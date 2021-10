Vergangene Woche hatte Destiny 2 im aktuellen TWaB eine kleine, aber bedeutungsvolle Anmerkung gemacht. Es ging vor allem um die Änderungen, welche Bungie im anstehenden Update online bringen will. Und um ein leises Flüstern, dass den Spieler sofort aufgefallen ist …

Bungie hat letzte Woche im „This Week at Bungie“-Blog etwas konkreter über allgemeine Anpassungen sowie Buffs und Nerfs an verschiedener Exotics gesprochen. Diese sollen mit dem großen Sandbox-Balance-Patch veröffentlicht werden, welcher am 07. Dezember 2021 zum 30-jährigen Jubiläum geplant ist.

Zu den geplanten Änderungen ist derzeit folgendes bekannt:

Die Vex Mythoclast wird definitiv einen Nerf bekommen.

Der exotische Titanen Beinschutz Dünenwanderer wird abgeschwächt.

Der bereits generfte Exo-Granatwerfer „Löwengebrüll“ wird wieder etwas aufpoliert.

Und dann war da noch ein leises „Flüstern“. Ist das ein kommender Wisper-Buff?

Das wissen wir derzeit zu den geplanten Änderungen

Viele Spieler hatten sich gewünscht, dass der geplante Nerf für die Vex nur das PvP betreffen soll. Die Waffe wäre momentan zwar stark, aber auch nur durch den saisonalen Buff. Ohne diesen und mit einem zu harten Nerf wäre es „nur das nächste Exotic, das im Tresor verstaubt“.

So hart wird der Nerf für die Vex Mythoclast.

So hart fällt der Nerf für die Vex Mythoclast aus: Bungie hat im TWaB nun ausdrücklich erwähnt, dass es die Zielhilfe der Vex Mythoclast ist, die reduziert wird. Eine solche Anpassung würde die Waffe tatsächlich im PvP abschwächen und sie im PvE als praktikable Option erhalten. Dennoch muss man abwarten, ob das aktuell stärkste Exotic auch ohne den saisonalen Mod „Partikelzerlegung“ noch überleben kann.

Dass jedoch ein Nerf kommen wird und muss, war vielen Spielern bereits klar. Die Vex Mythoclast war vor allem im PvP zu präsent.

Ist die Vex Mythoclast in Destiny 2 OP oder sind alle neidisch, die sie nicht haben?

Das ändert sich beim Dünenwanderer-Beinschutz: Die zweite Überarbeitung, die Bungie vornehmen will, betrifft Dünenwanderer. Der Beinschutz ist eines der wenigen Titanen-Exotics, das sowohl im PvE als auch im PvP gerne gespielt wird.

Ein beliebtes Titanen-Exotic: Der Dünenwanderer Beinschutz

Der kommende Nerf soll vor allem die davon gestressten PvP-Spieler besänftigen, da der Kettenblitz von Dünenwanderer im PvP zu heftig und dominant ist. Der Entwickler will den Fokus weg von Fähigkeiten-Kills wieder mehr Richtung Gunplay verschieben.

Die Spieler wünschten sich schon länger einen Nerf für dieses Exotic:

Destiny 2: Spieler fordern Nerf für die Titan-Exo „Dünenwanderer“ – Bungie äußert sich dazu

Diesen Buff bekommt Löwengebrüll: Bei den Waffen-Exotics wird es einen bestätigten Buff für den Granatwerfer Löwengebrüll geben. Ihn hat der allgemeine Nerf für Granatwerfer etwas zu hart getroffen. Bungie wird daher folgendes korrigieren:

Keine Mehrfachtreffer-Anforderung mehr für den Nachladegeschwindigkeits-Buff.

Erhöhte Nachladegeschwindigkeit

Wenn ihr nicht trefft, wird er weiterhin langsam nachladen, aber dennoch viel schneller als vor dem Nerf.

Das hat Bungie den Spielern ganz heimlich “geflüstert“

Um diese kleine Anspielung geht es: Im deutschen TWaB „This Week at Bungie“ wäre es vielleicht gar nicht aufgefallen, doch in der Originalfassung auf Englisch schon. Dort hatte Bungie mitten im Text ein Wort in kursiv geschrieben. “I’ve heard whispers […]“ zu Deutsch: „Ich habe ein Flüstern gehört […]“

Der Hinweis findet sich dann auch noch genau in dem Abschnitt, in dem der Community-Manager dmg04 andeutet, dass ihm noch weitere Änderungen bei exotischen Waffen zugeflüstert wurden.

Bungie liebt versteckte Anspielungen: Gut möglich, dass dies nur ein Zufall ist. Doch wer Bungie kennt, der glaubt nicht wirklich an Zufälle. Spieler vermuten deswegen, der Entwickler bezieht sich mit dem unterschwelligen Hinweis auf das exotische Scharfschützengewehr „Wispern des Wurms“.

Darum ist Wispern des Wurms so gefragt: Das exotische Scharfschützengewehr im Heavy-Slot war in Jahr 1 von Destiny 2 ein gefürchteter Bosskiller. Der exotische Perk „Weißer Nagel“ verleiht ihr höheren Präzisionsschaden. 3 schnelle Präzisionstreffer laden das Magazin auf.

Wenn ein Schuss daneben geht, sorgt der Perk „Mulligan“ dafür, dass diese Munition direkt wieder zurück ins Magazin geführt wird.

Wer sich dann auch den Katalysator in der Wisper-Mission „erhüpfte“ bekam zusätzlich den Perk „Atemkontrolle“. Dieser spendierte, wenn man im Zoom blieb, Bonusreichweite und zusätzlichen Präzisionsschaden.

Ist das die Wiederauferstehung von XOL?

Steht der bewährte Bosskiller kurz vor seinem Comeback?

Sollte sich die Rückkehr der Waffe bestätigen, wäre das eine willkommene Nachricht für die Community. So schreibt der Destiny-Spieler drummer1059 im reddit:



Fair genug, denn es ist eine großartige Waffe und ich stimme zu, dass ein Comeback damit möglich ist. Ich vermisse die Mitternachtsputch / Ikelos-Schrotflinte / Wispern-Meta aus dem Forsaken-Endgame.

Auch die sehr spezielle Optik dieser Exotic, welche aus den Überresten des Wurmgottes Xol geformt wurde, kam bei den Spielern schon immer gut an. Als Bungie einen Nerf für die Waffe herausbrachte, machte sie das völlig nutzlos. Das Wispern des Wurms war verstummt und verschwand in der Bedeutungslosigkeit. So wie es schon vielen anderen Waffen in Destiny 2 erging.

So bekommt man Wispern des Wurms: Das Power-Scharfschützengewehr war in der Vergangenheit über eine versteckte und richtig coole Mission auf IO erspielbar. Die wurde jedoch inzwischen in den Content Vault verschoben. Die Waffe Wispern des Wurms ist jetzt über den Turm-Kiosk erhältlich.

Kommt damit auch der Wisper-Katalysator zurück? Sollte der Buff für die Wisper sich tatsächlich bestätigen, dann kann es auch gut sein, dass der Katalysator für die Wisper zurückkommt. Denn man kann sich zwar die Waffe aktuell am Turm-Kiosk kaufen, doch der passende Meisterwerk-Katalysator ist nicht mehr im Spiel.

Ist euch der versteckte Hinweis im TWaB aufgefallen? Was sagt ihr zu der möglichen Rückkehr von „Wispern des Wurms”? Und wie findet ihr die aktuellen Ankündigungen zu den geplanten Nerfs und Buffs. Seid ihr damit zufrieden?