Destiny 2: Prisma Fragmente freischalten – Alle Fundorte auf Deutsch

In Destiny 2 können Hüter mit „The Final Shape“ ihre neue Ulti „Prismatic“ oder „Prisma“ freischalten. Um jedoch viele Build-Möglichkeiten zu ermöglichen, brauchen Spieler alle Fragmente von Prisma. Wir zeigen euch deshalb alle Fundorte und wie ihr sie freischalten könnt.

Was sind Prisma Fragmente? Wie bei jeder Ulti in Destiny 2 könnt ihr mit den sogenannten Fragmenten euren Build anpassen. Fragmente geben euch Boni für Stats sowie Effekte, die euren Spielstil komplett verändern können. Um also eurem Build den letzten Feinschliff zu verpassen, ist es wichtig alle Fragmente freigeschaltet zu haben.

Auch die neue Prisma-Klasse für Hüter besitzt viele Fragmente und 15 davon müsst ihr euch zuerst verdienen. Wie ihr alle freischalten könnt, erfahrt ihr hier bei uns. Wir listen alle freischaltbaren Fragmente unter ihrem Namen auf. Ihr könnt mit unserem Verzeichnis also schnell zu dem Fragment springen, das ihr gerade sucht:

Facette der Tapferkeit

Fundort: Findet ihr in der Mission „Aufstieg“ in der Kampagne von „The Final Shape“.

Steigt den Berg hinauf und öffnet mit den Besessenenkugeln die Barrieren der Dunkelheit. Im Laufe eures Aufstiegs werdet ihr ein mit Schnee bedecktes Flugzeugwrack entdecken. Haltet euch nun rechts und springt auf das untere Wrackteil. Ihr findet das Fragment in einer goldenen Truhe im Wrackteil.

Springt runter in den zweiten Teil des Wracks

Facette der Segnung

Fundort: Findet ihr in der Mission „Dissens“ in der Kampagne von „The Final Shape“.

Folgt der Mission, bis ihr die Türe zum Tempel geöffnet habt. Die Truhe kann nicht verfehlt werden.

Facette der Hingabe

Fundort: Findet ihr in der Mission „Dissens“ in der Kampagne von „The Final Shape“.

Besiegt den Hohn-Boss in der Arena und startet die Phase, in der ihr fliehen müsst. Lauft nun auf die schwebenden Treppen und folgt dem mittleren Weg. Am Ende angelangt, befindet sich die nächste Truhe auf der rechten Seite eures Weges in einer Ecke.

Facette des Gleichgewichts

Fundort: Findet ihr in der Mission „Ikonoklasmus“ in der Kampagne von „The Final Shape“.

Besiegt dafür den Tormentor am Anfang der Mission. Habt ihr die Phase überstanden, spawnt die Kiste. Kann nicht verfehlt werden.

Facette der Aufopferung

Fundort: Findet ihr in der Mission „Ikonoklasmus“ in der Kampagne von „The Final Shape“.

Nachdem ihr den Oger besiegt habt und auf das große Konstrukt des Zeugen aufgestiegen seid, werdet ihr euch vor einer zerlegten Statue einer Kriegsbestie befinden. Haltet euch nun links und geht in den dunklen Raum

An der Statue vorbei nach links

In diesem Raum gibt es eine kleine Nische, in der ihr hinausspringen könnt. Die Nische ist mit einer kleinen Lampe markiert.

Das Licht markiert den Ort

Folgt der Nische, bis ihr in einen versteckten Raum gelangt. In diesem befindet sich das Fragment.

Facette der Anmut

Fundort: Findet ihr in einer Truhe hinter der Landezone „Die Verlorene Stadt“ – Schaltet dafür das Bleiche Herz als Patrouillen-Zone frei.

Ihr müsst hinter dem alten Turm aus Destiny 1 auf die Dächer gelangen, in der ihr aus eurer ersten Kampagnen-Mission gekommen seid. Sucht in der Umgebung nach drei Gegnern der Gräuel. Diese Omen müsst ihr besiegen, um die Prophezeite zu beschwören.

Besiegt dann die Prophezeite in der Mitte des Schauplatzes, um dann den Schlüssel „Erhabener Prisma-Schlüssel“ zu bekommen. Geht nun von der überwucherten Statue des Hüters nach links und haltet euch an diesem Weg – ihr werdet irgendwann das Symbol einer Kiste erkennen. Dort könnt ihr mit eurem neuen Schlüssel die Kiste öffnen.

