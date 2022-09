Destiny 2: Pro-Spieler fordert Nerf eines Raid-Exos – Weil es vieles einfach zu leicht macht

Destiny 2 bietet viele Exos, die sich Hüter bemächtigen, um leichter und besser durch PvE-Content zu kommen. Nun meint der mehrmalige Day-One-Sieger „Saltagreppo“ dass ein Exo definitiv generft werden sollte, weil dieses, viele Boss-Kämpfe zum Kinderspiel macht.

Um welches Exo handelt es sich? Es dreht sich hier leider nicht um die neu aufgefrischte Boshafte Berührung aus dem Kingsfall-Raid, sondern um eine alte, etwas nischige Exo-Waffe: die Göttlichkeit. Viele Hüter kennen sie, unzählige Bosse fürchten sie und einige Spieler brauchen sie noch.

Dieses besondere Spurgewehr ist einzigartig, denn während ihr euren Arkus-Laserstrahl auf Gegner abfeuert, entsteht eine riesige Gitterkugel auf oder über eurem Ziel. Feuer ihr dann auf diese Kugel bewirkt ihr kritischen Schaden. Zusätzlich schwächt der Laserstrahl euren Gegner und sorgt dafür, dass ihr mehr Schaden an ihn austeilen könnt.

Die Göttlichkeit mit ihrem modernen Ornament

Viele Hüter benutzen dieses Gewehr häufig, um leichter durch Endgame-Content, wie einen Raid zu kommen, da ihr im Grunde auf Zielgenauigkeit verzichten müsst. Doch genau dieser Punkt missfällt dem mehrmaligen Day-One-Sieger „Saltagreppo“. Er findet, man müsste die Waffe nerfen.

Die Waffe macht notwendigen Skill überflüssig

Welche Gründe nennt der Pro-Spieler für einen Nerf? Obwohl der Profi und sein Team selbst oft zur Göttlichkeit greifen, möchte er, dass die Waffe in ihre Schranken verwiesen wird. Dabei meint Saltagreppo:

Die Waffe entfernt komplett die notwendigen Skills, die man für verschiedene DPS-Phasen benötigt Dabei geht es vor allem um Zielgenauigkeit, sowie das Ausloten der besten DPS-Waffen Mit der Göttlichkeit ist das nicht mehr wirklich notwendig

Das exotische Spurgewehr drängt zudem viele anderen Exoten aus der Meta, da sie nicht gebufft werden können. Wie beispielsweise Wispern des Wurms



Laut dem erfahrenen Destiny-Spieler und Content-Creator sorgt genau dieses Lasergewehr für eine ungesunde Atmosphäre im PvE Bereich, die sich Bungie mal genauer anschauen sollte. Es wird kein Skill mehr gefordert zielsicherer zu feuern oder bessere Waffen auszurüsten, um den Schaden zu maximieren.

Aus diesem Grund nennt er auch gleich Lösungsvorschläge, wie Bungie die Situation verbessern kann:

Man entfernt den Schwächungseffekt der Waffe und lässt nur noch die Krit-Blase als exotischen Effekt übrig.

Zusätzlich sollen weitere Debuffs, wie der Jäger-Bogen, nicht gezählt werden, wenn Spieler die Göttlichkeit nutzen Sie bringen euch also keinen Bonus und sollen dann als 0 % gewertet werden



Ein teurer Preis, den man zahlen muss laut Saltagreppo. Doch das soll eben auch dafür sorgen, dass sich weniger Spieler auf das Spurgewehr verlassen und wieder mehr auf ihre eigenen Skills. Doch die Mehrheit der Hüter sieht das anders.

Pro fordert Nerf, aber Community gibt massiven Gegenwind

Der Profi hat seinen Post öffentlich auf Twitter gemacht und auch die Community um ihre Meinungen gebeten, was sie von seiner Idee halten. Schaut man sich nun die Kommentare an, wird einem bewusst, dass wenige einen Nerf möchten, geschweige denn sogar in Erwägung ziehen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Sogar Christian Vogt meint auf Twitter, dass die Göttlichkeit keine Änderungen benötigt. Sie sei in Ordnung, so wie sie ist und man müsse nicht überall eine Skill-Lücke brauchen, um andere Spieler in diesem Sinne auszubremsen.

Twitter-User $tony meint sogar: „So wie ich es persönlich sehe, gibt es da nicht schon eine Skill-Lücke? Wenn ihr als Einsatztrupp gut darin seid, eure Schüsse zu treffen, gepaart mit den zahlreichen Möglichkeiten, einen Debuff anzuwenden, würdet ihr dann nicht theoretisch mehr Schaden anrichten als ein Einsatztrupp mit Göttlichkeit, da dies ihr einziger DPS ist?“.

Schaut man sich die Kommentare unter dem Post des Profis an, merkt man schnell, dass die Community zum Großteil komplett dagegen ist und seine Meinung nicht teilt.

Könnte die Göttlichkeit generft werden? Unserer Einschätzung nach wird das nicht der Fall sein. Die Göttlichkeit ist schon eine recht komplexe Waffe mit verschiedenen Mechanismen, würde Bungie versuchen diese nun abzuändern, würde es wahrscheinlich in ein Desaster übergehen.

Außerdem ist das Exo an eine aufwändige Quest gebunden, die im Raid „Garten der Erlösung“ erst erledigt werden muss. Die Waffe hat auch kein anderes Talent, als Gegner zu schwächen und nützliche Kritspots zu erzeugen. Sollte Bungie also die Perks abändern oder sogar schwächen, würde das die Waffe vermutlich komplett töten und niemand würde sie mehr erspielen.

Doch jetzt seid ihr gefragt. Findet ihr die Göttlichkeit, hat einen Nerf verdient oder glaubt ihr auch Saltagreppo hat Unrecht? Lasst uns gerne eure Meinung in den Kommentaren da!