“

Andere dagegen sind bereits vollkommen am persönlichen Immaru-Limit angekommen und haben sogar sämtliche Voicelines im Spiel deswegen deaktiviert.

Grissy beispielsweise kann die Immaru-Begeisterung nicht verstehen und schreibt im Reddit: „Ich habe nie verstanden, warum andere Spieler ihn so sehr mögen. Ich verstehe, dass er als ein nerviger, selbstgefälliger Typ dargestellt werden soll, aber das gelingt ihm zu gut. Statt also im Spiel einen Charakter zu haben, dessen Hauptmerkmal „nervig“ ist, merke ich, dass ich einfach nur genervt bin. Es ist eine subtile Unterscheidung, aber eine wichtige. […] Ich habe ein und dieselbe Beleidigung vier Mal hintereinander gehört, und das alles innerhalb von 20 Sekunden. Das ist definitiv zu viel Immaru. […]“

Auch cralfie findet: „“Neo-Nerds“ wird schnell monoton und nervig, obwohl es mir gefällt, dass er die Dinge sagt, die wir alle unseren Teammates zurufen, wenn sie uns nicht hören können und eine Aktivität falsch machen.“

Technophilie dagegen ist schon am persönlichen Immaru-Limit: „Während der Season 22 habe ich es geliebt. Jetzt möchte ich ihn zermalmen und ihn in allen Realitäten für immer töten, weil er nicht die Klappe halten kann […]“

Aber wie man das auch sehen mag. xDiddle sieht die Sache entspannt: „Er ist ein bisschen nervig, ja. Aber das ist genau das, was mit seiner Charakterdarstellung bezweckt wird. Er ist gewissermaßen eine Art „Schulschläger“-Charakter. Manche mögen das vielleicht nicht, aber das bedeutet, dass es funktioniert hat.“

Immaru, der grenzenlos arrogante Geist von Savathûn, scheint neben dem Memento aus schwarzem Leder für manche tatsächlich das Beste am Halloween-Event 2023 in Destiny 2 zu sein.

Er bringt Hüter zum Schmunzeln, was gut ist, auch wenn er es manchmal etwas übertreibt und seine Sprüche auf Dauer etwas nerven können. Man sollte sich aber dennoch auf dem Weg durch das Event ruhig von seinen Sprüchen beleidigen lassen und sich an seinen boshaften Einlagen erfreuen.

Wie geht es euch mit Immaru? Ist er für euch ein gelungener Destiny 2-Charakter, von dem ihr euch gerne beleidigen lasst? Oder wünscht ihr euch, ihr könntet ihn in eine Box stecken und diese mit eurer Super verdampfen? Verratet es uns gerne in den Kommentaren.

