Destiny 2 hat jetzt die beste Exo-Waffe gegen Bosse – Doch sie ist nur was für Sadisten

Stetig kommen neue Exo-Waffen in Destiny 2 zum Vorschein, die den Spielern mehr Spaß bei ihrem alltäglichen Geballer bringen sollen. Ein neues Gewehr jedoch ist so besonders, dass nur Sadisten damit ihre Freude haben werden. Wir zeigen euch, welche Knarre damit gemeint ist.

Um welche Waffe handelt es sich? Es handelt sich hierbei um das exotische Scoutgewehr „Boshafte Berührung“. Wer Destiny 1 kennt, weiß, um welches Schmuckstück es sich geht.

Dieses Gewehr aus dem Königsfall-Raid ist eine Besonderheit, denn eurer Magazin geht beim Feuern nie leer. Ihr behaltet immer den letzten Schuss im Magazin und erzeugt dafür die doppelte Menge an Schaden pro Schuss.

Ein düsteres Werkzeug, um Gegner zu malträtieren

Um jedoch weiterfeuern zu können, müsst ihr einen Preis dafür bezahlen und das tut ihr mit eurer Lebensenergie. Sollte ihr also nicht nachladen und weiterfeuern, entzieht das Herz von Oryx eurer Leben pro Schuss, bis ihr entweder nachladet oder sterbt.

In Destiny 1 wurde das Gewehr nur im Königsfall-Raid benutzt, um Oryx und seine Töchter den Gar auszumachen. Für weitere Bosse war die Waffe untauglich, da sie Hüter recht schnell ins Grab brachte. In Destiny 2 jedoch hat Bungie die Waffe so optimiert, dass sie jetzt zu den besten Bosskiller-Waffen zählt, die der Loot-Shooter zu bieten hat.

Eine vernichtende Waffe mit verstecktem Effekt

Um euch zu verdeutlichen, wie krank die Waffe in Aktion ist, hat der Destiny-Profi „Gladd“ einen Test durchgeführt. Sein Trupp mit insgesamt sechs Boshaften Berührungen hat sich gegen Raid-Bosse gestellt und jeden davon pulverisiert.

Dazu nochmal sein Video als Beweis für die Vernichtungen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Warum ist die Waffe in Destiny 2 jetzt so gut? Während sich in Destiny 1 das Scoutgewehr nur gegen zwei Raid-Bosse erfolgreich behaupten konnte, kennt das Gewehr in Destiny 2 keinen Halt.

Jeder Boss wird in einer Phase vernichtet und das ohne Probleme. Was liegt daran, dass die Warlock-Klasse mit ihrem Brunnen den erlittenen Schaden der Waffe ausgleichen kann.

Eure Boshafte Berührung kann euch also nicht schnell genug das Leben entziehen, da der Brunnen eure verlorenen Lebenspunkte wieder regeneriert. Somit überlistet ihr den Tod und könnt mit doppelten Schadenszahlen punkten. Doch Bungie hat mehr an der Waffe herumgeschraubt, um sie noch besser zu machen.

Bungie hat die Waffe alltagstauglich gemacht: Das Gewehr hat noch weitere Effekte, die euch zugutekommen. Falls ihr also drei Kills in schneller Abfolge hinbekommt, wird eure Lebensregeneration eingeleitet. Dadurch habt ihr es leichter, mit dieser Waffe zu überleben.

Solltet ihr dann noch 10 Präzisionstreffer landen, wird das Herz von Oryx mit Fäule überladen. Diese Überladung könnt ihr dann auf eure Gegner feuern, die sie blendet, in Fäule hüllt und eine große Menge an Schaden bewirkt. Was viele jedoch nicht wissen, ist, dass diese Fäule bei direkten Treffern einen temporären Debuff auf eure Gegner loslässt.

Dieser Debuff funktioniert aber nicht so wie ihr denkt. Anstatt dass ihr erhöhten Schaden mit allen Waffen bewirkt, könnt ihr nur erhöhten Schaden mit Waffen der Dunkelheit auf eure verfluchten Gegner erzeugen. Dazu gehören:

Osteo Striga

Die Dorn

und Boshafte Berührung

Eine kleine Mechanik, die von Hütern mit der Boshaften Berührung ausgenutzt werden kann. Sollte also eurer Trupp diese Knarre besitzen, wäre ein Taktikwechsel vielleicht von großem Vorteil.

Was haltet ihr von dem Gewehr? Findet ihr es krass, dass die Boshafte Berührung so gut in Destiny 2 implementiert wurde, dass jeder Hüter auch außerhalb von Raids damit vernichten kann? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren, wie ihr dazu denkt!

Hier verraten wir euch auch, warum ihr als Besitzer des Raid-Exotics Boshafte Berührung zudem unbedingt Basketball spielen solltet: