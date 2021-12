Wer in Destiny 2 einen Brunnen-Warlock spielt, hatte nach dem letzten Update die kürzeste Superabklingzeit im Spiel. Doch Bungie hat vergessen zu erwähnen, dass die Super auch einen Nerf bekommen hat, der euer gesamtes Team im Endgame schwächer macht.

Gerade im Endgame von Destiny 2 sind bestimmte Supers, die Schaden in DPS-Phasen optimieren, oftmals unverzichtbar. Dazu gehört auch der „Brunnen des Glanzes“, die Solar-Ulti des Warlocks. Er konnte bisher immer für mehr DPS sorgen und das Team heilen.

Das Schwert besitzt eine heilende Aura, die Verbündete in der Nähe heilt und stärkt.

Brunnen des Glanzes erhöhte den Waffenschaden jedes Teammitglieds um etwa 25 Prozent.

Teammitglieder, die im Brunnen stehen, konnten durch feindliche Schilde schießen.

Nach dem letzten Update 3.4.0. war der Brunnen-Warlock sogar die einzige Stufe-5-Super, also die mit der schnellsten Regeneration. Damit waren Heiler zunächst sehr zufrieden. Doch Spieler, wie m4eix, machten nun auf reddit und twitter darauf aufmerksam, dass dies nicht nur positive Änderung gegeben hat und die Support-Ulti in Wirklichkeit durch einen anscheinenden Nerf sogar wesentlich schlechter geworden ist.

Was hat sich beim „Brunnen des Glanzes“ geändert? Der Brunnen des Glanzes verstärkt nicht mehr den Schaden des gesamten Teams. Der zusätzliche DPS-Output betrifft nur noch den Spieler, der die Super eingesetzt hat. Der Warlock wird damit sozusagen zum Egoisten in Bezug auf seine Support-Ulti. Auch der saisonale Mod „Fokuslinse“ erhöht den Schaden nicht mehr zusätzlich.

Die Änderung führt außerdem dazu, dass die im Brunnen stehenden Teammitglieder nicht mehr durch feindliche Schilde schießen können.

Im Endgame macht sich das deutlich bemerkbar: Die Spieler haben schnell festgestellt, dass man nun viel mehr Waffenschaden als bisher benötigt, um einen Boss im Endgame zu legen. Das bedeutet auch, die Teams müssen ihre bisherigen Strategien, bei der die Nutzung des „Brunnen des Glanzes“ essenziell war, grundlegend überdenken.

War das von Bungie so gewollt? Da die Änderung nicht in den Patchnotes erwähnt wurde, rätselte und hoffte die Community zunächst noch, dass es sich vielleicht um einen Bug handelt und es so nicht beabsichtigt war. Doch dem war leider nicht so.

Warum hat der Entwickler das in den Patch-Notes nicht erwähnt? Nachdem die Spieler auf reddit darauf aufmerksam gemacht haben, meldete sich umgehend Bungies Sandbox Discipline Lead Kevin Janes und entschuldigte sich dafür. Diese wichtige Information wurde, aufgrund der großen Menge an Änderungen für das Update 3.4.0., einfach vergessen.

Dies ist kein Fehler oder ein Stealth-Nerf. Ich habe es in den Patchnotes wirklich übersehen und es ist so gewollt. Ziel war es, es so zu machen, dass der Brunnen-Warlock immer noch seinen Nutzen hat, aber das Team, das [die Vorteile bisher] fälschlicherweise bekam, das nicht mehr erhält. Dies führte zu DPS-Beschleunigungen, die wir nicht beabsichtigt hatten oder von Season zu Season sinnvoll aufrechterhalten konnten. […] Wir betrachten diese Community oft als eine Gemeinschaft, von der wir erwarten, dass sie selbst bei kleinsten Änderungen an der Sandbox Schadensausfälle feststellt. Also erwarten oder glauben wir nie, dass wir auch nur die kleinste Veränderung an euch allen vorbeischleichen könnten.

Kevin Janes ging in seiner Antwort auch auf die Abschwächung mit dem Season-15-Mod „Fokuslinse“ ein, der bisher dafür sorgte, dass die Lichtfähigkeiten der Spieler Gegnern, die von Stasis betroffen sind, zusätzlichen Schaden zufügen.

Die Interaktion für die Fokuslinse sollte bei anderen schadensfokussierten Supers weiterhin wie gewohnt funktionieren.

Warlock im Brunnen des Glanzes mit dem Schmiede-Schwert (Quelle: Jarvenis auf YouTube)

Für die Community ist der Nerf nicht nachvollziehbar

Trotz der Erklärung und Entschuldigung ist die Community von der Änderung nicht begeistert und hat dazu einige Anmerkungen. Der „Brunnen des Glanzes“ ist für viele Teams in Destiny 2 fester Bestandteil im Endgame und verliert durch den Nerf quasi einen seiner stärksten Team-Vorteile.

Bronsmember bringt im reddit-Thread den Unmut der Community auf den Punkt:

Bungie möchte, dass die Leute Build-Crafting und Stats in bestimmte Dinge einbauen. Aber was bringt es, wenn Sachen wie die Bubble und der Brunnen nicht stapeln oder Partikelzerlegung buchstäblich überhaupt nicht zusammenarbeiten? Es ist, als würden sie den wichtigsten Teil von MMO-Spielen verpassen, nämlich Buffs, Debuffs und Stapelschaden usw. Build Crafting ist nicht nur oh ich habe mehr Disziplin, damit ich meine Granate schneller bekomme. Es spielt eine Rolle, wovon Dein Team profitiert.

Barriere-Schilde sind ab sofort schwerer zu knacken: Auch war für viele Spieler der Brunnen des Glanzes eine gute Option, um Barriere-Champions optimal aus dem Weg zu räumen. Dass dies nun nicht mehr möglich ist, ist für viele Spieler unverständlich. Sie finden, eine solche Änderung würde nur Sinn ergeben, wenn Bungie dann auch die Schilde der Servitoren entfernen würde.

StarsRaven kommentierte dazu im reddit-Thread und meint:

Ich schätze die Offenheit, aber diese Änderung ist völliger Quatsch. Antibarriere-Servitoren, die Feinde durch Wände und um Ecken [immunisieren] unbesiegbar machen, ist eine scheiß Mechanik und Warlock-Brunnen, die sich durch diese fraßen, war die Art und Weise, wie die Community um diesen beschissenen “Mechaniker” herumarbeitete.

Huntdigga fragt Kevon Janes direkt:

[…] Sie haben die Funktionalität von Barriere-Servitoren nicht verändert, oder? Sie haben gerade die eine Problemumgehung entfernt, die wir (die Community) gefunden haben, um mit ihnen umzugehen. Siehst du das Problem?

Der Nerf des „Brunnen des Glanzes“ im Update 3.4.0 zeigt einmal mehr, wie sehr Bungie darauf bedacht ist, das Gunplay in Destiny 2 wichtiger zu machen. Die Spieler müssen sich jetzt neue Strategien überlegen, die ab sofort im Endgame noch effektiv sind und die Abschwächung kompensieren. Für Warlocks wird sich in Zukunft auch die Frage stellen, ob sich der Brunnen als Support-Super dann überhaupt noch lohnt.

Was meint ihr dazu? Ist Euch die Änderung am „Brunnen des Glanzes“ bereits aufgefallen? Oder stellt der Nerf für euer Fireteam überhaupt kein Problem dar, weil ihr auch ohne den Warlock und seinen Support genug Damage auf jeden Boss machen könnt?