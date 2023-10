Destiny 2 macht auf Blizzard: Heuerte Spieler mit viel Ahnung aus dem Forum als neuen Mitarbeiter an

Die Geschichte von Jeff Kaplan bei Blizzard ist legendär: Eigentlich ein gefürchteter Forentroll wurde Blizzard auf den etwa 30-jährigen Kaplan aufmerksam und gab ihm einen Job. Später sollte er WoW und Overwatch prägen. Bungie wandelt auf ähnlichen Spuren und hat einen Waffen-Experten für Destiny 2 direkt aus dem Forum reddit rekrutiert.

Wie war das damals bei Blizzard?

Die Geschichte ist mittlerweile legendär: Kaplan spielte um 2000 herum das Ur-MMORPG Everquest unter dem Namen „Tigole“: Er war ein Hardcore-Spieler, der im MMORPG mit seiner Gilde alles erreichte, aber sich in Forenposts gerne über die Schwächen und Probleme von Everquest ausließ.

Einer seiner Gildenmitglieder war Rob Pardo, einer der Gründer von Blizzard, der auf Kaplan aufmerksam wurde und ihm einen Job in der damals noch jungen Firma anbot.

Kaplan wurde in den 19 Jahren danach zu einem gefeierten Spiele-Designer bei Blizzard, er arbeitete an WoW und Overwatch und verließ später als einer der beliebtesten Mitarbeiter Blizzards die Firma.

Jeff Kaplan.

Destiny holt sich renommierten Waffen-Experten direkt aus dem Forum

So hat ein Experte einen Job bei Destiny gefunden: In der Urzeit von Bungie machte der Content-Creator Mercules mit langen Postings zu Waffen auf sich aufmerksam. Er erarbeitete sich einen Ruf als der größte Experte im Fandom, was Waffen angeht.

Wir haben die Meinung von Mercules zu Waffen auf MeinMMO häufig zitiert, gerade um das Jahr 2017 herum, bezogen wir uns immer wieder auf Mercules, wenn es galt, komplexe Mechaniken im chronisch unter-erklärten Destiny aufzuschlüsseln, etwa die Mobilität.

Im Gegensatz zu Kaplan, der zwar auch mit Leistung überzeugte, aber mit rauen Troll-Posts auffiel, pflegte Mercules einen deutlich gemäßigteren Ton. Bereits 2019 wurde Bungie auf Mercules aufmerksam, zusammen mit YouTuber Holtzmann heuerte Bungie ihn als Berater und Experte an, damals aber nur für einen begrenzten Zeitraum.

Im März 2022 verkündete Merucules schließlich stolz, er habe heute seinen 1. Job als Associate Weapon Designer bei Bungie. Mit der Festanstellung sei ein Traum in Erfüllung gegangen.

Seitdem meldet er sich auf Social Media und in Interviews häufig zu Wort, wenn’s um das Themen Waffen geht, wie zuletzt bei der Necrochasm.

Im Subreddit zu Destiny geboren und aufgewachsen

Wie hat er den Job bekommen? Mercules sagt (via reddit), auch bei ihm hat ein Forum eine große Rolle gespielt. Er habe auf reddit seine Waffen-Analysen gepostet und jemand bei Bungie sei auf ihn aufmerksam geworden und habe ihn empfohlen.

Im Rückblick sagt er: Er sei im Subreddit zu Destiny geboren worden und wurde da geformt. Er hoffe jetzt, die Fans stolz zu machen.

Schon in der Vergangenheit, im Jahr 2015, hatte sich Bungie bei reddit bedient (via gamerant): Community-Manager Cosmo hat das reddit ursprünglich gegründet. An den aktuell so schwierigen Verhältnissen zwischen Bungie und der Community hat das bislang aber nichts geändert.

Bei Bungie ist das Verhältnis zur Community stark geschädigt, seit einzelne Mitglieder der Spielerschaft sich im Ton vergriffen und sogar Morddrohungen gegen einzelne Mitarbeiter und ihre Familie aussprachen. Das ließ man sich bei Bungie nicht gefallen und hat die Kommunikation seitdem stark eingeschränkt:

