Destiny 2: Verlorene Sektoren – Alle Fundorte und Eingänge 2022

In Destiny 2 gibt es unzählige Verlorene Sektoren, die Spieler auf ihrer Reise quer durch die vielen planetarischen Standorte besuchen können. Wir zeigen euch alle Eingänge der Lost Sectors in 2022.

Was sind Verlorene Sektoren? Wie der Name schon sagt, sind Verlorene Sektoren, Orte, die der Vorhut aus ihren Händen entglitten sind. Gegner haben diese Orte, meist verwinkelte Verstecke, erobert und es obliegt den Hütern diese erneut zurückzuerobern.

Die Sektoren, sofern ihr sie gefunden habt, bestehen aus einer kleinen Laufpassage, gespickt mit Feinden und Fallen. Habt ihr diese leichten Gegner besiegt, müsst ihr den Boss des Sektors erledigen.

Nach seinem Ableben erhaltet ihr auf der linken Seite eures Bildschirms die Einblendung, dass ihr einen Code für die Beutetruhe erlangt habt. Nun könnt ihr die Truhe öffnen und der Sektor gilt somit als zurückerobert. Ihr könnt den Sektor so oft ihr möchtet wiederholen.

Wozu brauche ich sie? Im Grunde sind Verlorene Sektoren, rudimentäre Überbleibsel aus vergangenen DLCs, die euch nicht wirklich guten Loot bescheren. Doch Bungie fügte zwei neue Schwierigkeitsstufen hinzu, die es euch ermöglichen fokussiert exotische Rüstung zu farmen:

Legendär

Großmeister

Ihr erhaltet in härteren Schwierigkeitsstufen eine höhere Chance, eines der Exos zu erhalten. Welches gerade aktiv ist, kann man dabei jeweils auf der Karte einsehen.

So sehen die neuen und schwierigeren Verlorenen Sektoren aus

Dabei sind die Ausrüstungsarten – Bein-, Brust-, Arm- und Kopfschutz gemeint. Diese rotieren pro Tag mit dem derzeit aktiven Sektor durch. Ihr habt also jeden Tag einen neuen Sektor vor euch, der euch verschiedene Ausrüstungsarten zum Jagen bietet.

Spieler nutzen und farmen die Sektoren, um sich vor allem die neuen Season-Exos schnell zu sichern, da diese sich derzeit nur durch die besonders schweren Verlorenen Sektoren ergattern lassen.

Wichtig: Auch wenn ihr die Sektoren nicht nur allein, sondern auch im 2er- oder 3er-Einsatztrupp absolvieren könnt, bekommt ihr eines der neuen Rüstungsexotics nur, wenn ihr den jeweiligen Lost Sektor solo spielt. Hier werdet ihr dann auch auf die berüchtigten Champions treffen.

Woran erkenne ich Verlorene Sektoren? Verlorene Sektoren sind oft gut versteckt und schwer zu finden. Trotz des glyphenartigen Symbols auf eurer Karte ist es manchmal schwer, dann auch vor Ort die richtige Position des Eingangs zu finden. Vor allem, wenn man sich noch nicht gut auskennt.

So sieht das Symbol neben es Eingangs aus

Deshalb hat Bungie vor jedem Eingang eines Lost Sectors ein großes Symbol an der Wand oder eines Felsens in der Nähe des Verstecks aufgepinselt. Dieses befindet sich immer sehr nahe am Eingang. Sobald ihr den Sektor entdeckt habt, wird das Symbol stärker hervorgehoben und der Name des Sektors dauerhaft angezeigt.

Alle Verlorenen Sektoren in der ETZ – Fundorte

Die Youtuber HarryNinetyFour, PunchNshoot und Speer Gaming führen Euch in ihren Videos zu den Fundorten aller Lost Sectors auf in den verschiedenen Welten von Destiny 2.

Wichtig: In eckigen Klammern findet Ihr zunächst die Zeitangabe, gefolgt von der Region (gefettet) und dem deutschen Namen des jeweiligen Sektors. Abschließend gibt es in runden Klammern die englischen Original-Namen der Sektoren.

In diesem Video sind die Verlorenen Sektoren der ETZ auf der Erde. Wir geben die Zeiten darunter an:

[0:05] Trostland – Witwenweg (Widows Walk)

– Witwenweg (Widows Walk) [0:54] Trostland – Atrium (Atrium)

– Atrium (Atrium) [1:47] Trostland – Endstation Ost (Terminus East)

– Endstation Ost (Terminus East) [2:29] Stadtrand – Plündererbau (Scavenger’s Den)

– Plündererbau (Scavenger’s Den) [3:29] Stadtrand – Der Abfluss (The Drain)

– Der Abfluss (The Drain) [4:36] Stadtrand – Flüsterfall (Whispered Falls)

– Flüsterfall (Whispered Falls) [5:36] Gewundene Bucht – Das Weinen (The Weep)

