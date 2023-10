Destiny 2 bringt wichtigen Nerf fürs PvP, doch Spieler fürchten, dass er auch das PvE “ruiniert”

Im jüngsten „This-Week-at-Destiny“ teilte Destiny 2 einige Änderungen mit. Darunter auch ein PvP-Nerf, der nicht nur die PvP-Spieler betrifft, sondern auch das PvE-Erlebnis stark beeinflussen könnte, wie einige Spieler befürchten. Die Community ist dementsprechend in Aufruhr und die Diskussionen über die bevorstehenden Änderungen reißen nicht ab. MeinMMO sagt euch warum.

Um welchen umstrittenen Nerf geht es? In Season 22 steht bald der große Midseason-Patch 7.2.5 an und deswegen teilte Bungie den Spielern im letzten „This-Week-at-Destiny“-Blogartikel bereits die ersten Änderungen mit.

Neben ein paar Änderungen an der Waffenbalance und dem Exo „Antaeus-Schutzausrüstung“ wird Bungie auch das Jäger-Exo „Ahamkaras Rückgrat“ wie folgt nerfen:

Die Bonus-Gesundheit der Lichtsensor-Minen-Granate wird von 100 auf 70 reduziert und der Bonus von 50 % Schadensresistenz wird komplett entfernt.

Granatenenergie wird zudem nur noch bei Fähigkeiten-Kills anstelle von Schaden durch Fähigkeiten bereitgestellt.

Damit möchte man die gesamte Bonusgranatenenergie von „Ahamkaras Rückgrat“ besser an andere Exotics im Spiel mit Fokus auf Solarfähigkeiten, wie Athrys‘ Umarmung oder Calibans Hand, anpassen.

Für einige Spieler geht der PvP-Nerf völlig in Ordnung. Doch der Nerf für das Exo gilt leider auch im PvE und das sollte, nach Meinung der Spieler, einfach nicht so sein.

„Bungie sollte ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie das tun“

Das sind die Befürchtungen der PvE-Spieler: Tatsächlich gibt es in Destiny 2 seit Längerem bereits eine Meta-Trennung zwischen den Sandboxen von PvE und PvP. Bungie hat zudem bereits einige Exotics für PvE und PvP getrennt ausbalanciert.

Ein PvP-Nerf hatte also keine Auswirkungen auf das PvE und das war auch gut so.

In diesem speziellen Fall scheint das aber nicht mehr der Fall zu sein und das schmeckt den Hütern überhaupt nicht. Eine der größten Sorgen der PvE-Spieler ist die mögliche Verschlechterung des PvE-Erlebnisses durch den PvP-Nerf. Dementsprechend machten sie sich im Reddit dazu Luft.

So kommentiert der Spieler neutral_B:

[„Ahamkaras Rückgrat“] benötigte einen Nerf für den PvP-Modus. Doch stattdessen hat Bungie es für PvE ruiniert und es nur für PvP noch schlimmer gemacht, aber trotzdem spielbar. Wenn dies nur ein PvP-Nerf gewesen wäre, würde ich sagen, dass dies auf dem richtigen Weg ist, aber es für PvE zu zerstören, ist unnötig. schreibt neutral_B via Reddit

Viele Spieler argumentieren auch, dass die beiden Spielmodi unterschiedliche Anforderungen und Dynamiken haben und daher auch weiterhin unterschiedlich behandelt werden sollten.

Darüber hinaus wird von der Community angeführt, dass nicht nur praktisch alle Beschwerden über dieses spezialisierte Exotic aus dem PvP kommen, sondern dass Bungie bei den geplanten Anpassungen nicht einmal auf die größten Beschwerden eingegangen ist. Nämlich den Schaden und den Explosionsradius des Exos. Dabei wäre es doch gerade der Explosionsradius, warum das Exo verwendet wird.

Die Lichtsensor-Mine verursachte 14 % erhöhten Explosionsschaden und erhöhte den Explosionsradius auf 14 Meter, was in vielen Fällen dazu führte, dass Gegner direkt getötet wurden oder nur noch sehr wenig Leben hatten.

Zudem wurden Spieler, die „Ahamkaras Rückgrat“ verwendeten, mit einer viel zu großen Menge an Energie belohnt, unabhängig davon, ob sie einen Kill erzielt haben oder nicht.

So hatte man sehr schnell seine nächste Lichtsensormine und konnte damit gleich dem nächsten Gegner auflauern.

Auch führten die Spieler an, dass Bungies Vergleich mit den beiden anderen Solar-Exotics, als Erklärung für die Anpassung hinken würde. Schließlich würde der Solar-Aspekt des Jägers „Mäh sie nieder“ ohnehin die volle Nahkampf-Rückerstattung bieten.

Und so resümiert der Spieler TheWanBeltran: „Sie hätten die Fähigkeitsregeneration in PvP durch die Granatengesundheit reduzieren können. Sie hätten nicht seine einzige Verwendung im PvE ruinieren müssen.[…]“

Wann kommt der Nerf ins Spiel? Das Update 7.2.5 soll in der Mitte von Season 22 ins Spiel kommen. Es könnte also schon am 17. Oktober 2023 in Kraft treten. Dann werden auch die neuen, niedrigeren Kosten für die Exotische Fokussierung bei Meister Rahool eingeführt.

Der Midseason-Patch wird dann genau zeigen, wie stark die Auswirkungen im Spiel tatsächlich sein werden und ob sich die Befürchtungen der Spieler tatsächlich bewahrheiten.

Was denkt ihr über die Entscheidung von Bungie, das Jäger-Exotic „Ahamkaras Rückgrat“ in Destiny 2 für PvP und PvE zu nerfen? Glaubt ihr, dass dies für beide Modi notwendig war oder man damit das PvE-Erlebnis unnötig beeinflusst? Schreibt eure Meinung gerne direkt in die Kommentare und diskutiert mit anderen Spielern.

