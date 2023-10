Destiny 2 steigt in künstliche Intelligenz ein, damit NPC-Gegner lernen und bald wie Spieler reagieren

In der aufregenden Welt der Videospiele ist Innovation der Schlüssel zum Erfolg. Und Bungie scheint mit Destiny 2 und neuen IPs in Zukunft die alten Grenzen der Spieleentwicklung sprengen zu wollen. Dafür setzt das Entwicklerstudio bei seinen Spielen stark auf künstliche Intelligenz, die sich wie echte Spieler “auf ihre Sinne verlassen” soll.

Das plant Bungie in Zukunft für seine Spiele: Künstliche Intelligenz wird immer wichtiger, und diese Entwicklung macht auch vor den Türen der Spieleentwickler nicht halt.

Bungie hat bereits im vergangenen Jahr sein Engagement im Bereich der künstlichen Intelligenz verstärkt und den Daten-Enthusiasten Ryan Valenza als „Director of Machine Learning“ eingestellt. Aber das war erst der Anfang.

Jüngste Stellenanzeigen deuten jetzt darauf hin, dass Bungie zukünftig auch intelligente KI-Gegner entwickeln will, die das Spielerlebnis radikal verändern könnten.

Mittels KI will man NPCs erschaffen, die reagieren und sich an Aktionen des Spielers anpassen.

Kampfbegegnungen sollen mithilfe von KI jedes Mal anders ablaufen. Vor allem, wenn Spieler öfters dieselbe Mission oder Aktivität spielen sollen.

Zudem sollen die KI-gesteuerten Charaktere in Bungies Spielen bald genauso reagieren wie echte Spieler.

Durch die Schaffung von NPCs, die intelligent lernen und sich anpassen können, könnte Bungie einen noch nie dagewesenen Grad an Immersion und Interaktivität für seine Spiele einbringen. Dies könnte letztendlich die Art und Weise, wie wir Spiele spielen, verändern und eine neue Ära des Spielens einläuten.

Destiny 2 könnte eine KI erhalten, die sich auf ihre Sinne verlässt

Ausschreibung verrät Bungies Pläne zur KI-Zukunft: Die jüngsten Stellenanzeigen von Bungie deuten darauf hin, dass man darauf abzielt, intelligente KI-Gegner zu entwickeln, die das Spielerlebnis in ihren Spielen radikal verändern werden.

So sucht Bungie derzeit beispielsweise einen „Destiny AI Designer“ und beschreibt den Job wie folgt:

Können Sie sich vorstellen, Charaktere zum Leben zu erwecken, die auf die Handlungen des Spielers reagieren, antworten und sich anpassen? Freuen Sie sich über die Vorstellung, dass Kampfbegegnungen jedes Mal unterschiedlich verlaufen können, wenn der Spieler dieselbe Mission übernimmt? Glauben Sie, dass KI-gesteuerte Charaktere sich genauso auf ihre Sinne verlassen sollten, wie es der Spieler tut? Wenn ja, könnten Sie der ideale Kandidat sein, um Bungies nächster KI-Designer zu werden. erklärt Bungie seine Vision für den Job des KI-Designers via Bungie Careers

Diese Zukunft soll nicht nur in Destiny 2 Realität werden. Auch für Marathon, die neueste IP von Bungie, will man den Spielern zukünftig systemische Begegnungen in einer lebenden Welt ermöglichen.

In Season 19 von Destiny 2 hatte man es bereits mit einer machthungrigen KI zu tun

Wie könnte dieses KI-Gameplay aussehen? Es ist schon lange ein Problem in Destiny 2, dass die immer gleichen Missionen für die Hüter schnell langweilig werden. Vor allem, wenn sie oft wiederholt werden müssen.

Zwar reagieren die PvE-Gegner in Destiny 2 schon jetzt recht individuell, indem sie auf bestimmte Aktionen mit entsprechenden Moves reagieren. Doch das ist für die Spieler trotzdem schnell zu durchschauen und damit auch vorherzusehen.

Will man also keine Kugelschwämme schaffen, an denen sich die Hüter im Loot-Shooter einfach nur ewig die Zähne ausbeißen, sind intelligentere Lösungen gefragt. Einzigartige und personalisierte Erlebnisse durch KI könnten daher für Bungie die Antwort für die Zukunft des Gamings sein und auch Destiny 2 die nötige Innovation geben.

Stellt euch vor, ihr betretet eine Mission in Destiny 2, und eure Entscheidungen beeinflussen nicht nur den Verlauf der Handlung, sondern auch das Verhalten der Gegner.

Jedes Mal, wenn ihr dieselbe Mission wiederholt, reagieren die NPCs anders, basierend auf euren früheren Interaktionen.

Damit könnte man sich bei keinem Run auf gleiche Abläufe verlassen und müsste immer voll bei der Sache sein, um diese erfolgreich abzuschließen.

Wie innovativ dieser Ansatz ist, hat auch Ubisoft erkannt. Der Entwickler arbeitet beispielsweise bereits mit KI-gesteuerten Tools wie „Ubisoft Ghostwriter“ für seine Spieleentwicklung. Diese soll Autoren helfen, NPC-Textzeilen zu schreiben und für vielfältigeres Geplauder von NPCs eingesetzt werden.

Was haltet ihr von der Idee, dass künstliche Intelligenz in Destiny 2 bald dazu verwendet werden könnte, um NPCs zu erstellen, die sich an eure Handlungen und Entscheidungen anpassen? Glaubt ihr, dass die Integration von KI das Spielerlebnis verbessern könnte? Dann hinterlasst uns gerne einen Kommentar, wir sind gespannt, eure Meinung dazu zu hören.

Aber nicht nur KI-Designer stellt Bungie ein. Auch Spieler aus der Community verstärken inzwischen die Entwicklerteams: Destiny 2 heuerte Spieler aus dem Forum reddit als neuen Waffenexperten an