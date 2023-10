Destiny 2 leakt unbeabsichtigte Änderungen für Season 23, die wohl ein beliebtes Jäger-Exo auferstehen lassen

Das Midseason-Update in Destiny 2 brachte nicht nur geplante Änderungen ins Spiel. Es beinhaltete auch eine unabsichtliche Panne von Bungie, die einen Blick auf mögliche Exotische Buffs gewährte und die Wiederauferstehung eines der beliebtesten Jäger-Exos bedeuten könnte.

So wurde der ungewollte Leak enthüllt: Die Destiny 2-Community wurde kürzlich Zeuge einer unerwarteten Enthüllung, als Bungie versehentlich Informationen über Änderungen an einigen Rüstungs-Exotics preisgab.

Was zunächst als Fehler abgetan wurde, entpuppte sich inzwischen als unerwartetes und offiziell bestätigtes Geschenk für die Hüter sowie als vielversprechender Ausblick auf die kommende Season 23.

Die unfreiwillige Enthüllung wurde durch Light.gg enthüllt. Das System verfolgt die In-Game-Daten von Bungies API und stellte die unangekündigten Textanpassungen daher schnell fest.

Insgesamt sind von den potenziellen Änderungen und Buffs sechs Exotics betroffen. Davon allein vier für den Jäger.

So werden für die agilste Klasse, den Jäger, die „St4mp-F3R“, die „Galanor-Bruchstücke“, der „Himmlische Nachtfalke“ sowie die „Mechaniker Trickärmel“ überarbeitet.

Der Warlock erfährt Änderungen an seinem Exotic „Karnstein Armbinden“.

Der Titan kann eine Anpassung der „Synthozeps“-Arme erwarten.

MeinMMO gibt euch in diesem Artikel einen Überblick über die unabsichtlichen Leaks und listet die nun bekannt gewordenen Veränderungen der sechs Exotics auf.

Auch im Spiel gab es in Season 22 unerwartete Enthüllungen, wie ihr in diesem Video seht:

„Nette und dringend benötigte Jäger-Buffs“

Was genau ist durchgesickert? Die überraschenden Informationen sorgten bereits für reichlich Gesprächsstoff in der Destiny 2-Community. Die Hüter sind begierig darauf, zu erfahren, wie diese Veränderungen das Gameplay genau beeinflussen werden. Denn bislang existiert alles nur „auf dem Papier“ und kann noch nicht im Spiel ausprobiert werden.

Die Jäger in Destiny 2 sind hier besonders eifrig dabei, denn sowohl die St4mp-F3R als auch der „Himmlische Nachtfalken“-Helm werden mit den Änderungen wieder „ein bisschen Liebe bekommen“.

Das sind die neuen Beschreibungen der sechs Exotics:

St4mp-F3R (Jäger)

Erhöht das Sprint-Tempo sowie die Rutschweite und verbessert außerdem Hochsprung, Lenksprung und Dreifachsprung. Du erleidest in der Luft weniger Schaden von Kämpfern.

Was wird sich damit verändern? Wichtig ist hier die Bezeichnung „Kämpfer“. Dies würde bedeuten, dass der St4mpee-Buff nur für das PVE gilt und würde damit den PVP-Nerf dieses Exos nicht rückgängig machen. Dennoch muss man abwarten. Der Teil des Textes, der besagte, dass man Geschwindigkeit, Rutschdistanz und verbessertes Springen nur nutzen kann, wenn die Ausweichenergie voll ist, wurde entfernt.

Galanor-Bruchstücke (Jäger)

Wurfmesser-Todesstöße verringern die Abklingzeit der Super. Treffer und Todesstöße mit Klingenfeuer geben Super-Energie zurück, nachdem die Super endet.

Was wird sich damit verändern? Damit sind einige Spieler, wie ElizasAdventures, bereits jetzt „höllisch glücklich“. Diese Änderungen könnte dafür sorgen, dass man sein Klingenfeuer noch häufiger spammen kann, auch wenn die grundsätzliche Rückgewinnung von Superenergie auf 50 % bestehen bleibt.

Himmlischer Nachtfalke (Jäger)

Präzisions-Todesstöße verringern die Abklingzeit der Super. Modifiziert Goldene Kanone so, dass sie einen Einzelschuss mit hohem Schaden abfeuert. Durch den Schuss getroffene Ziele geben Super-Energie und explodieren.

