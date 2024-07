Destiny 2: So bekommt ihr alle neuen Exo-Rüstungen aus The Final Shape

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Das waren alle Infos, die ihr wissen solltet, um an die neuen Rüstungen zu gelangen. Habt ihr alle schon ergattern können oder seid ihr noch dabei Rahool aufzuleveln? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren! Jahr 11 könnte die Spieler von Destiny 2 endlich aus dem Sonnensystem befreien

Gibt es noch eine andere Methode? Um an die neuen Exos von „The Final Shape“ zu gelangen, könnt ihr zudem noch neben Rahool auch die neue Kampagne auf der heroischen Schwierigkeit abschließen. Am Ende habt ihr für eure ausgewählte Klasse dann garantiert die Wahl zwischen einem der neuen Exo-Rüstungen aus der Erweiterung.

Wie level ich schnell Rahool? Tatsächlich könnt ihr ihn nur schnell aufleveln, wenn ihr bei ihm Exotische Engramme dekodiert. Diese bekommt ihr zufällig aus der Welt gedroppt oder könnt sie gezielt in Verlorene Sektoren farmen. Mehr als das gibt es jedoch nicht, ihr müsst also zwangsläufig Engramme sammeln und diese bei ihm einlösen – Beutezüge zum Einlösen gibt es nicht.

Destiny 2 hat mit „The Final Shape“ vieles überarbeitet, auch die Möglichkeit, wie ihr an die neuen Exo-Rüstungen herankommt. Wir zeigen euch, wie ihr ab sofort an eure neuen Exo-Rüstungen rankommen könnt.