Facette der Behebung

Fundort: Findet ihr in einer Truhe hinter der Landezone „Die Verlorene Stadt“ – Schaltet dafür das Bleiche Herz als Patrouillen-Zone frei.

Für diese Kiste müsst ihr vier verlorene Geister aufsammeln. Diese befinden sich hinter der Landezone „Die Verlorene Stadt“. Folgt dem Weg von dort, wo ihr durch eure erste Mission hergekommen seid und sucht den Bazar. Den ersten Geist findet ihr an einer roten Stange in der Nähe eines großen Baums.

Geist Nr. 1

Der zweite Geist befindet sich außerhalb des Bazars in der Nähe eines Abgrunds. Nutzt die Treppen vor dem Abgrund, um eine Etage tiefer zu gelangen. Der Geist sitzt neben den Kisten der Neuen Monarchie.

Geist Nr. 2

Den dritten Geist findet ihr, nachdem ihr den Abgrund überschritten habt und den Weg durch die Mauer genommen habt. Lauft weiter, bis ihr die Mauer verlassen habt. Direkt über der Türe der Mauer findet ihr den Geist auf der Metallkonstruktion.

Geist Nr. 3

Den letzten Geist findet ihr weiter Richtung Küste auf der Maschine des Sprechers. Sie sitzt auf dem Mechanismus.

Geist Nr. 4

Habt ihr alle gesammelt, müsst ihr nur noch an die Küste und Gegner besiegen. Habt ihr alle besiegt, erhaltet ihr den Schlüssel „Überwucherter Prisma-Schlüssel“ den ihr gleich in der Nähe bei eurer Kiste einlösen könnt.

Facette der Gerechtigkeit

Fundort: Findet ihr in einer Truhe nach der Landezone „Der Absatz“ in „Die Lichtbrechung“ – Schaltet dafür das Bleiche Herz als Patrouillen-Zone frei.

Um dieses Fragment zu erlangen, müsst ihr in „Die Lichtbrechung“ ein Rätsel mit Solar-Kristallen und Scharrunen absolvieren. Das Rätsel lässt sich auch Solo abschließen, doch um keine Zeit zu verlieren solltet ihr es lieber im Duo absolvieren.

Das Rätsel ist einfach: Hinter der Truhe befinden sich drei angekettete Scharrunen. Diese müsst ihr jetzt aktivieren. Um sie zu aktivieren, muss einer auf die höhere Etage und drei Solar-Kristalle in drei verschiedene Becken platzieren. Nur der zweite Spieler, der sich auf der unteren Etage befindet, weiß jedoch, welches Becken das richtige Symbol trägt. Einer muss also ansagen, während der andere die Kristalle platziert.

Habt ihr alle drei Siegel gebrochen, müsst ihr viele Gegner und Bosse besiegen. Nach dem Kampf erhaltet ihr den Schlüssel „Lichtbrecher Prisma-Schlüssel“. Mit diesem könnt ihr die Truhe öffnen.

Facette der Herrschaft

Fundort: Findet ihr in einer Truhe vor der Landezone „Die Sackgasse“ in „Die Kluft“ – Schaltet dafür das Bleiche Herz als Patrouillen-Zone frei.

Bahnt euch euren Weg in die Mauer, bis ihr eine verschlossene goldene Truhe gefunden habt. Um diese zu öffnen, müsst ihr in einem geheimen Raum links von der Truhe Maschinen mit Elementarladungen ausstatten.

Um die Maschinen vom Eis zu befreien, müsst ihr mit einer Versengungswaffe drauf schießen. Sind diese freigeschossen, gilt es, sie aufzuladen. Dazu müsst ihr Elementarladungen an verschiedenen Orten finden und diese in die Maschinen deponieren. Jedes Element bietet aber eine unterschiedliche Art an Energiemenge an:

Arkus: 2 Energie

Solar: 3 Energie

Leere: 4 Energie

Die Energieladungen findet ihr in der Mauer wild verstreut und in Eisklumpen gehüllt. Diese müsst ihr auch mit eurer Versengungswaffe freischießen. Habt ihr die Maschinen aufgeladen, erscheint erneut ein Boss der Gräuel. Besiegt diesen, erhaltet den Schlüssel „Gespaltener Prisma-Schlüssel“ und öffnet so die Truhe.

Facette des Widerstands

Fundort: Findet ihr in einer Truhe nach der Landezone „Die Sackgasse“ in „Die Überschreitung“ – Schaltet dafür das Bleiche Herz als Patrouillen-Zone frei.

Folgt dem Weg durch die Sackgasse zum Schloss des Zeugen, bis ihr an dem Punkt angelangt seid, indem sich eine Hüter-Statue in der Mitte des Ortes befindet, der aufgespießt wird. Geht nun nach links an einem magentafarbenen Stein in eine Höhle hinein.

Folgt dem Pfeil in die Höhle

In dieser Höhle müsst ihr nun Kruxe der Dunkelheit anschießen, um von der Dunkelheit geschützt zu sein. Jetzt geht ihr in die Höhle und aktiviert die Mechanik. Ihr müsst nun die Gegner „Seele des Leidens“ vernichten, doch dafür müsst ihr die „Augen des Leidens“ zerstören, damit die Seelen ihr Schild verlieren.

Habt ihr das dreimal gemacht, erscheint ein Boss. Besiegt den Boss, erhaltet den Schlüssel „Überschreitender Prisma-Schlüssel“ und öffnet die Truhe vor euch.

Facette des Erwachens

Fundort: Findet ihr in einer Truhe nach der Landezone „Der Absatz“ in „Die Lichtbrechung“ – Schaltet dafür das Bleiche Herz als Patrouillen-Zone frei. Ihr benötigt zudem den Schlüssel „Erinnerung: Lichtbrechung“, die ihr durch die Zysten-Missionen von Mica-10 bekommt. Die Truhe befindet sich auf einem großen Baum.

Der markierte Ort zeigt die Truhe an

Facette der Dominanz

Fundort: Findet ihr in einer Truhe nach der Landezone „Die Blüte“ in „Die Abgeschiedenheit“ – Schaltet dafür das Bleiche Herz als Patrouillen-Zone frei. Ihr benötigt zudem den Schlüssel „Erinnerung: Die Abgeschiedenheit des Lichts“, die ihr durch die Zysten-Missionen von Mica-10 bekommt. Die Truhe befindet sich in der Nähe eines Wasserfalls in der Umgebung, in der auch die Hütte von Zavala steht.

Der markierte Ort zeigt die Truhe an

Facette der Großzügigkeit

Fundort: Findet ihr in einer Truhe in der Landezone „Die Blüte“ – Schaltet dafür das Bleiche Herz als Patrouillen-Zone frei. Ihr benötigt zudem den Schlüssel „Erinnerung: Blühendes Licht“, die ihr durch die Zysten-Missionen von Mica-10 bekommt. Die Truhe befindet ihr in den Wurzeln des Baums der Silberflügel.

Der markierte Ort zeigt die Truhe an

Facette der Ehre

Fundort: Findet ihr in einer Truhe vor der Landezone „Die Sackgasse“ in „Die Kluft“ – Schaltet dafür das Bleiche Herz als Patrouillen-Zone frei. Ihr benötigt zudem den Schlüssel „Erinnerung: Kluftige Dunkelheit“, die ihr durch die Truhen der Dunkelheit bekommt. Die Truhe befindet sich am Gipfel des Berges auf der vereisten Mauer an einer Plattform.

Der markierte Ort zeigt die Truhe an

Facette der Einsamkeit

Fundort: Findet ihr in einer Truhe in der Landezone „Die Sackgasse“ – Schaltet dafür das Bleiche Herz als Patrouillen-Zone frei. Ihr benötigt zudem den Schlüssel „Erinnerung: Ausweglose Dunkelheit“, die ihr durch die Truhen der Dunkelheit bekommt. Die Truhe am Ende des Gebiets auf der linken Seite an einem Vorsprung.

Der markierte Ort zeigt die Truhe an

Muss ich die Fragmente auch bei meinen anderen Charakteren sammeln? Nein. Alle Fragmente, die ihr bei eurem Main-Char freigeschaltet habt, sind auch bei euren Zweit- und Dritt-Charakteren freigeschaltet. Ihr müsst diese also nicht nochmal suchen.

Das waren alle Fragmente, die ihr in Destiny 2 für den Prisma-Fokus sammeln könnt. Habt ihr alle ergattern können oder fehlen euch noch einige? Solltet ihr wissen wollen, wie ihr an die neuen Exo-Rüstungen aus „The Final Shape“ gelangt, haben wir den passenden Guide: Destiny 2: So bekommt ihr alle neuen Exo-Rüstungen aus The Final Shape