Himmlischer Nachtfalke (Jäger)

Was wird sich damit verändern? Anstelle von Nahkampf-Kills müssen also ab Season 23 präzise Todesstöße ausgeführt werden, um die Abklingzeit der Super zu verringern. Fans von Scharfschützengewehren wird das freuen. Zum ultimativen Bosskiller aus alten Zeiten wird das Exo damit aber dennoch nicht. Auch seine Rückgewinnung von Superenergie ist beschränkt – aktuell 33 %.

Mechaniker Trickärmel (Jäger)

Erhöht die Effektivität in der Luft, das Handhabungstempo sowie das Nachladetempo der Pistole. Wenn ihr kritisch verwundet seid und zu einer Pistole wechselt, wird sie nachgeladen und verursacht mehr Schaden. Während ihr Effekt aktiv ist, laden Pistolen-Todesstöße die Waffe nach und verlängern die Dauer des Effekts.

Mechaniker Trickärmel (Jäger)

Was wird sich damit verändern? Hier könnten so einige Exo-Pistolen bald äußerst relevant werden. Denn, wenn beispielsweise der Buff-Timer des Exos unendlich erneuert werden kann, werden Waffen-Exos wie „Des Teufels Ruin“, „Unbefugter“ sowie „Rattenkönig“ gute Optionen sein. Das würde den Einsatz dieses Exo zum ersten Mal seit der Veröffentlichung von Destiny 2 sinnvoll machen.

Synthozeps (Titan)

Ihr erhaltet erhöhten Nahkampf- und Super-Schaden sowie verbesserte Waffen-Handhabung und ein erhöhtes Nachladetempo, wenn ihr umzingelt seid.

Synthozeps (Titan)

Was wird sich damit verändern? Diese Änderungen am Titanen-Exo hatte Bungie bereits im „Diese Woche in Destiny“-Blog (TWiD) am 14.09. preisgegeben.

Hier teilte man mit, dass man die zusätzliche Nahkampf-Ausholreichweite entfernt und um das zu kompensieren, die Waffen-Handhabung und das Nachladetempo verbessert, wenn ihr umzingelt seid. Dabei wird auch ein Teil des Nerfs bei Glefen-Nahkampfschaden zurückgenommen. Eingefleischte PVE-Synthos-Benutzer könnten damit ganz zufrieden sein.

Karnstein Armbinden (Warlock)

Nahkampf-Todesstöße und Finisher gewähren sofort Heilung und für kurze Zeit Wiederherstellung.

Karnstein Armbinden (Warlock)

Was wird sich damit verändern? Zuletzt haben viele Warlock-Spieler dieses Exotik in Kombination mit Glefen oder für Solo-Runs verwendet. Sollte sich also herausstellen, dass es ab Season 23 mit Wiederherstellung gestapelt werden kann, wird es in Zukunft wahrscheinlich noch öfter bei den Hütern zum Einsatz kommen.

Bungie bestätigt die Exo-Leaks und verspricht mehr

So hat Bungie auf den eigenen Leak reagiert: Einige Spieler mutmaßten, dass diese Informationen vielleicht absichtlich statt versehentlich geleakt wurden, um ein frühes Feedback darauf zu bekommen. Ob dem wirklich so ist, lässt sich aber nur vermuten.

Bungie selbst hat sich dazu nicht geäußert, aber inzwischen die vorzeitige Veröffentlichung bestätigt. In dieser Ankündigung wurde auch darauf hingewiesen, dass sich im Laufe der Entwicklung noch Änderungen ergeben können.

So teilte man via Twitter/ X mit:

Einige Änderungen an den Exotischen Rüstungen, die in Saison 23 kommen werden, wurden früher als erwartet gezeigt, und wir möchten uns einen Moment Zeit nehmen, um einige Dinge zu klären: Was bisher gezeigt wurde, ist nicht der volle Umfang der Exotischen Rüstungs- und Anpassungsänderungen, die in der nächsten Saison kommen. Die unbeabsichtigte Vorschau ist nur ein kleiner Teil der umfassenderen Anpassungen, die für alle Klassen in Arbeit sind, und auf die wir uns freuen, sie bald zu teilen. Obwohl die Beschreibungen einiger der Exotischen Rüstungen aktualisiert wurden, werden sie weiterhin funktionieren wie mit dem Update 7.2.5 bis zum Beginn von Saison 23. […] schrieb Bungie via Twitter/X

Die Destiny 2-Community wird also gespannt auf weitere Informationen warten und sich darauf vorbereiten, die potenziellen exotischen Buffs selbst zu erleben und auszuprobieren.

Was haltet ihr von der unfreiwilligen Vorschau auf die kommenden Exo-Anpassungen? Und welche davon hat für euch das größte Potenzial? Verratet es uns gerne direkt in den Kommentaren.

