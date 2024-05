Eine Subklasse in Destiny 2 macht euch zum Superman oder Anime-Helden, doch sie ist viel zu schwach

In Destiny 2 können Hüter neben drei Hauptklassen auch ein dazugehöriges Element wählen – die Subklassen. Jede Subklasse ist einzigartig und während viele von ihnen mächtig sind, ist eine davon ziemlich schwach. Wir zeigen euch, warum.

Welche Subklasse ist schwach? In Destiny 2 gibt es nur eine Subklasse, die euch wie Superman fliegen oder wie Son Goku Laser feuern lässt und das ist die Arkus-Klasse.

Das einst mächtige Element der Hüter wandelt derzeit im Schatten der anderen Klassen und obwohl Blitze und Schnelligkeit nützliche Effekte der Klasse sind, verzichten viele Hüter darauf. Sie rentiert sich derzeit in der Meta nicht und wer sie benutzt ist entweder ein leichtes Ziel für Adds oder macht viel zu wenig Schaden, doch woran liegt das?

Zum Gameplay-Trailer von „The Final Shape“ geht es hier entlang:

„Die Fähigkeiten schlagen ein wie eine nasse Nudel“

Warum ist Arkus so schwach? Spieler haben auf Reddit über Arkus gesprochen und sind zur Erkenntnis gekommen, dass die Subklasse viel zu schwach ist. Laut Adelyn_n, dem Ersteller des Threads, sollte Arkus mit „The Final Shape“ überarbeitet werden, um mit der kommenden Meta mithalten zu können und andere Fans stimmen ihm zu.

Reddit-User xCGxChief weiß, woher die Schwäche von Arkus kommt und sie liegt klar an der Tatsache, worauf Bungie den Fokus der Subklasse gelegt hat, nämlich im Nahkampf. Laut ihm: „Hat Ark das Problem, dass es sich (größtenteils) um eine Klasse handelt, die sich auf den Nahkampf konzentriert, und das in einem Spiel, in dem es nicht darum geht, große Ziele im Nahkampf anzugreifen.

Dank der PvP-Nerfs seines Winkels kann Thundercrash nicht einmal mehr direkt einschlagen. Das Stampfen des Bosses lässt euch entweder wegfliegen oder erzeugt brennenden Boden, der euch in die Nähe einer Schussreichweite bringt.“

Zudem fügen weitere User hinzu, dass Arkus auf Schnelligkeit setzt, doch der Klasse viele defensive Effekte fehlen, die im Nahkampf notwendig sind. Passt man als Hüter nicht auf, wird man meist mit einem Stampfer ins Jenseits befördert und darauf können viele Hüter verzichten. Reddit-User Atlld beschreibt die Arkus-Klasse passend: „die Fähigkeiten schlagen ein wie eine nasse Nudel“.

Als Warlock kann man dennoch seine Chaosspannung verwenden und der Jäger auf seinen Stab zurückgreifen, doch beide Ultis können durch viel bessere Alternativen im Bereich „Schaden“ oder „Support“ ausgetauscht werden. Dadurch wird die Klasse überflüssig.

Wie kann Arkus wieder stärker werden? Arkus muss grundlegend evaluiert werden, um herauszufinden, was dieses Element ausmacht. Sollte Bungie die Stärken der Arkus-Subklassen tatsächlich im Nahkampf sehen, müssen stärkere defensive Effekte und mehr Schaden implementiert werden, damit sich das eingegangene Risiko auch lohnt. In seinem jetzigen Stand lohnt sich die Klasse jedoch eher im Casual-Play oder in manchen Dämmerungen.

Empfindet ihr Arkus derzeit auch als relativ schwach im Vergleich zu den anderen Klassen? Lasst uns eure Kommentare dazu gerne wissen und diskutiert mit anderen Spielern darüber. Ein Hüter hat zudem erzählt, wie ihm Destiny 2 immer hilft, sich nicht allein zu fühlen.