5 wichtige Änderungen in Destiny 2, die das Spiel grundlegend verändern werden

Die Feierlichkeiten in Destiny 2 zum 30-jährigen Jubiläum am 07. Dezember sind nicht mehr weit weg. Bungie arbeitet hierfür bereits im Hintergrund am bisher größten Zukunfts-Update, welches das Spiel im Dezember 2021 und im Februar 2022 grundlegend verändern wird. Die Anpassungen fassen wir in diesem Kompakt-Überblick für euch zusammen.

Die aktuelle Season 15 von Destiny 2 ist die längste, die das Spiel je hatte. In der saisonalen Storyquest rund um Savathun und MaraSov herrscht derzeit Stillstand. Aus diesem Grund erscheint in weniger als drei Wochen das „30 Jahre Bungie“ Paket. Es soll den Spielern die Zeit bis zur nächsten Erweiterung im Februar 2022 versüßen. Bungie arbeitet zudem seit Wochen im Hintergrund am größten Balance-Patch aller Zeiten.

Derzeit klingt das fast ein wenig so, als beginnt mit Bungies Geburtstagsfeier im Dezember auch eine völlig neue Ära für Destiny 2 und seine Spieler.

Stellt euch auf große Veränderungen ein: Viele Veränderungen kommen bereits im Dezember 2021 ins Spiel und bringen die ersten einschneidenden Änderungen für die Spieler mit. Weitere Neuerungen werden dann zum Release von „Die Hexenkönigin“, am 22. Februar 2022 das zukünftige Gameplay beeinflussen. Alle diese Anpassungen sind enorm umfangreich.

Anpassungen an Exotics und verschiedenen Waffen und Perks

Tiefgreifende Balance-Anpassungen für Fähigkeiten mit differenzierten Abklingzeiten

Erweiterung der Lichtklassen durch Aspekte und Fragmente

Eine völlig neue Art des Waffencraftings und deren Optimierung

Neue Gegner und wählbare Schwierigkeitsstufen, die das Spiel herausfordernder machen

Große Änderungen stehen den Spielern von Destiny 2 bevor.

1. Umfangreiches Tuning an Waffen, Mods und Perks

Bungie nimmt im Dezember einige bedeutende Änderungen an verschiedenen Waffen-Archetypen, Mods, Perks und Exotics vor.

Legendäre Waffen werden im PvE stärker: Slug-Shotguns verlieren im PvE 10 % Schaden, aber Pellet-Shotguns erhalten 10 % PvE-Schaden. Verschiedene Schwerter verbrauchen jetzt weniger Munition für einen schweren Angriff und Bögen verursachen 10 % mehr Schaden gegen normale Feinde. Alle Linear-Fusionsgewehre werden 10 % mehr Schaden verursachen.

Exotische Buffs und Nerfs werden für Feinschliff sorgen: Die bemerkenswertesten Änderungen betreffen beliebte Exoten wie Wispern des Wurms und die Schläfer-Simulant. Die Sleeper erhält den kleineren der beiden Buffs, mit einer Schadenserhöhung von 6 % (neben einer zusätzlichen Schadenserhöhung von 10 % für Linear-Fusionsgewehre) und einem zusätzlichen Schuss im Magazin.

Die Exo-Sniper Wispern des Wurms, welche früher in fast allen Kämpfen die bevorzugte DPS-Waffe der Spieler war, wird womöglich ein grandioses Comeback erhalten. Neben der Schadenserhöhung von 10 % triggert der Katalysator-Perk „Atemkontrolle“ jetzt schneller. Zudem wird, bei drei schnellen Präzisionstreffern, eine Kugel aus dem Nichts ins Magazin zurückgegeben.

Alle Änderungen an den exotischen Waffen könnt ihr in diesem Artikel nachlesen:

Destiny 2 passt 14 Exotics für das Jubiläum an – Macht beliebte Sniper endlich wieder stärker

Exotics ohne Katalysator sollen Sphären erzeugen

Der größte Nachteil von Exotics ohne Katalysator soll wegfallen. In Zukunft wird Bungie eine Lösung bringen, welche die Erzeugung von Sphären der Macht nicht mehr vom Vorhandensein eines Katalysators abhängig macht. Primärwaffen-Exotics erhalten außerdem einen „Tuning-Pass“, um sie nützlicher zu machen.

Dazu kommen die Anpassungen bei Perks- und Mods: Auch viele Mods und Perks werden sich verändern. Darunter „Vorpalwaffe“. Während sich beim Schaden gegen Supers im PvP nichts ändert, passt Bungie den Schadensbuff im PvE an. Statt 15 % auf alle Waffen sind es jetzt 10 % auf Powerwaffen, 15 % auf Spezialwaffen und 20 % auf Primärwaffen.

Zusätzlich wird es den neuen, barrierefreien Mod „Vollautomatik-Nachrüstung“ geben. Er wird für legendäre Handfeuerwaffen, Pistolen, Scout-Gewehre und Impulsgewehre verfügbar sein. Aktiviert die Vollautomatik, während der Abzug gehalten wird.

Bungie will den Spielern im Februar 2022 einen Grund geben, zwei Waffen des gleichen Elements und Stat-Typs zu verwenden. Mehr dazu ist uns jedoch noch nicht bekannt.

2. Eure Fähigkeiten werden sich bald anders anfühlen

Bereits im Dezember wird jede Fähigkeit und jede Super mehr Identität bekommen, was sie einzigartig machen wird. Spieler-Builds werden flexibler. Es bedeutet auch das Ende der „Super Uhr“ im Schmelztiegel. Gut möglich, dass sich gerade diese Änderungen für viele Spieler anders anfühlen werden.

Die Trennung zwischen den beiden Bereichen wird in Zukunft wichtiger werden, da ein PvP-Build angepasster sein muss, als ein reines PvE Build. Ein Jäger sollte seine 100er Mobilität überdenken, da die Abklingzeit für Ausweichen von 11 auf 14 beziehungsweise 11 auf 18 Sekunden erhöht wird.

Allerdings betreffen diese Änderungen ausschließlich den Schmelztiegel. Es wird keine Änderung bei der Fähigkeiten-Rückerstattung für PvE-Kämpfer geben.

Alles zu Änderungen für Abklingzeiten und der Super-Tier-List, die mit dem „größten Balance-Patch alles Zeiten“ ins Spiel kommen, könnt ihr hier nachlesen:

Destiny 2 veröffentlicht „größten Balance-Patch aller Zeiten“ – Das Ende der One-Hit-Kills

3. „Leere 3.0“ wird als erste das Lichtklassen-System mit Aspekten und Fragmenten erweitern

Wie wir wissen, hat sich der Traum von weiteren Dunkelheitsklassen in „Die Hexenkönigin nicht bestätigt. “Venom” und “Vapour” sind erst mal kein Thema für Spekulationen mehr. Statt weitere Klassen der Dunkelheit ins Spiel zu bringen, boostet Bungie die vorhandenen Lichtklassen, damit diese weiterhin mithalten können.

Die Kombinationsmöglichkeiten, welche die Spieler mit Leere 3.0 erwarten, sind vielfältig. Spektralklingen und Verschwindeschritt gleichzeitig benutzen ist damit genauso möglich wie Schutz der Dämmerung mit Kontrollierte Zerstörung. Ebenso die Kombi aus Hand-Supernova und Verschlingen.

Coole neue Fähigkeiten kommen mit Leere 3.0 ins Spiel.

Einige Dinge werden entfernt und ein paar echt abgefahrene Fähigkeiten werden hinzugefügt.

Der Sentinel-Titan wird mit Leere 3.0 zum Beschützer .

Er wird mit seinem Leere-3.0-Update die Rolle eines „Frontlinien-Beschützers“ übernehmen und seinem Team den Rücken freihalten können. Sollte es zu brenzlig werden, kann er mit seinem neuen Schildwurf die Feinde, dank Überschild, aggressiv dezimieren.



. Er wird mit seinem Leere-3.0-Update die Rolle eines „Frontlinien-Beschützers“ übernehmen und seinem Team den Rücken freihalten können. Sollte es zu brenzlig werden, kann er mit seinem neuen Schildwurf die Feinde, dank Überschild, aggressiv dezimieren. Der Jäger taucht teuflisch in die Leere 3.0 ein.

Im Destiny 2 Showcase aus August 2021 sieht man im YouTube-Video einen Ausschnitt, wo ein Jäger mit Leere eine Art „Tauchsprung“, ähnlich dem Stasis-Splittersprung, ausführt. Auch wenn Bungie hierzu noch nichts Genaues verrät, sieht das trotzdem vielversprechend aus, was für den Jäger mit Aspekten und Fragmenten alles noch möglich sein wird.

Leereläufer-Warlocks werden bedrohlicher und zu Leere-3.0-Vampiren.

Ihr mögt das Stasis-Geschütz des Warlocks? Dann werdet ihr nach dieser Information den neuen Leere-3.0-Warlock direkt ausprobieren wollen. Mit dem Update bekommt er die Fähigkeit ein schwarzes Loch zu erschaffen. Es stürzt sich allein auf eure Feinde, entzieht ihnen wie ein Vampir die Energie und schwächt sie.

Arkus und Solar sollen dann im Verlauf des Jahres 2022, über die Folge-Seasons, ebenfalls geupdatet werden und Erweiterungen erhalten.

Was euch ganz konkret bei Leere 3.0 erwartet, findet ihr hier:

Destiny 2 baut alte Fokusse nach Stasis-Vorbild um – Hier ein erster Vorgeschmack

4. Gezieltes Waffencrafting für mehr Platz im Tresor

Womöglich wird dies das Tresorproblem vieler Spieler lösen können. Statt Hunderte Varianten von derselben Waffe im Tresor aufzuheben, werden Spieler bald in der Lage sein, ihre Waffen für jede Situation neu zu schmieden und damit anzupassen. Das betrifft alle Mods, Shader und Stats eurer Waffe und wird der nächste Schritt nach den Umbral-Engrammen, sein.

Die Waffenschmiede in der Erweiterung “Die Hexenkönigin”.

Wir denken: Wenn du so viel Zeit in eine Waffe investiert, dann ist es für uns okay, wenn du jede Version davon herstellen kannst, die du willst. —Joe Blackburn

So wird das neue Waffen-Crafting funktionieren: Je häufiger ihr eine Waffe nutzt und je mehr damit verbundene Aufgaben ihr erledigt, desto mehr Anpassungsmöglichkeiten spielt ihr für diese Waffe frei. Das Crafting beschränkt sich zum Release von Witch Queen allerdings auf die Waffen der Thronwelt, aus dem neuen Raid und auf die saisonalen Waffen. Die erste selbstgeschmiedete Waffe wird die „Glefe“ sein.

Über das Jahr der Hexenkönigin-Ära hinweg sollen aber unter anderem auch Legacy-Waffen zu dem Feature hinzugefügt werden.

In diesem Artikel fassen wir alles zum Waffen-Crafting zusammen:

Destiny 2 verrät erste Details zu Waffen-Crafting: Baut euren eigenen God-Roll

5. Destiny 2 spielt gute gegen böse „Space-Jedis“ mit auswählbarem Schwierigkeitsgrad

Mit der neuen Erweiterung „Die Hexenkönigin“ stehen die Spieler auch einer ganz neuen Gegner-Erfahrung gegenüber. Die „Strahlende Brut“ ist wie gegen ein Spiegelbild von euch. Das klingt ein wenig nach Star Wars, wo wir die guten Jedi und sie die bösen Sith sind.

Wir sind nicht länger die einzigen Unsterblichen: Diese neue, Lichttragende und ebenso unsterbliche Schar-Hybrid-Rasse wird die Spieler vor eine neue Herausforderung stellen. Kein Vergleich mit den aktuellen Champions, vor allem da diese neuen Gegner mit unseren Fähigkeiten ausgestattet sind. Die „Strahlende Brut“ hat eigene Leere-Titanen mit Sentinel-Schild, dazu Klingenfeuer-Jäger und Chaosspannung-Warlocks. Sie verwenden also die gleichen Klassenfähigkeiten wie Hüter des Reisenden. Zudem besitzt Savathuns-Brut eigene Geister, die von uns zerstört werden müssen, um sie endgültig zu besiegen.

Wie die neuen Gegner aussehen und was sie genau können, verraten wir hier:

In Destiny 2 kämpft ihr bald gegen “böse Hüter” und die haben es in sich

Mehr Aktivitäten mit auswählbarem Schwierigkeitsgrad

„Die Hexenkönigin“ wird einen wählbaren legendären Schwierigkeitsgrad hinzufügen, der sich bis jetzt so anhört, als würde er auch für langjährige Spieler eine ernsthaftere Herausforderung darstellen.

Wie schwer wird die legendäre Kampagne 2022? Joe Blackburn, Game Director bei Bungie, merkte hierzu an, dass die Spieler nicht in der Lage sein müssen, einen Dungeon solo zu spielen. Aber die Kampagne soll sich fesselnd anfühlen. Wer also problemlos einen legendären Lost Sector oder härtere Dämmerungen abreißt, wird sich damit sicherlich wohlfühlen. Alle neuen Spieler werden durch die frei wählbaren Schwierigkeitsgrade nicht das Gefühl bekommen, überfordert zu sein.

Das ist eine Menge, was in den kommenden Monaten die Spielerfahrung in Destiny 2 teilweise markant verändert wird. Praktisch ist, dass viele Änderungen an Waffen und Fähigkeiten bereits vor der neuen Erweiterung ins Spiel kommen. Das gibt den Spielern Zeit, sich damit auseinanderzusetzen, bevor sie Savathun gegenübertreten.

Wie findet ihr die Fülle an Neuerungen, die bereits im Dezember auf die Spieler zukommen? Was gefällt euch am besten? Und wo seht ihr die größten Knackpunkte?