– Das Weinen (The Weep) [6:29] Stützpunkt Hades – Pfadfinder-Crash (Pathfinder’s Crash)

– Pfadfinder-Crash (Pathfinder’s Crash) [7:14] Stützpunkt Hades – Ausgrabungsstätte XII (Excavation Site XII)

– Ausgrabungsstätte XII (Excavation Site XII) [8:00] Stützpunkt Hades – Der Schacht (The Pit)

– Der Schacht (The Pit) [8:39] Versunkenen Inseln – Der Steinbruch (The Quarry)

– Der Steinbruch (The Quarry) [9:35] Versunkenen Inseln – Skydock IV (Skydock IV)

– Skydock IV (Skydock IV) [10:37] Die Schlucht – Geflutetes Chasma (Flooded Chasm)

– Geflutetes Chasma (Flooded Chasm) [11:34] Der Schlamm – Schaft 13 (Shaft 13)

– Schaft 13 (Shaft 13) [12:29] Der Schlamm – Geweihte Bucht (Hallowed Grove)

– Geweihte Bucht (Hallowed Grove) [13:20] Der Schlamm – Kaverne der Seelen (Cavern Of Souls)

Alle Verlorenen Sektoren auf Nessus – Fundorte

Das sind die Lost Sectors auf Nessus:

[0:05] Exodus Black – Das Rift (The Rift)

– Das Rift (The Rift) [1:03] Die Zisterne – Der Konflux (The Conflux)

– Der Konflux (The Conflux) [1:54] Lichtung der Echos – Die Aasgrube (The Carrion Pit)

– Die Aasgrube (The Carrion Pit) [2:48] Artefaktsaum – Die Planetenmaschine (The Orrery)

– Die Planetenmaschine (The Orrery) [3:54] Die Wirrnis – Alter Schlupfwinkel (Ancient’s Haunt)

Alle Verlorenen Sektoren in der Träumenden Stadt – die Fundorte

Hier findet Ihr die drei Sektoren der Träumenden Stadt aus Forsaken:

[0:40] Divalianische Nebel – Küste der versunkenen Wünsche (Bay of Drowned Wishes)

– Küste der versunkenen Wünsche (Bay of Drowned Wishes) [1:27] Rheasilvia – Sternenlichtkammer (Chamber of Starlight)

– Sternenlichtkammer (Chamber of Starlight) [2:55] Das Ufer – Aphels Ruhestätte (Aphelion’s Rest)

Alle Verlorenen Sektoren auf dem Kosmodrom – Fundorte

Das sind die Lost Sectors auf dem Kosmodrom:

[0:05] Die Kluft – Exodus Garten 2A (Exodus Garden 2A)

– Exodus Garten 2A (Exodus Garden 2A) [1:44] Vergessene Küste – Veles-Labyrinth (Veles Labyrinth)

Alle Verlorenen Sektoren auf dem Mond – Fundorte

Das sind die Lost Sectors auf dem Mond:

[0:40] Anker des Lichts – K1-Kommunion (K1 Communion)

– K1-Kommunion (K1 Communion) [2:15] Schützenlinie – K1-Logistik (K1 Logistics)

– K1-Logistik (K1 Logistics) [3:40] Höllenschlund – K1-Crew-Quartiere (K1 Crew Quarters)

– K1-Crew-Quartiere (K1 Crew Quarters) [5:20] Hafen der Sorgen – K1-Offenbarung (K1 Revelations)

Alle Verlorenen Sektoren auf Europa – Fundorte

Das sind die Lost Sectors auf Europa:

[0:05] Cadmus-Bergkamm – Verderben (Perdition)

– Verderben (Perdition) [1:41] Eventide-Ruinen – Bunker E15 (Bunker E15)

– Bunker E15 (Bunker E15) [3:56] Asterion-Abgrund – Verborgene Leere (Concealed Void)

Alle Verlorenen Sektoren in Savathûns Thronwelt – Fundorte

Das sind die Lost Sectors in der Thronwelt:

[0:05] Morast – Extraktion (Extraction)

– Extraktion (Extraction) [1:12] Miasma – Metamorphose (Metamorphosis)

– Metamorphose (Metamorphosis) [2:24] Fluoreszierender Kanal – Grabstätte (Sepulcher)

Das waren alle aktiven Sektoren, die ihr momentan ansteuern könnt. Sollten sich weitere im Laufe der Zeit hinzugesellen oder sogar verschwinden, werden wir diesen Beitrag für euch aktualisieren und mit neuen Informationen stetig füttern, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid.

Was haltet ihr von den Verlorenen Sektoren? Haben sie für euch mehr an Relevanz gewonnen, seit dem sie euch Exos liefern können? Oder farmt ihr gar keine Exos und ihr findet dennoch, dass die Sektoren Ballast sind? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr dazu steht!