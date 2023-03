Destiny 2 verschiebt beliebtes PvP-Event, weil Hüter gerade unsichtbar sind

Hüter aus Destiny 2 tarnen sich derzeit ungewollt im PvP als Bewohner von Neomuna. Genau wie diese sind auch die Spieler ausschließlich im PvP, nur noch silbrig-glänzende Schatten ihrer selbst. Bungie kennt den Fehler und hat nun sowohl einen Fix als auch Terminverschiebungen verkündet. MeinMMO sorgt dafür, das ihr up to date seid.

Welches Problem besteht gerade in Destiny 2? Normalerweise finden es Hüter in Destiny 2 cool, unsichtbar zu sein. Gegner lassen sich so in die Irre führen und man kommt von mancher kritischen Situation wieder weg.

Allerdings macht Unsichtbarkeit weniger Spaß, wenn plötzlich in einem PvP-Match fast alle Hüter – auch die Gegner – unsichtbar sind. Genau das ist aber aktuell der Fall und das ist keine Solidarität der Hüter gegenüber den Bewohnern von Neomuna.

Meist passiert es nach ein paar PvP-Matches, in denen man von anderen Hütern über das neue Wertschätzungs-System gelobt wurde oder selbst den Wertschätzungs-Tab geöffnet hat.

Sowohl die Gegner als auch die meisten Mitspieler sind plötzlich nur noch gläserne Kumpels im PvP, die kaum zu sehen sind und noch schwieriger zu treffen.

In manchen Fällen kann auch das eigene Fadenkreuz verschwinden oder sogar die komplette Waffe unsichtbar werden.

Wie sie sehen, sehen sie nix!

Tipp für die Bewertungen: Ihr könnt auf zwei Arten bewerten. Einmal direkt über die im Bild gezeigte Übersichtsseite. Oder ihr klickt oben rechts direkt auf “Vollständige Ergebnisse”. Unser Eindruck ist, dass der Unsichtbarkeits-Fehler bei der zweiten Methode nicht ganz so häufig vorkommt. Probiert es gerne aus und berichtet uns.

Verständlicherweise ist das vor allem in teambasierte Aktivitäten des PvP ein großes Problem. Spieler berichten allerdings, dass der Fehler oft auch im PvE vorkomme.

Bungie geht allerdings in der Info zum Hotfix nur auf das Problem im PvP ein, ist sich aber seit Bekanntwerden des Fehlers im Gesamten bewusst, denn in einer ersten Support-Nachricht sprach man von “Interaktionen nach einer Aktivität”.

So teilte der Entwickler bereits am 04. März via Twitter mit, das man an einer Lösung arbeitet und gab den Spielern zudem ein vorübergehendes Pflaster für ihr Problem mit:

“Wir untersuchen ein Problem, bei dem einige Spielercharaktere und Waffen nach wiederholten Interaktionen mit dem Bildschirm für Belobigungen nach einer Aktivität unsichtbar werden. Es wird empfohlen, die Spiel-App neu zu starten, um dieses Problem zu beheben.”

Bungie ist das Problem seit dem 04. März 2023 bekannt

Damit kann man das Problem allerdings nur kurzfristig beheben und ist auch nicht davor sicher, dass es nicht 2 Matches später wieder so ist und der Fehler erneut auftritt. Viele Spieler haben sich deswegen dazu entschieden, im Moment einen Bogen um den Schmelztiegel zu machen, bis Bungie den Fehler fixen kann.

Mit dem Fix kommen allerdings auch geänderte Termine zum tragen, sodass der Start des Eisenbanner nach hinten verschoben und die Prüfungen von Osiris vorgezogen werden.

Unsichtbarkeit soll am 16. März ein Ende haben

Termin für Hotfix verschiebt das Eisenbanner: Im wöchentlichen Blog ging Bungie jetzt detaillierter auf das Unsichtbarkeits-Problem ein und machte dazu weitere Ankündigungen für den Schmelztiegel.

Diese beinhalten nicht nur eine Info für den Hotfix, sondern auch eine Terminverschiebung für das Eisenbanner und die Trials sowie Neuigkeiten zu beiden Events in der kommenden Woche.

So teilte Bungie zum Fehler diese Woche folgendes mit:

Der Fix [für den Unsichtbarkeits-Bug] soll am 16. März live gehen – zwei Tage nach dem Start des Eisenbanners. Wir wollen jedoch nicht, dass unsere Eisenbanner-Premiere mit zwei Tagen unsichtbarer Hüter beginnt – oder dass jeder, der Eisenbanner spielt, jede Stunde Destiny 2 neu starten muss. Also treffen wir die schwierige Entscheidung, Eisenbanner um eine Woche zu verschieben. schrieb Bungie im “This Week at Bungie”-Blog

In Season 20 ist vieles in Destiny 2 recht undurchsichtig – nicht nur die Story

Das sind jetzt die neu geplanten PvP-Termine:

Die „Prüfungen von Osiris“, das PvP-Endgame, beginnt nun am 17. März (vorher 24. März)

Das Eisenbanner-Event startet nun am 21. März (zuvor 14. März)

Zwischen der ersten Eisenbanner-Woche, die am 28. März endet, und der zweiten Eisenbanner-Woche, die am 04. April beginnt, wird es also nur eine einwöchige Pause geben. Fans von Lord Saladin dürfte das freuen.

Erwartet noch mehr Infos: Bungie kündigte weiterhin an, dass die Hüter im kommenden „This Week at Bungie“-Blog, der am 16. März erscheint, auch die doppelte Dosis Schmelztiegel-Infos erwartet. Das bedeutet es wird weitere oder sogar neue Details zu den Trials und dem Eisenbanner geben, die dann in der laufenden Saison des Widerstands zum Tragen kommen.

Seid ihr froh, dass dieser lästige Invisble-Bug endlich beseitigt wird? Oder hat es euch Spaß gemacht im PvP eure Gegner mit dem durchsichtigem Look zu verwirren? Hinterlasst uns gerne einen Kommentar dazu mit eurer Meinung.

Zumindest der Raid war vom Unsichtbarkeits-Fehler nicht beeinträchtigt und so konnten sich die Hüter ein spannendes, aber auch kurzes Rennen liefern:

