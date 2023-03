Destiny 2: Sieger des World First steht fest – Speedrun-Clan holt sich 2023 den Titel

In Destiny 2 startete der neue Raid “Wurzel der Albträume” und brachte Hüter aus der ganzen Welt zum traditionellen World First Rennen zusammen. Sie alle wollten als erste neue Geheimnisse lüften, die in einer terraformierten Pyramide liegen. MeinMMO sagt euch, wer die Nase vorn hatte und wie knapp das Rennen zum Sieg war.

Um welches Raid-Rennen geht es? Zum Start von Lightfall hat Bungie einen brandneuen Raid kreiert der am 10. März um 18:00 im Spiel mit dem Rennen um World First startete.

Der Raid “Wurzel der Albträume” bietet brandneue Inhalte zum Erkunden für alle, die das Lightfall-DLC besitzen. Er besteht aus insgesamt 4 Encountern. Sie galt es zu entdecken und während des World First Rennens allesamt schnellstmöglich zu erledigen. Dabei lagen 2023 insgesamt drei Teams lange Zeit gleich auf.

Was bedeutet “Wettkampfmodus” in Destiny 2? Im Wettkampfmodus werden alle Spieler auf ein Level angeglichen, damit der einzige Weg zum Sieg eine gute Teamkoordination ist.



Auch ein höheres Powerlevel bringt keinen Vorteil, denn jeder Spieler ist durch Bungies Vorgabe auf ein Maximum von 1780 Power begrenzt. Die besondere Herausforderung des Raids liegt also darin, mit 20 Powerlevel zu wenig den Raid zu meistern. Und das ist etwas, dass auch erfahrene Spieler deutlich spüren. Schüsse von Gegnern treffen härter und man hält auch weniger davon aus.



Wer es jedoch schaft als erstes mit diesen Vorgaben den Raid zu meistern, gewinnt das prestigereiche Rennen zum Day-One-Wettbewerb. In diesem Fall also den Worlds First für “Wurzel der Albträume”.



Traditionell veranstaltet Bungie ein Day-One-Rennen zum Start jedes neuen Raids in Destiny 2. Sowohl für die neuen kostenpflichtigen als auch für die kostenlosen Vermächtnis-Raids.

Clan “Hard in the Paint” sichert sich 2023 den Sieg

Wie lange hielt der Raid durch? Pünktlich um 18:00 Uhr erschien der Raid im Spiel und die Hüter konnten ihn das erste Mal starten. Allerdings hielten die Gegner aus dem “Wurzel der Albträume”-Raid den fähigsten Fireteams nicht lange stand.

Bereits gegen 20:25 Uhr schloss das erste Team aus dem Clan “Hard in the Paint” alle Begegnungen ab und Bungie verkündete: “Wir haben Berichte über einen Destiny 2 “Wurzel der Albträume” World First Abschluss.”

Hier ehält das Team vom Clan “Hard in the Paint” den abgeschlossenen Raid-Triumph

Die letzten Word First Gewinner Saltagreppo und das Elysium-Team knackten um 19:06 Uhr den zweiten und rasten zum dritten Encounter. Doch ein paar Rückschläge warfen sie zurück. So konnte nur noch All_The_Players vom Clan „Unparalleled“ mithalten.

Gegen 20:16 Uhr feilten alle Teams an der perfekten Schadensphase gegen den letzten Raid-Boss. Doch um 20:25 Uhr konnte dann Clan “Hard in the Paint” das Rennen entscheiden. Sie kehrten somit als erstes Team nach 2 Stunden und 25 Minuten in den Orbit zurück.

Zum Vergleich:

Beim „Garten der Erlösung“ 2019 fiel der Endboss nach 6 Stunden und 13 Minuten.

Der Day-One-Raid 2021 zur „Gläsernen Kammer“ gelang in 1 Stunde und 43 Minuten.

2022 beim Witch-Queen-Raid „Der Schwur des Schülers“ dauerte es 7 Stunden und 14 Minuten.

Und der 2. World First im Vermächtnis-Raid Kingsfall-Raid, erforderte 5 Stunden.

Nach ausgiebiger Prüfung bestätigte Bungie um 22:21 Uhr auf Twitter, dass alles korrekt war und kürte die 6 Spieler Roen, Osiris, Punz, Kai, SK und Grangalf zu den diesjährigen Gewinnern. Sie erhalten alle den World-First-Titelgürtel in den ihr Name eingraviert wird.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt Bungie gratuliert den World First Gewinnern 2023 zum Sieg

Hass und böse Kommentare gegen Vorjahresgewinner

So toxisch reagierte die Destiny-Community: Die dunkle Seite dieses gemeinsamen Raid-Rennens der Hüter kam erneut durch toxische Kommentare aus der Destiny-Community ins Spiel.

So äußerten einige Spieler, sie begrüßen es, dass mit dem Sieg von “Hard in the Paint” auch Clan Elysium, die sich zuletzt drei Mal in Folge den Titel sichern konnten, versagt haben. Speziell das Elysium-Mitglied Saltagreppo wird seit dem vergangenen Jahr mit Forderung nach harten Elite-Nerfs im Spiel verbunden, die viele ablehnten.

Ich hoffe wirklich, dass [Saltagreppo] den 10. Platz erreicht und alle über ihn lachen können. Ich wollte nie, dass jemand an Tag 1 scheitert, jetzt schon! […] Ich möchte, dass du es nicht schaffst, World First zu werden, damit ich über dich lachen kann, wie die meisten in der Community, fürchte ich. schrieb der User Oreo auf Twitter

Auch wenn dieses Rennen sicherlich auch ein Konkurrenzkampf ist so kennt man sich dennoch seit Jahren und hält zusammen. So hatte dann auch keiner der Clans, die zum World First Raid angetreten sind, eine solche Missbilligung für ihre Konkurrenz übrig. Ganz im Gegenteil. SK aus dem Gewinner-Clan “Hard in the Paint” kommentierte kurz nach den fiesen Hate-Kommentaren der Community gegen Clan Elysium:

An alle, die Clan Elysium flamen oder Saltagreppo oder einen der anderen Jungs. Ihr seid keine Fans von Destiny 2. Viele von uns in der Top-End-Raid-Szene kennen sich seit mehreren Jahren und es ist alles nur ein freundlicher Wettbewerb. Diese Jungs besitzen und verdienen überhaupt keinen Flame. schrieb SK kurz nach dem Raid auf Twitter, was seine Teammates teilten

Das erhöhte die Spannung noch: Schon im Vorfeld des Raid-Rennens machten sich die Spieler über einige Bugs im Spiel sorgen. Auch wurden für das Rennen insgesamt 9 Items gesperrt.

In dieser terraformierten Pyramide liegt der Eingang zum neuen Raid “Wurzel der Albträume” (RON)

Albtraum-Raid-Rennen war Zuschauermagnet auf Twitch

So viele wollten den World-First-Lauf sehen: Bereits kurz nach dem Start des Raids toppte Destiny 2 die Zuschauerzahlen auf Twitch.

Über 468.000 gleichzeitige Zuschauer katapultierten Destiny 2: Lightfall kurz nach dem Raidstart auf den ersten Platz, noch vor „Just Chatting“, League of Legends, VALORANT, Fortnite und CS:GO.

Gegen 19:41 Uhr erreichte die gleichzeitige Zuschauerzahl ihren Höhepunkt von 520.000.

Beim World First zum Königsfall-Raid waren es zum Vergleich nur 246.000 gleichzeitige Zuschauer und somit Platz 3 hinter den Streams von Just Chatting und League of Legends gewesen. (via twitchtracker.com).

Eine Neuheit beim diesjährigen Raid-Rennen war auch der offizielle Livestream von Twitch Rivals.

Wann endet der Wettkampf-Modus? Alle Spieler, die den Raid nicht im Wettkampfmodus erleben wollen, müssen sich noch etwas gedulden. Bungie wird den Modus dieses Jahr 48 Stunden aktiviert lassen. Erst ab Sonntag Abend 18:00 Uhr kann der Raid somit im Normal-Modus gespielt werden.

Habt ihr beim Rennen zugeschaut und euch das Twitch-Emblem gesichert? Oder interessieren euch Raid-Rennen und Sieger-Gürtel so überhaupt nicht? Und was sagt ihr zum Diss gegenüber Saltagreppo und seinem Clan? Hinterlasst uns gerne eure Meinung.

Destiny 2: Spieler sprengen sich für Belobigungen selbst in die Luft – Umgehen damit explosiv neues System