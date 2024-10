Fans stellen Theorie auf, weshalb sie im neuen Dungeon von Destiny 2 miesen Loot bekommen – Bungie klärt auf

Ihr zockt in Destiny 2 den neuen Dungeon „Vespers Host“ rauf und runter und bekommt einfach nicht den God-Roll für eure gewünschte Waffe? Damit seid ihr nicht allein. Viele Fans gehen sogar so weit, Verschwörungstheorien aufzustellen und glauben, Bungie würde das System absichtlich manipulieren, um euch zum Farmen zu zwingen, doch nun haben die Entwickler das Problem aufgeklärt.

Worüber beschweren sich Fans? Es geht um die Perks, die man auf den neuen Waffen vom Dungeon „Verspers Host“ bekommen kann. Diese Waffen besitzen keine Baupläne und lassen sich somit leider nicht in der Eklave bauen. Fans sind also auf ihr Loot-Glück angewiesen und müssen stundenlang für ihren God-Roll grinden.

Manche Hüter gehen jetzt so weit, Verschwörungstheorien aufzustellen. Laut dem X-Post von JpDeathBlade sollen einige Perks gewichtet sein, die so dann eure Rolls aus den jeweiligen Drops beeinflussen können. Das heißt, es soll viel schwieriger sein den God-Roll zu ergattern, den viele haben wollen.

Der Global Community Lead von Bungie, dmg04, hat die Diskussionen auf X und Reddit genau beobachtet und ist nun eingeschritten, um den Fans Klarheit zu geben, ob es sich hierbei um einen Bug, ein verstecktes System von Bungie oder etwas Ähnliches handelt.

Keine Manipulation, euer RNG ist einfach nur mies

Was hat sich herausgestellt? Der offizielle Reddit-Account von Destiny 2 hat mit dem Sandbox-Team intern gesprochen und es gefragt, ob ein solches System in Destiny 2 implementiert wurde. Das Team stellte nach ihrer Recherche klar, dass ein solches System nicht für Legendäre Waffen existiere. Es soll ein Fokussierungssystem für Exotische Klassenitems in Arbeit sein, doch das hat nichts mit der derzeitigen Problematik zu tun.

dmg04 schritt dann in einem ähnlichen Reddit-Thread ein, indem das Problem weiter besprochen und die Antwort von Bungie diskutiert wurde. Laut dem Global Community Lead hat Bungie das Problem doppelt überprüft, bevor sie sich bei der Community gemeldet haben.

Das Team führt öfter stichprobenartig Prüfungen durch, um solche Bugs zu lokalisieren und auszumerzen. In diesem Falle wurde aber nichts gefunden, was darauf hindeutet, dass es ein Fehler ist. Laut dmg04 handelt es sich hierbei einfach um mieses RNG-Glück. Theorien über Destiny 2 sind gerne gesehen, doch er musste einschreiten, wenn Theorien in Fakten übergehen, die so nicht korrekt sind.

Was bemängeln Fans noch? Fans sind sich unsicher, ob sie Bungie glauben können. Spieler berichten über eine Lüge aus 2017, indem angeblich Bungie absichtlich XP-Punkte unterschlagen hat, um Fans länger zum Zocken zu animieren.

Sogar die Community überprüfte den Fall damals und stellte fest, dass etwas faul an der Sache sei. Später deklarierte Bungie den Fall als einen Bug und behob diesen. Ob man jetzt Bungie vertrauen kann, ist unklar und muss jeder für sich entscheiden.

Da diese und weitere Waffen ohnehin nicht gebaut werden könen zeigt klar, dass Bungie seine Spieler länger mit Grind an sich binden möchte, doch, ob der Plan aufgeht, ist eine andere Sache. Was haltet ihr von den Loot-Drops? Hattet ihr schon euren God-Roll oder farmt ihr noch? Teilt eure Erfahrungen gerne mit der Community. Mehr zu Destiny 2 findet ihr hier: Sony zieht jetzt das Creative Team von Destiny 2 zu sich – Braucht die Erfahrung von Bungie für neue MMOs bei PS5